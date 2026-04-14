Range Rover Sport 2026 ra mắt Việt Nam, giá từ gần 6 tỷ đồng

Theo công bố, Range Rover Sport 2026 được phân phối với 6 phiên bản gồm S, SE, Dynamic SE, Dynamic HSE, Autobiography và SV. Mức giá khởi điểm từ 5,959 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn, trong khi các cấu hình cao hơn, đặc biệt là bản plug-in hybrid (PHEV), có giá từ 6,359 tỷ đồng theo diện đặt hàng. Một số phiên bản có sẵn tại đại lý, tiêu biểu như Dynamic SE PHEV, được niêm yết khoảng 6,989 tỷ đồng với trang bị tương đối đầy đủ.

Range Rover Sport 2026. Ảnh: LandRoverVN

Bên cạnh các phiên bản tiêu chuẩn, hãng tiếp tục duy trì hình thức “đặt hàng theo yêu cầu” (Built-To-Order), cho phép khách hàng cá nhân hóa cấu hình xe theo nhu cầu. Điều này khiến giá bán thực tế có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào các tùy chọn trang bị bổ sung.

Hệ truyền động plug-in hybrid cùng tùy chọn động cơ xăng mild-hybrid

Tâm điểm của Range Rover Sport 2026 nằm ở hệ truyền động plug-in hybrid thế hệ mới. Phiên bản P460e sử dụng động cơ xăng Ingenium 3.0L 6 xi-lanh kết hợp với mô-tơ điện, cho tổng công suất 460 PS và mô-men xoắn cực đại 660 Nm. Xe sử dụng bộ pin dung lượng 38,2 kWh, cho phép vận hành thuần điện tối đa 118 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Trong điều kiện thực tế, quãng đường chạy điện có thể đạt khoảng 96 km. Khi kết hợp cả động cơ xăng và điện, tổng phạm vi hoạt động của xe lên tới khoảng 740 km, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đường dài.

Range Rover Sport 2026 sở hữu hệ truyền động plug-in hybrid thế hệ mới. Ảnh: LandRoverVN

Hệ truyền động này đi kèm ba chế độ vận hành gồm Hybrid, EV và Save. Trong đó, chế độ EV ưu tiên chạy hoàn toàn bằng điện, Hybrid tự động tối ưu giữa hai nguồn năng lượng, còn Save giúp duy trì dung lượng pin cho các tình huống cần thiết.

Đáng chú ý, xe tích hợp công nghệ tối ưu năng lượng dựa trên dữ liệu định vị, cho phép tự động chuyển sang chế độ thuần điện khi di chuyển vào khu vực đô thị hoặc vùng hạn chế khí thải. Hệ thống thông tin giải trí Pivi Pro cũng có khả năng ghi nhớ thói quen người dùng để đề xuất phương thức vận hành phù hợp hơn.

Range Rover Sport 2026 bổ sung tùy chọn mild-hybrid (MHEV) P360. Ảnh: LandRoverVN

Ngoài bản PHEV, Range Rover Sport 2026 vẫn cung cấp tùy chọn động cơ đốt trong mild-hybrid (MHEV) P360. Động cơ xăng 3.0L 6 xi-lanh trên phiên bản này cho công suất 360 PS và mô-men xoắn 500 Nm. Đây là lựa chọn phù hợp với nhóm khách hàng ưu tiên sự ổn định, không phụ thuộc vào hạ tầng sạc điện.

Tất cả các phiên bản đều được trang bị hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, đảm bảo khả năng vận hành linh hoạt trong nhiều điều kiện địa hình khác nhau.

Hiệu năng cao và trang bị tiện nghi

Về khả năng sạc, xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 50 kW, cho phép nạp từ 0-80% pin trong chưa đầy một giờ. Nếu sử dụng bộ sạc AC 7,2 kW tại nhà, thời gian sạc đầy vào khoảng 5 giờ. Hãng cũng cung cấp bộ sạc tại nhà kèm chi phí lắp đặt trong một số cấu hình, giúp người dùng thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.

Các phiên bản cao, đặc biệt là Dynamic SE PHEV, được trang bị loạt tiện nghi tiêu chuẩn như mâm hợp kim 22 inch, điều hòa tự động 4 vùng độc lập, hệ thống lọc không khí Cabin Air Purification Pro, màn hình hiển thị kính lái HUD và gương chiếu hậu kỹ thuật số ClearSight.

Cổng sạc điện trên Range Rover Sport 2026 bản PHEV mới. Ảnh: LandRoverVN

Ngoài ra, xe còn tích hợp các tiện ích như hộc làm mát phía trước, hệ thống điều hòa làm mát nhanh và nhiều tính năng hỗ trợ người lái. Những trang bị này hướng đến trải nghiệm cao cấp, đồng thời tăng tính tiện dụng trong điều kiện khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam.

Không chỉ tập trung vào công nghệ vận hành, Range Rover Sport 2026 còn được nâng cấp mạnh về thiết kế nội thất nhằm gia tăng trải nghiệm người dùng. Khoang cabin nổi bật với màn hình cảm ứng trung tâm kích thước lớn, đóng vai trò điều khiển hầu hết các chức năng giải trí và vận hành, mang lại giao diện hiện đại và trực quan.

Thiết kế nội thất của Range Rover Sport 2026. Ảnh: LandRoverVN

Ghế ngồi được bọc da cao cấp, chú trọng vào độ hoàn thiện và cảm giác êm ái trong suốt hành trình. Không gian bên trong xe được thiết kế rộng rãi, đặc biệt là hàng ghế thứ hai với khoảng để chân thoải mái, phù hợp cho nhu cầu di chuyển đường dài hoặc sử dụng gia đình.

Ngoài ra, xe còn trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, giúp tăng độ thoáng đãng cho khoang nội thất, đồng thời mang lại trải nghiệm thị giác tốt hơn cho hành khách. Những chi tiết này cho thấy hãng tiếp tục duy trì triết lý thiết kế kết hợp giữa sang trọng và tính thực dụng.

Ghế bọc da cao cấp cùng cửa sổ trời của Range Rover Sport 2026. Ảnh: LandRoverVN

Xu hướng điện hóa trong phân khúc SUV hạng sang

Việc Land Rover đẩy mạnh phiên bản plug-in hybrid trên Range Rover Sport 2026 phản ánh xu hướng điện hóa đang lan rộng trong phân khúc SUV hạng sang. Thay vì chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện, các hãng xe lựa chọn giải pháp trung gian như PHEV để cân bằng giữa hiệu suất, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và hạ tầng sử dụng.

Tại Việt Nam, nơi hạ tầng trạm sạc vẫn đang trong giai đoạn phát triển, các mẫu xe hybrid sạc ngoài được xem là bước đi hợp lý. Người dùng có thể tận dụng khả năng chạy điện trong đô thị, đồng thời vẫn duy trì sự linh hoạt khi di chuyển đường dài.

Sự xuất hiện của Range Rover Sport 2026 không chỉ bổ sung lựa chọn cho khách hàng cao cấp mà còn góp phần thể hiện lại xu hướng tiêu dùng trong phân khúc SUV hạng sang. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, các thương hiệu buộc phải tăng tốc đổi mới công nghệ, trong đó điện hóa sẽ tiếp tục là hướng đi chủ đạo trong những năm tới.