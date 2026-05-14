Công nghệ số
Bảo mật

SCS ra mắt bộ giải pháp mới phục vụ hạ tầng an ninh đáng tin cậy

Anh Thái

Anh Thái

20:00 | 14/05/2026
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Công ty An ninh mạng thông minh (SCS), công ty sở hữu thương hiệu SafeGate vừa tổ chức chương trình “Phát triển các giải pháp an ninh mạng chiến lược”, đồng thời chính thức công bố nhóm sản phẩm an ninh mạng dành cho tổ chức, doanh nghiệp và các hệ thống thông tin trọng yếu.
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SCS ra mắt bộ giải pháp mới phục vụ hạ tầng an ninh đáng tin cậy
Giai phap Safegate Smart firewall
SCS ra mắt bộ giải pháp mới phục vụ hạ tầng an ninh đáng tin cậy
Safegate data diode

Chương trình không chỉ tái khẳng định định hướng chú trọng phát triển sản phẩm, giải pháp công nghệ chiến lược của SafeGate, mà còn thể hiện sự tham gia tích cực của khối doanh nghiệp tư nhân vào việc hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, công nghệ chiến lược đã được xác định là một nội dung trọng tâm trong định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị cũng đã chỉ rõ cần có chính sách đặc biệt để đào tạo, phát triển, thu hút tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển sản phẩm công nghệ số, công nghiệp an ninh mạng.

SCS ra mắt bộ giải pháp mới phục vụ hạ tầng an ninh đáng tin cậy
Giới thiệu giải pháp SafeGate với ông Nguyễn Huy Dũng

Trong kết luận phiên họp chuyên đề về công nghệ chiến lược vào tháng 3/2026 của thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng bí thư Tô Lâm cũng đã chỉ rõ: Phát triển công nghệ chiến lược là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là vấn đề chiến lược quốc gia, liên quan trực tiếp đến năng lực cạnh tranh, khả năng tự chủ công nghệ và vị thế đất nước trong giai đoạn mới.

Để xác định rõ các lĩnh vực công nghệ cốt lõi cần ưu tiên đầu tư, nghiên cứu và phát triển, thời gian qua Chính phủ đã xây dựng và ban hành danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược. Đặc biệt, ở cả lần ban hành năm 2025 cũng bản mới cập nhật, bổ sung ngày 30/4/2026, công nghệ an ninh mạng cùng giải pháp bảo mật, an ninh mạng cho hạ tầng quan trọng và cơ sở dữ liệu quốc gia đều có tên trong “Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược”.

SCS ra mắt bộ giải pháp mới phục vụ hạ tầng an ninh đáng tin cậy
Ông Ngô Tuấn Anh Chủ tịch SafeGate

Chia sẻ chi tiết về bộ sản phẩm, giải pháp an ninh mạng phục vụ hạ tầng an ninh tin cậy mới của SafeGate, ông Ngô Tuấn Anh Chủ tịch SafeGate cho biết: Cách đây hơn 3 năm khi thành lập công ty, Ban lãnh đạo SafeGate đã xác định sẽ từng bước làm chủ các sản phẩm, giải pháp an ninh mạng phục vụ tất cả các phân khúc, các đối tượng người dùng như gia đình, trường học và các doanh nghiệp tổ chức. Mục tiêu đó đến nay vẫn không thay đổi.

“Chúng tôi cũng rất vui mừng khi thời gian qua, Chính phủ đã có những chính sách mạnh mẽ thúc đẩy nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược. Đặc biệt, với các quyết định 1131 năm 2025 và 21 năm 2026 ban hành danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, lĩnh vực an ninh mạng đã được đặt vào vị trí hết sức quan trọng. Đây là chính sách rất quan trọng để hỗ trợ các doanh nghiệp có thêm sự tự tin, đồng thời tạo cơ hội cho những đơn vị như SafeGate được tiếp tục tham gia xây dựng và phát triển ngành công nghiệp an ninh mạng Việt Nam vững mạnh, chủ động và đủ sức cạnh tranh”, ông Ngô Tuấn Anh nói.

SCS ra mắt bộ giải pháp mới phục vụ hạ tầng an ninh đáng tin cậy
Ông Mai Văn Tài

Không chỉ minh chứng cho định hướng tự chủ công nghệ, tập trung phát triển các giải pháp an ninh mạng chiến lược, bộ giải pháp mới được SafeGate còn góp phần giải các bài toán thực tế từ thực trạng an ninh mạng, an toàn dữ liệu của Việt Nam hiện nay.

