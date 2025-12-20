Chuyển động số
Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 4 công trình xuất sắc nhất về Terahertz và AI

23:47 | 20/12/2025
Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 04 công trình nghiên cứu xuất sắc nhất đến từ Đại học Bách Khoa Hà Nội, Học viện Kỹ thuật quân sự và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, tập trung vào các lĩnh vực sóng Terahertz, học liên kết và giám sát thi trực tuyến.

Hội nghị quốc gia lần thứ 28 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT 2025) thu hút 153 công trình nghiên cứu đến từ hơn 50 trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trên toàn quốc. Ban tổ chức chấp nhận xuất bản 128 công trình sau quá trình đánh giá nghiêm ngặt, tương đương tỷ lệ gần 85%. Trong số này, các nhà khoa học trình bày trực tiếp 64 công trình và giới thiệu dạng poster 54 công trình.

04 công trình nghiên cứu xuất sắc nhất Hội nghị REV-ECIT 2025

Sau quá trình thẩm định, bình chọn và đánh giá nghiêm ngặt của hội đồng chuyên môn, Ban Tổ chức vinh danh 04 công trình xuất sắc nhất từ tổng số 119 công trình tham gia Hội nghị.

Nhóm nghiên cứu Nguyễn Xuân Hòa và Mai Văn Tá đến từ Học viện Kỹ thuật Quân sự cùng chuyên gia Safumi Suzuki giành giải cao nhất với công trình về bộ tạo dao động đi ốt xuyên hầm cộng hưởng hai băng hoạt động ở dải sóng Terahertz.

Công trình đã thiết kế bộ dao động hoạt động đồng thời ở hai băng tần trong vùng sóng Terahertz - dải sóng đang thu hút sự chú ý của giới khoa học quốc tế nhờ tiềm năng ứng dụng trong truyền thông 6G và hình ảnh y sinh. Nghiên cứu giải quyết bài toán tạo ra nguồn phát Terahertz ổn định với cấu trúc đơn giản hơn các giải pháp truyền thống, mở đường cho việc thương mại hóa công nghệ này trong tương lai.

Trường Điện-Điện tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội góp mặt với hai công trình trong danh sách vinh danh. Nhóm tác giả Vũ Trường An, Trần Tuấn Dũng, Nguyễn Lê Minh Đạt, Trần Ngọc Lâm, Ma Việt Đức và Trương Thu Hương phát triển giải pháp phát hiện tấn công nhiễm độc mô hình trong hệ thống IoT triển khai học liên kết.

Học liên kết cho phép các thiết bị IoT học máy cục bộ mà không cần chia sẻ dữ liệu thô, nhưng gặp thách thức khi kẻ tấn công cố tình gửi dữ liệu sai lệch để làm suy giảm hiệu suất mô hình chung. Nghiên cứu đề xuất phương pháp phát hiện hiệu quả các mô hình bị nhiễm độc trong quá trình huấn luyện phân tán, giúp tăng độ tin cậy cho các ứng dụng IoT trong nhà thông minh, thành phố thông minh và y tế từ xa.

Nhóm tác giả Việt Tùng Nguyễn, Công Tài Phan và Vũ Xuân Mạnh Nguyễn với công trình "Phát hiện UAV ngoài trời bằng LiDAR ToF chi phí thấp: kiến trúc nhúng và đánh giá thực địa".

Công trình thứ hai của Đại học Bách Khoa Hà Nội do nhóm tác giả Nguyễn Việt Tùng, Phan Công Tài và Nguyễn Vũ Xuân Mạnh thực hiện, tập trung vào việc phát hiện máy bay không người lái ngoài trời bằng cảm biến LiDAR ToF chi phí thấp. Nghiên cứu phát triển kiến trúc nhúng và tiến hành đánh giá thực địa để kiểm chứng hiệu quả của hệ thống.

Phát hiện UAV trong môi trường ngoài trời gặp nhiều thách thức do điều kiện ánh sáng thay đổi, nhiễu động từ các vật thể di chuyển và yêu cầu xử lý thời gian thực. Nhóm nghiên cứu giải quyết bài toán này bằng cách tối ưu hóa thuật toán xử lý dữ liệu LiDAR trên nền tảng nhúng, tạo ra giải pháp có thể triển khai rộng rãi nhờ chi phí thấp và hiệu năng cao.

TS. Nguyễn Việt Tùng, trưởng nhóm nghiên cứu chia sẻ cảm xúc sau khi nhận giải: "Hôm nay tôi rất vui vì đề tài này là công sức của nhiều người và đã triển khai thực tế, chạy tốt".

Công trình giải quyết bài toán phát hiện thời điểm vận động viên vượt qua vạch cản, đồng bộ thời gian để xác định đội thắng thua trong trò chơi kéo co ngoài thực địa. Hệ thống yêu cầu chi phí thấp, triển khai nhanh chóng, đồng thời chống chịu được các yếu tố thời tiết và ánh sáng trong môi trường thực tế.

Công trình thứ tư được vinh danh thuộc về nhóm tác giả Bùi Quốc Huy, Nguyễn Văn Thạch, Đỗ Ngọc Minh và Vũ Hữu Tiến đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Nghiên cứu phân tích độ nhạy của các mô hình học sâu trong hệ thống giám sát thi trực tuyến, đánh giá khả năng phát hiện gian lận của học viên.

Công trình thử nghiệm nhiều kiến trúc mạng nơ-ron khác nhau để xác định mô hình có độ nhạy tốt nhất trong việc nhận diện các hành vi gian lận như quay đầu, nhìn trái phải hoặc sử dụng tài liệu. Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học cho các tổ chức giáo dục xây dựng hệ thống kiểm tra trực tuyến đáng tin cậy, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Bốn nghiên cứu xuất sắc tập trung vào sóng Terahertz cho mạng 6G, an ninh mạng thiết bị thông minh, trí tuệ nhân tạo giám sát và cảm biến chi phí thấp. Việt Nam chọn những hướng nghiên cứu vừa phù hợp với nhu cầu chuyển đổi số trong nước, vừa bắt nhịp với công nghệ toàn cầu.

Phạm vi nghiên cứu trải rộng từ việc chế tạo các linh kiện điện tử phát sóng vô tuyến ở tần số cực cao cho đến việc xây dựng các thuật toán giúp máy tính có khả năng học hỏi và ra quyết định, điều này chứng tỏ giới khoa học trong nước đang phát triển năng lực trên nhiều lĩnh vực khác nhau một cách đồng thời thay vì chỉ tập trung vào một hướng duy nhất.

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

