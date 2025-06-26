Cổ phiếu Chip châu Á tăng vọt nhờ Nvidia trở thành công ty giá trị nhất thế giới

Một tấm bán dẫn được trưng bày tại Touch Taiwan. Ảnh: Reuters.

Cổ phiếu của các công ty chip hàng đầu tại châu Á đồng loạt tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (26/6), sau khi Nvidia - gã khổng lồ trong lĩnh vực AI – đạt mức giá kỷ lục và trở lại vị trí dẫn đầu về giá trị vốn hóa toàn cầu.

Tại Hàn Quốc, cổ phiếu của SK Hynix, nhà cung cấp bộ nhớ cho Nvidia, bật tăng 3,53%. Tại Đài Loan, TSMC - đơn vị sản xuất các bộ xử lý đồ họa hiệu suất cao (GPU) cho Nvidia - cũng ghi nhận mức tăng nhẹ 0,47%.

Foxconn (Hon Hai Precision Industry), tập đoàn Đài Loan có quan hệ đối tác chiến lược với Nvidia để phát triển các "nhà máy AI", tăng 0,77%. Các nhà máy này được thiết kế để tích hợp chip Nvidia vào các ứng dụng như xe điện và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Tại Nhật Bản, sự bứt phá của Nvidia cũng tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực. Advantest, công ty cung cấp thiết bị kiểm tra chip bán dẫn, tăng 3,93% và lập mức cao kỷ lục mới. Softbank, tập đoàn công nghệ đang nắm giữ cổ phần tại công ty thiết kế chip Arm của Anh, tăng mạnh 4,38%.

Một loạt doanh nghiệp chip Nhật khác cũng nối dài chuỗi tăng:

Tokyo Electron: +2,13%; Lasertec: +1,57%; Renesas Electronics: +2,22%

Ông Kingsley Jones, đối tác sáng lập và giám đốc thông tin của công ty tư vấn Jevons Global, nhận định: "Sự phục hồi của cổ phiếu chip châu Á phản ánh niềm tin mạnh mẽ vào làn sóng nhu cầu AI đang tiếp tục dâng cao". Ông cho biết thêm: "Nỗi lo về thuế quan dường như đã lắng xuống, và các công ty Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan đã quay trở lại danh mục đầu tư của các nhà giao dịch. Nvidia đang dẫn dắt tâm lý thị trường."

Tại Mỹ, cổ phiếu Nvidia tăng hơn 4% trong phiên giao dịch thứ Tư, khép lại ở mức 154,31 USD, vượt qua kỷ lục cũ là 149,43 USD thiết lập hồi đầu tháng 1. Với mức vốn hóa thị trường lên đến 3,77 nghìn tỷ USD, Nvidia đã vượt qua Microsoft để trở thành công ty có giá trị nhất thế giới.

Đợt tăng giá này cho thấy lòng tin ngày càng vững chắc của giới đầu tư vào vai trò thống trị của Nvidia trong cuộc đua AI, bất chấp những trở ngại từ phía chính phủ Mỹ. Trước đó, vào tháng 4, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cấm xuất khẩu dòng chip AI H20 của Nvidia sang Trung Quốc. Nvidia cho biết, quy định mới có thể khiến họ mất khoảng 8 tỷ USD doanh thu và hơn 4,5 tỷ USD giá trị hàng tồn kho.