Cụ thể, theo thống kê từ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, trong năm 2025, các hệ thống thông tin tại Việt Nam phải đối mặt với khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng. Mức độ rủi ro, mất an toàn của các hệ thống tại Việt Nam vẫn rất cao, khi có tới 52,30% cơ quan, doanh nghiệp từng ghi nhận chịu tổn hại do tấn công mạng. Tin tặc hiện nay không còn chỉ nhắm tới việc gây tê liệt hệ thống để đòi tiền chuộc, mà ngày càng coi dữ liệu là tài sản có giá trị cao để khai thác lâu dài.

Trước bối cảnh tấn công mạng không ngừng gia tăng về số lượng và mức độ tinh vi, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu đã trở thành thách thức lớn với nhiều đơn vị, nhóm giải pháp mới của SafeGate sẽ giúp cho các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp tuân thủ những quy định về an ninh mạng, an ninh dữ liệu để bảo vệ hệ thống trước các nguy cơ tấn công, rò rỉ dữ liệu và duy trì hoạt động thông suốt.

Như vậy, nhóm 5 giải pháp của SafeGate hướng tới bảo vệ các tổ chức, doanh nghiệp và hệ thống thông tin trọng yếu bao gồm:

SafeGate Smart Firewall - Giải pháp tường lửa thông minh;

SafeGate Secure Gateway - Cổng quản lý kết nối, an ninh mạng;

SafeGate DLP - Giải pháp chống thất thoát dữ liệu, đảm bảo tuân thủ trong lĩnh vực dữ liệu, ngăn chặn rò rỉ dữ liệu nội bộ;

SafeGate Data Diode - Giải pháp truyền dữ liệu 1 chiều;

SafeGate Z-Entry - Giải pháp kết nối từ xa an toàn theo kiến trúc ZeroTrust.

SCS ra mắt bộ giải pháp mới phục vụ hạ tầng an ninh đáng tin cậy
SCS ra mắt bộ giải pháp mới phục vụ hạ tầng an ninh đáng tin cậy
SCS ra mắt bộ giải pháp mới phục vụ hạ tầng an ninh đáng tin cậy

Bộ giải pháp an ninh mạng chiến lược của SafeGate

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình “Phát triển các giải pháp an ninh mạng chiến lược”, SafeGate và MK cùng chung tay ra mắt giải pháp MK Networks, gồm các thiết bị hạ tầng mạng (Switch-Access Point) Made in Vietnam, giúp đảm bảo an toàn hạ tầng cho các đơn vị, tổ chức.

Được phát triển bởi các kỹ sư Việt Nam và ứng dụng các công nghệ mới như AI, Cloud.., các giải pháp an ninh mạng hướng tới đối tượng tổ chức, doanh nghiệp và hạ tầng thông tin trọng yếu của SafeGate đáp ứng nhu cầu của các đơn vị, cập nhật yêu cầu pháp lý, tuân thủ quy định an ninh mạng, đồng thời cung cấp đội ngũ ỗ trợ 24/7.

Đặc biệt, SafeGate còn phối hợp với các đối tác triển khai cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, doanh nghiệp theo mô hình SECaaS (Security as a Service), với các đặc trưng như đơn giản hóa việc vận hành, quản trị (đội ngũ chuyên gia an ninh mạng hỗ trợ cập nhật liên tục); chi phí đầu tư triển khai, lắp đặt thấp; cung cấp dịch vụ linh hoạt phù hợp với nhiều quy mô, nhu cầu khác nhau.

Chi tiết về bộ giải pháp mới của SafeGate xem tại https://safegate.vn/vi

SafeGate giải pháp an ninh mạng hạ tầng an ninh đáng tin cậy Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị Hiệp hội An ninh mạng quốc gia

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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AUD 17632 17905 18484
CAD 17901 18176 18793
CHF 30536 30912 31554
CNY 0 3832 3928
EUR 28169 28384 29467
GBP 33599 33987 34919
HKD 0 3162 3365
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KRW 0 18 20
NZD 0 14415 15000
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00
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CZK 0 1140 0
DKK 0 3860 0
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KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6445 0
NOK 0 2730 0
NZD 0 14502 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2605 0
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TWD 0 785 0
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Cập nhật: 28/10/2026 07:00

Chuyển động số

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Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

Bài học từ chiếc máy tính Việt năm 1977 cho tham vọng chip và AI hôm nay

JBL QuantumENGINE mới nâng cấp trải nghiệm âm thanh gaming

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POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

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Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

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Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

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Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

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MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026