SafeGate cùng Accton đưa giải pháp an ninh mạng Make in Viet Nam ra thị trường toàn cầu

Theo thỏa thuận, hai bên cùng thống nhất hợp tác để tích hợp và cung cấp ra thị trường toàn cầu dịch vụ an ninh mạng theo mô hình Security as Service mới nhất. Trong giai đoạn đầu, SafeGate và Accton sẽ hợp tác để cung cấp giải pháp quản lý và Internet an toàn cho gia đình (Parental Control) cho các khách hàng đang sử dụng các thiết bị mạng của Accton trên toàn cầu.

Mối quan hệ hợp tác này được ký bởi ông Ngô Tuấn Anh, Chủ tịch kiêm CEO Công ty An ninh mạng SCS và ông Enco Liew, Phó Chủ tịch phụ trách mảng Wireless, Tập đoàn Accton. Thoả thuận ghi dấu kết quả của quá trình nghiên cứu, tích hợp giải pháp an ninh mạng do SafeGate phát triển vào các sản phẩm do Accton sản xuất.

Theo các số liệu nghiên cứu, thị trường giải pháp Parental Control đang phát triển nhanh chóng, với quy mô 1.3 tỷ USD vào năm 2021 và dự kiến chạm ngưỡng 4.3 tỷ USD trước năm 2031. Hợp tác giữa SafeGate và Accton sẽ giúp đưa giải pháp an ninh mạng Make in VietNam tham gia vào thị trường toàn cầu để đón đầu xu hướng này.

Cụ thể, dịch vụ mới của SafeGate và Accton cũng sẽ giúp khách hàng giải được bài toán quản lý, bảo vệ an toàn internet bằng phương thức dễ tiếp cận và dễ sử dụng. Các khách hàng của Accton sẽ nhận được thêm nhiều tiện ích khi có thể quản lý tất cả các thiết bị có kết nối mạng trong gia đình, qua ứng dụng của SafeGate trên điện thoại di động ở mọi lúc, mọi nơi. Từ tắt bật internet cho đến việc cung cấp các báo cáo, cảnh báo an ninh, tình hình sử dụng internet một cách tự động và cho phép kiểm soát kết nối của tất cả các thiết bị mạng trong gia đình.

Đánh giá cao tính thực tế và hiệu quả của giải pháp đảm bảo an toàn thông tin do SafeGate phát triển, ông Enco Liew, Phó Chủ tịch phụ trách mảng Wireless, Tập đoàn Accton nhận định: “Việc tích hợp thành công giải pháp an ninh mạng của SafeGate đã tạo ra tiền đề để Accton tin tưởng và hợp tác cùng SafeGate. Dự kiến, SafeGate và Accton sẽ cùng thúc đẩy và hoàn thành tích hợp để có thể đưa mô hình này ra thị trường quốc tế trong thời gian sớm nhất. Trước mắt hai bên sẽ tập trung cho mô hình quản lý, an toàn Internet tại các gia đình và trường học”.

Đại diện cho Công ty An ninh mạng thông minh SCS, ông Ngô Tuấn Anh, Chủ tịch kiêm CEO chia sẻ: “Thoả thuận hợp tác giữa Accton và SafeGate sẽ giúp phát huy được thế mạnh của cả hai bên. Accton là tập đoàn hàng đầu thế giới về sản xuất các thiết bị mạng, khi tích hợp với giải pháp an ninh mạng thuận tiện, dễ sử dụng và hiệu quả như SafeGate tôi tin rằng sẽ cung cấp được các sản phẩm, dịch vụ tốt hơn cho các khách hàng của hai bên trên toàn cầu. Hợp tác với Accton cũng đánh dấu bước đầu tiên trong kế hoạch đưa sản phẩm thương hiệu SafeGate ra thị trường toàn cầu của chúng tôi”.