Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

Dù nhà phân phối trong nước chưa xác nhận, nhiều nguồn tin từ hệ thống bán hàng dự đoán xe Hyundai Palisade 2026 sẽ xuất hiện trên thị trường vào khoảng tháng 7–9 năm nay, tương ứng với quý III/2026.

Thông tin nhận cọc với mức phí khoảng 10 triệu đồng được xem là tín hiệu rõ ràng về kế hoạch đưa sản phẩm mới về nước. Trước đó, Hyundai Palisade 2026 đã ra mắt toàn cầu từ cuối năm 2024, nhưng phải mất hơn một năm mẫu xe này mới rục rịch tiếp cận thị trường Việt Nam. Diễn biến này phù hợp với chu kỳ sản phẩm của ngành ô tô, khi các phiên bản nâng cấp giữa vòng đời thường được giới thiệu sau 2–3 năm kể từ lần ra mắt trước đó.

Hyundai Palisade 2026. Ảnh: Huyndai

Ở thế hệ mới, Hyundai Palisade tiếp tục theo đuổi định vị SUV cỡ E, nhưng thay đổi đáng kể về thiết kế nhằm tăng sức cạnh tranh. Xe được tái tạo theo phong cách vuông vức, mạnh mẽ và cao cấp hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, sử dụng các thanh nan ngang tạo cảm giác bề thế. Cụm đèn chiếu sáng và đèn định vị ban ngày được thiết kế theo dạng dọc, mang tính nhận diện cao. Ở phía sau, đèn hậu LED cũng áp dụng ngôn ngữ thiết kế tương tự, tạo sự đồng nhất.

Kích thước tổng thể của xe được gia tăng, với chiều dài tăng thêm 65 mm và chiều dài cơ sở tăng 70 mm. Sự thay đổi này giúp cải thiện đáng kể không gian nội thất, đồng thời mang lại dáng vẻ trường xe, tiệm cận phong cách của các dòng SUV hạng sang. Các chi tiết như vòm bánh xe, giá nóc, bộ mâm, cánh gió và cản sau cũng được làm mới nhằm tăng tính hiện đại.

Hyundai Palisade 2026 có thiết kế dài hơn so với phiên bản trước đó. Ảnh: Huyndai

Bên trong cabin, Hyundai Palisade 2026 tiếp tục duy trì cấu hình 3 hàng ghế với tùy chọn 7 hoặc 8 chỗ ngồi. Phiên bản 7 chỗ hướng đến trải nghiệm cao cấp hơn khi trang bị hàng ghế giữa kiểu thương gia, tích hợp khả năng chỉnh điện, ngả lưng và tùy chọn massage. Thiết kế này không chỉ nâng cao sự thoải mái mà còn tạo lối đi thuận tiện xuống hàng ghế thứ ba.

Không gian nội thất cũng được tối ưu nhờ chiều dài cơ sở tăng, cho phép hàng ghế thứ ba linh hoạt hơn. Người dùng có thể trượt hàng ghế này để mở rộng khoang hành lý, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng từ gia đình đến công việc.

Thiết kế hàng ghế giữa của Hyundai Palisade 2026. Ảnh: Huyndai

Khoang lái được nâng cấp theo hướng công nghệ hóa. Bảng táp-lô thiết kế mới dạng liền khối, tích hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm cùng kích thước 12,3 inch.

Vô-lăng thiết kế lại theo phong cách hiện đại, tạo cảm giác sang trọng hơn. Các tiện ích đáng chú ý gồm hệ thống âm thanh 14 loa, sạc không dây chuẩn Qi, cổng USB-C công suất lớn 100W có thể sạc máy tính xách tay, cùng hệ thống điều khiển bằng giọng nói ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Thiết kế khoang lái của Hyundai Palisade 2026. Ảnh: Huyndai

Về vận hành, Hyundai Palisade 2026 được giới thiệu với hai tùy chọn động cơ mới. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ xăng 2.5L tăng áp, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Trong khi đó, biến thể hybrid kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, cho tổng công suất vượt trội và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn. Theo công bố, phiên bản hybrid có thể đạt quãng đường hơn 1.000 km sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu, trở thành lợi thế đáng chú ý trong phân khúc.

Ngoài ra, mẫu SUV này còn được bổ sung loạt công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến. Các hệ thống như hỗ trợ tránh va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng theo dữ liệu định vị, hỗ trợ giữ làn và chuyển làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau hay hỗ trợ đỗ xe từ xa đều hướng đến nâng cao độ an toàn và tiện lợi cho người sử dụng. Một số công nghệ mới còn tận dụng mô-tơ điện để cải thiện khả năng xử lý và kiểm soát lực kéo.

Phiên bản hybrid của Hyundai Palisade 2026 có thể đi hơn 1.000 km mỗi lần đầy nhiên liệu. Ảnh: Huyndai

Tuy nhiên, bên cạnh những nâng cấp đáng chú ý, mẫu xe này cũng vướng phải một số lo ngại liên quan đến an toàn trên thị trường quốc tế. Cụ thể, một sự cố liên quan đến cơ chế gập ghế điện ở hàng ghế thứ ba đã khiến hãng phải tiến hành triệu hồi hơn 60.000 xe tại Mỹ. Vấn đề nằm ở việc hệ thống không phát hiện vật cản khi vận hành, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Nhà sản xuất đã lên kế hoạch cập nhật phần mềm để khắc phục, song giải pháp triệt để vẫn đang được theo dõi.

Tại Việt Nam, giá bán của Hyundai Palisade 2026 chưa được công bố. Phiên bản hiện hành đang được phân phối với mức giá từ khoảng 1,4 đến gần 1,6 tỷ đồng, kèm nhiều chương trình ưu đãi. Giới chuyên gia nhận định, phiên bản mới có thể sẽ điều chỉnh giá tăng nhẹ do bổ sung nhiều công nghệ và trang bị.

Việc các đại lý sớm nhận đặt cọc cho thấy kỳ vọng lớn của thị trường đối với Hyundai Palisade 2026. Trong bối cảnh phân khúc SUV cỡ lớn ngày càng cạnh tranh, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ tiếp tục là lựa chọn đáng chú ý nhờ thiết kế mới, không gian rộng rãi và danh sách trang bị phong phú.