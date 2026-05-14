SCS ra mắt bộ giải pháp mới phục vụ hạ tầng an ninh đáng tin cậy

Giai phap Safegate Smart firewall

Safegate data diode

Chương trình không chỉ tái khẳng định định hướng chú trọng phát triển sản phẩm, giải pháp công nghệ chiến lược của SafeGate, mà còn thể hiện sự tham gia tích cực của khối doanh nghiệp tư nhân vào việc hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, công nghệ chiến lược đã được xác định là một nội dung trọng tâm trong định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị cũng đã chỉ rõ cần có chính sách đặc biệt để đào tạo, phát triển, thu hút tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển sản phẩm công nghệ số, công nghiệp an ninh mạng.

Giới thiệu giải pháp SafeGate với ông Nguyễn Huy Dũng

Trong kết luận phiên họp chuyên đề về công nghệ chiến lược vào tháng 3/2026 của thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Tổng bí thư Tô Lâm cũng đã chỉ rõ: Phát triển công nghệ chiến lược là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là vấn đề chiến lược quốc gia, liên quan trực tiếp đến năng lực cạnh tranh, khả năng tự chủ công nghệ và vị thế đất nước trong giai đoạn mới.

Để xác định rõ các lĩnh vực công nghệ cốt lõi cần ưu tiên đầu tư, nghiên cứu và phát triển, thời gian qua Chính phủ đã xây dựng và ban hành danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược. Đặc biệt, ở cả lần ban hành năm 2025 cũng bản mới cập nhật, bổ sung ngày 30/4/2026, công nghệ an ninh mạng cùng giải pháp bảo mật, an ninh mạng cho hạ tầng quan trọng và cơ sở dữ liệu quốc gia đều có tên trong “Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược”.

Ông Ngô Tuấn Anh Chủ tịch SafeGate

Chia sẻ chi tiết về bộ sản phẩm, giải pháp an ninh mạng phục vụ hạ tầng an ninh tin cậy mới của SafeGate, ông Ngô Tuấn Anh Chủ tịch SafeGate cho biết: Cách đây hơn 3 năm khi thành lập công ty, Ban lãnh đạo SafeGate đã xác định sẽ từng bước làm chủ các sản phẩm, giải pháp an ninh mạng phục vụ tất cả các phân khúc, các đối tượng người dùng như gia đình, trường học và các doanh nghiệp tổ chức. Mục tiêu đó đến nay vẫn không thay đổi.

“Chúng tôi cũng rất vui mừng khi thời gian qua, Chính phủ đã có những chính sách mạnh mẽ thúc đẩy nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược. Đặc biệt, với các quyết định 1131 năm 2025 và 21 năm 2026 ban hành danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược, lĩnh vực an ninh mạng đã được đặt vào vị trí hết sức quan trọng. Đây là chính sách rất quan trọng để hỗ trợ các doanh nghiệp có thêm sự tự tin, đồng thời tạo cơ hội cho những đơn vị như SafeGate được tiếp tục tham gia xây dựng và phát triển ngành công nghiệp an ninh mạng Việt Nam vững mạnh, chủ động và đủ sức cạnh tranh”, ông Ngô Tuấn Anh nói.

Ông Mai Văn Tài

Không chỉ minh chứng cho định hướng tự chủ công nghệ, tập trung phát triển các giải pháp an ninh mạng chiến lược, bộ giải pháp mới được SafeGate còn góp phần giải các bài toán thực tế từ thực trạng an ninh mạng, an toàn dữ liệu của Việt Nam hiện nay.

Cụ thể, theo thống kê từ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, trong năm 2025, các hệ thống thông tin tại Việt Nam phải đối mặt với khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng. Mức độ rủi ro, mất an toàn của các hệ thống tại Việt Nam vẫn rất cao, khi có tới 52,30% cơ quan, doanh nghiệp từng ghi nhận chịu tổn hại do tấn công mạng. Tin tặc hiện nay không còn chỉ nhắm tới việc gây tê liệt hệ thống để đòi tiền chuộc, mà ngày càng coi dữ liệu là tài sản có giá trị cao để khai thác lâu dài.

Trước bối cảnh tấn công mạng không ngừng gia tăng về số lượng và mức độ tinh vi, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu đã trở thành thách thức lớn với nhiều đơn vị, nhóm giải pháp mới của SafeGate sẽ giúp cho các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp tuân thủ những quy định về an ninh mạng, an ninh dữ liệu để bảo vệ hệ thống trước các nguy cơ tấn công, rò rỉ dữ liệu và duy trì hoạt động thông suốt.

Như vậy, nhóm 5 giải pháp của SafeGate hướng tới bảo vệ các tổ chức, doanh nghiệp và hệ thống thông tin trọng yếu bao gồm:

SafeGate Smart Firewall - Giải pháp tường lửa thông minh;

SafeGate Secure Gateway - Cổng quản lý kết nối, an ninh mạng;

SafeGate DLP - Giải pháp chống thất thoát dữ liệu, đảm bảo tuân thủ trong lĩnh vực dữ liệu, ngăn chặn rò rỉ dữ liệu nội bộ;

SafeGate Data Diode - Giải pháp truyền dữ liệu 1 chiều;

SafeGate Z-Entry - Giải pháp kết nối từ xa an toàn theo kiến trúc ZeroTrust.

Bộ giải pháp an ninh mạng chiến lược của SafeGate

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình “Phát triển các giải pháp an ninh mạng chiến lược”, SafeGate và MK cùng chung tay ra mắt giải pháp MK Networks, gồm các thiết bị hạ tầng mạng (Switch-Access Point) Made in Vietnam, giúp đảm bảo an toàn hạ tầng cho các đơn vị, tổ chức.

Được phát triển bởi các kỹ sư Việt Nam và ứng dụng các công nghệ mới như AI, Cloud.., các giải pháp an ninh mạng hướng tới đối tượng tổ chức, doanh nghiệp và hạ tầng thông tin trọng yếu của SafeGate đáp ứng nhu cầu của các đơn vị, cập nhật yêu cầu pháp lý, tuân thủ quy định an ninh mạng, đồng thời cung cấp đội ngũ ỗ trợ 24/7.

Đặc biệt, SafeGate còn phối hợp với các đối tác triển khai cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, doanh nghiệp theo mô hình SECaaS (Security as a Service), với các đặc trưng như đơn giản hóa việc vận hành, quản trị (đội ngũ chuyên gia an ninh mạng hỗ trợ cập nhật liên tục); chi phí đầu tư triển khai, lắp đặt thấp; cung cấp dịch vụ linh hoạt phù hợp với nhiều quy mô, nhu cầu khác nhau.

Chi tiết về bộ giải pháp mới của SafeGate xem tại https://safegate.vn/vi