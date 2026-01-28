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Micron rót 24 tỷ USD xây nhà máy chip tại Singapore, tạo 3.000 việc làm mới

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14:29 | 28/01/2026
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Tập đoàn bán dẫn Micron (Mỹ) khởi công nhà máy sản xuất chip nhớ NAND tại Singapore với mức đầu tư 24 tỷ USD, dự kiến vận hành từ nửa cuối 2028 để đáp ứng nhu cầu lớn từ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Tập đoàn bán dẫn Micron (Mỹ) khởi công xây dựng nhà máy sản xuất wafer hiện đại trong khu phức hợp sản xuất chip nhớ NAND hiện có tại Singapore hôm 27/1, với cam kết đầu tư khoảng 24 tỷ USD (tương đương 31 tỷ đô la Singapore) trong vòng 10 năm tới.

Micron rót 24 tỷ USD xây nhà máy chip tại Singapore, tạo 3.000 việc làm mới
Ảnh minh họa

Nhà máy mới thiết kế diện tích phòng sạch đạt 700.000 feet vuông (khoảng 6,5 héc-ta), trở thành cơ sở sản xuất wafer hai tầng đầu tiên tại Singapore. Công suất dự kiến vận hành từ nửa cuối năm 2028, giúp Micron đáp ứng nhu cầu thị trường tăng cao về công nghệ NAND do sự phát triển nhanh của các ứng dụng xử lý dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

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Lễ khởi công chứng kiến sự tham dự của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore Gan Kim Yong, cùng các lãnh đạo cấp cao từ Hội đồng Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) và Tập đoàn JTC.

Manish Bhatia, phó chủ tịch điều hành phụ trách hoạt động toàn cầu tại Micron Technology, cho biết: "Vị thế dẫn đầu của Micron trong công nghệ bộ nhớ và lưu trữ tiên tiến đang tạo động lực cho quá trình chuyển đổi dựa trên trí tuệ nhân tạo, thay đổi nền kinh tế toàn cầu. Chúng tôi trân trọng sự hỗ trợ lâu dài và quan hệ đối tác thành công với chính phủ Singapore, bao gồm EDB và JTC. Khoản đầu tư này khẳng định cam kết dài hạn của Micron với Singapore như một trung tâm quan trọng trong mạng lưới sản xuất toàn cầu của chúng tôi".

Nhà máy mới trở thành bộ phận thiết yếu trong Trung tâm sản xuất chủ lực NAND của Micron tại Singapore, cung cấp công suất cần thiết để hỗ trợ quá trình chuyển đổi công nghệ liên tục và đáp ứng thị trường lưu trữ tiên tiến trong nhiều năm tới. Micron đặt khu nghiên cứu phát triển chung vị trí với nhà máy sản xuất, giúp tăng hiệu quả, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa doanh nghiệp và giới học thuật.

Micron dự kiến nhà máy sản xuất wafer tiên tiến tạo ra khoảng 1.600 việc làm. Tính cả 1.400 việc làm từ cơ sở đóng gói chip HBM (bộ nhớ băng thông cao) công bố trước đó, tổng số việc làm mới của Micron đạt khoảng 3.000 vị trí. Những công việc này tập trung vào kỹ thuật và vận hành nhà máy, tích hợp trí tuệ nhân tạo, robot tiên tiến và công nghệ sản xuất thông minh để nâng cao hiệu quả và đổi mới.

"Cơ sở đóng gói chip HBM tiên tiến của Micron, cũng nằm trong khu phức hợp sản xuất tại Singapore, đang xây dựng đúng kế hoạch và dự kiến cung cấp nguồn HBM lớn cho Micron trong năm 2027. Khi sản xuất HBM tại Singapore, Micron tin sẽ tạo hiệu quả tích cực giữa ba dây chuyền sản xuất NAND, DRAM và HBM đặt gần nhau.

Ông Jermaine Loy, giám đốc điều hành Hội đồng phát triển kinh tế Singapore, nhận định: "Mở rộng mới nhất của Micron sẽ tăng cường hệ sinh thái bán dẫn của chúng tôi và khẳng định Singapore là nút giao quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Khoản đầu tư này dựa trên sự tăng trưởng của trí tuệ nhân tạo và mang lại việc làm tốt cho người Singapore. Cơ sở tiên tiến của Micron sẽ tận dụng tự động hóa robot tiên tiến và thúc đẩy hệ sinh thái sản xuất tiên tiến của chúng tôi, giúp lực lượng lao động nắm bắt cơ hội mới".

Nhà máy tuân thủ cam kết bền vững của công ty, tiếp tục phát huy những thành tích mà địa điểm này đạt được trước đó gồm danh hiệu Ngọn hải đăng Bền vững của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và giải thưởng Đối tác Quốc gia về Hiệu quả Năng lượng. Nhà máy áp dụng tiêu chuẩn LEED với các biện pháp giảm khí nhà kính, tái chế nước và tuần hoàn chất thải.

Micron hợp tác với các trường đại học và doanh nghiệp trong hệ sinh thái để đào tạo nhân lực bán dẫn cho tương lai theo nhiều hình thức. Sinh viên có cơ hội thực tập thực tế tại nhà máy, công nhân hiện tại được nâng cao kỹ năng về trí tuệ nhân tạo và sản xuất thông minh, nhà nghiên cứu được phát triển năng lực để thúc đẩy đổi mới.

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Quảng Bình

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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EUR 29347 29567 30648
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HKD 0 3221 3424
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

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