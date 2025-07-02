Huawei mở mã nguồn các mô hình AI: Bước đi chiến lược để vươn ra thị trường toàn cầu

Trong những năm gần đây, Huawei đã chuyển mình từ một công ty viễn thông tư nhân có năng lực thành “một thế lực công nghệ hùng mạnh bao trùm toàn bộ phần cứng và phần mềm AI”, Paul Triolo, đối tác kiêm phó chủ tịch cấp cao phụ trách Trung Quốc tại công ty tư vấn DGA-Albright Stonebridge Group, cho biết. Ảnh: Getty.

Thông báo được đưa ra hôm thứ Hai, cùng thời điểm với việc Baidu mở mã nguồn loạt mô hình Ernie, cho thấy các công ty công nghệ Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến lược AI nguồn mở - một hướng đi được đánh giá vừa có tính phòng vệ trước sức ép địa chính trị, vừa là đòn bẩy để lan tỏa công nghệ ra quốc tế.

Từ chip Ascend đến hệ sinh thái AI

Các mô hình Pangu cùng với công nghệ lý luận mô hình đi kèm, hiện là một phần cốt lõi trong chiến lược hệ sinh thái Ascend của Huawei. Hệ sinh thái này bao gồm các chip AI Ascend, phần mềm, trung tâm dữ liệu và giờ đây là cả mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), giúp Huawei định hình một hệ thống khép kín từ phần cứng đến ứng dụng AI.

Giữa bối cảnh Mỹ hạn chế xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc đặc biệt là từ Nvidia, do đó Huawei đang tự xây dựng chuỗi giá trị AI của riêng mình. “Công ty đã chuyển mình từ một tập đoàn viễn thông thành một thế lực công nghệ bao trùm cả phần cứng và phần mềm AI”, ông Paul Triolo, Phó chủ tịch DGA-Albright Stonebridge Group, nhận định.

Không cần "so găng", chỉ cần khác biệt

Mặc dù Huawei không mạnh bằng Baidu hay DeepSeek ở cấp độ mô hình tổng quát, song họ lại nhắm đến những lĩnh vực chuyên biệt như chính phủ, tài chính, sản xuất, nơi yêu cầu các mô hình nhỏ gọn, tùy biến sâu và tích hợp tốt với hạ tầng sẵn có.

Ông Marc Einstein, Giám đốc nghiên cứu tại Counterpoint Research, đánh giá Huawei đang theo đuổi chiến lược tương tự như Google, nơi mà mô hình nguồn mở Gemma đóng vai trò hỗ trợ cho hệ sinh thái phần cứng và phần mềm. “Huawei dùng mã nguồn mở như một công cụ để thúc đẩy doanh số bán phần cứng, không nhất thiết phải thắng trong cuộc đua AI cấp độ phần mềm”.

Ngoài ra, Huawei vẫn duy trì hợp tác với các công ty AI khác của Trung Quốc như DeepSeek hay Baidu, tạo nên một liên minh công nghệ mềm dẻo giữa các bên đang cùng chịu áp lực từ phương Tây.

Nguồn mở để mở cửa thế giới

Huawei khẳng định việc mở mã nguồn là "một biện pháp chiến lược nhằm thúc đẩy ứng dụng AI trên hàng nghìn ngành công nghiệp". Công ty đã mời các nhà phát triển, doanh nghiệp và viện nghiên cứu toàn cầu tải xuống, sử dụng và phản hồi các mô hình AI Pangu.

Theo ông Lian Jye Su, chuyên gia từ Omdia, động thái này đặc biệt hấp dẫn với các doanh nghiệp tại các thị trường đang phát triển, vốn nhạy cảm hơn với chi phí và thường tìm kiếm giải pháp AI có tính tùy biến cao, giá thành hợp lý.

Ngoài mảng phần mềm, Huawei cũng đang đưa các giải pháp trung tâm dữ liệu AI ra quốc tế đã cho thấy tham vọng không chỉ dừng lại ở châu Á, mà còn lan sang châu Phi, Mỹ Latinh và Trung Đông.