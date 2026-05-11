Range Rover không chỉ nâng cấp một chiếc SUV. Với SV Ultra, hãng xe Anh đặt ra một câu hỏi hoàn toàn mới cho ngành ô tô cao cấp: điều gì xảy ra khi một chiếc xe không còn chỉ là phương tiện di chuyển, mà trở thành môi trường chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người ngồi bên trong?

Lần đầu tiên trong ngành ô tô: Âm thanh tĩnh điện

Công nghệ tạo nên sự khác biệt lớn nhất của SV Ultra là hệ thống SV Electrostatic Sound, hệ thống âm thanh tĩnh điện đầu tiên trong lịch sử xe hơi. Thay vì dùng loa màng động cuộn dây như thiết kế truyền thống, hệ thống này vận hành bằng các bộ chuyển đổi tín hiệu tĩnh điện siêu nhẹ với màng loa chỉ dày 1 mm, bố trí khắp cabin gồm tựa đầu, lưng ghế và cả sàn xe.

Tổng cộng 21 loa tạo nên một trường âm thanh bao phủ từ nhiều hướng đồng thời, thay vì phát ra từ một điểm cố định như các hệ thống âm thanh xe hơi thông thường. Range Rover cho biết màng loa mỏng này tái tạo âm thanh với độ chính xác cao hơn, phản hồi nhanh hơn và tiêu thụ ít năng lượng hơn so với công nghệ cũ. Kết quả thực tế, theo hãng, là người ngồi trong xe nghe âm thanh không phải từ một chiếc loa mà từ toàn bộ không gian xung quanh mình.

Khi cabin trở thành liệu pháp âm thanh

Range Rover đẩy trải nghiệm này xa hơn công nghệ âm thanh thuần túy. Hệ thống ghế Body and Soul, viết tắt là BASS, phát ra các rung động nhẹ được đồng bộ hoàn toàn với âm nhạc đang phát. Sàn xe trang bị lớp Sensory Floor cũng truyền rung động qua bàn chân theo cách tương tự. Hiệu ứng tổng thể mà Range Rover mô tả gần với trải nghiệm sound bath, một hình thức liệu pháp âm thanh trị liệu sử dụng rung động để giảm căng thẳng và cải thiện cảm giác thư giãn.

Theo tìm hiểu của PV, trong lĩnh vực sức khỏe, liệu pháp rung động âm thanh có nền tảng nghiên cứu từ các nghiên cứu về tác động của tần số âm thanh lên hệ thần kinh tự chủ. Việc tích hợp nguyên lý này vào xe hơi là hướng đi mới, song hiệu quả thực tế trong môi trường xe di chuyển vẫn cần được kiểm chứng độc lập qua nghiên cứu lâm sàng dài hạn.

Nội thất: Triết lý tối giản với vật liệu hiếm

Khoang cabin SV Ultra theo đuổi triết lý tối giản nhưng từng chi tiết đều được chăm chút theo tiêu chuẩn thủ công. Nội thất phối hai tông màu Orchid White và Cinder Grey, hoàn thiện bằng vật liệu Ultrafabrics thay thế da động vật, thể hiện định hướng bền vững mà Range Rover theo đuổi song song với đẳng cấp cao cấp.

Điểm độc đáo nhất trong nội thất là sự xuất hiện của gỗ mây (rattan palm), loại vật liệu cực kỳ hiếm gặp trong ngành ô tô. Vân gỗ tự nhiên được xử lý để giữ nguyên kết cấu hữu cơ, mang lại chiều sâu thị giác khác biệt hoàn toàn so với các vật liệu ốp cabin thông thường. Các chi tiết nhỏ như núm điều khiển bằng gốm, hoàn thiện hiệu ứng ngọc trai trên cụm loa hay dây đai an toàn đồng màu nội thất cũng góp phần tạo nên tổng thể liền mạch, nơi không có chi tiết nào bị coi là phụ.

Ngoại hình: Kim loại lỏng dưới ánh sáng mặt trời

Bên ngoài xe, màu sơn Titan Silver độc quyền sử dụng các hạt nhôm siêu mịn kết hợp công nghệ sắc tố tiên tiến tạo hiệu ứng ánh kim thay đổi theo góc độ ánh sáng, trông gần với bề mặt kim loại lỏng hơn là lớp sơn tĩnh thông thường. Các chi tiết hoàn thiện Satin Platinum Atlas và Silver Chrome tăng độ tương phản, trong khi bộ mâm 23 inch hoàn thiện tổng thể ngoại hình mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự tinh tế đặc trưng của dòng Range Rover.

Thị trường Việt Nam và lịch trình ra mắt

Tại Việt Nam, SV Ultra dự kiến cung cấp tùy chọn động cơ xăng V8 P615. Phiên bản thuần điện sẽ được giới thiệu trên toàn cầu vào cuối năm nay. Hãng chưa công bố giá bán chính thức cho thị trường Việt Nam, song với định vị là đỉnh cao của dòng Range Rover và loạt công nghệ lần đầu xuất hiện trong ngành, mức giá dự kiến cao hơn đáng kể so với các phiên bản SV hiện tại.

Ghi nhận của PV, cho thấy phân khúc SUV siêu sang tại Việt Nam có sức mua ổn định trong nhóm khách hàng thu nhập cao tại Hà Nội và TP.HCM. Với định hướng trải nghiệm đa giác quan thay vì chạy đua thông số kỹ thuật thuần túy, SV Ultra có thể thu hút nhóm khách hàng trẻ tuổi hơn trong phân khúc siêu sang, vốn coi xe là không gian sống thứ hai chứ không chỉ là phương tiện.