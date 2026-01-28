Micron rót 24 tỷ USD xây nhà máy chip tại Singapore, tạo 3.000 việc làm mới

Tập đoàn bán dẫn Micron (Mỹ) khởi công xây dựng nhà máy sản xuất wafer hiện đại trong khu phức hợp sản xuất chip nhớ NAND hiện có tại Singapore hôm 27/1, với cam kết đầu tư khoảng 24 tỷ USD (tương đương 31 tỷ đô la Singapore) trong vòng 10 năm tới.

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Nhà máy mới thiết kế diện tích phòng sạch đạt 700.000 feet vuông (khoảng 6,5 héc-ta), trở thành cơ sở sản xuất wafer hai tầng đầu tiên tại Singapore. Công suất dự kiến vận hành từ nửa cuối năm 2028, giúp Micron đáp ứng nhu cầu thị trường tăng cao về công nghệ NAND do sự phát triển nhanh của các ứng dụng xử lý dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Lễ khởi công chứng kiến sự tham dự của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore Gan Kim Yong, cùng các lãnh đạo cấp cao từ Hội đồng Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) và Tập đoàn JTC.

Manish Bhatia, phó chủ tịch điều hành phụ trách hoạt động toàn cầu tại Micron Technology, cho biết: "Vị thế dẫn đầu của Micron trong công nghệ bộ nhớ và lưu trữ tiên tiến đang tạo động lực cho quá trình chuyển đổi dựa trên trí tuệ nhân tạo, thay đổi nền kinh tế toàn cầu. Chúng tôi trân trọng sự hỗ trợ lâu dài và quan hệ đối tác thành công với chính phủ Singapore, bao gồm EDB và JTC. Khoản đầu tư này khẳng định cam kết dài hạn của Micron với Singapore như một trung tâm quan trọng trong mạng lưới sản xuất toàn cầu của chúng tôi".

Nhà máy mới trở thành bộ phận thiết yếu trong Trung tâm sản xuất chủ lực NAND của Micron tại Singapore, cung cấp công suất cần thiết để hỗ trợ quá trình chuyển đổi công nghệ liên tục và đáp ứng thị trường lưu trữ tiên tiến trong nhiều năm tới. Micron đặt khu nghiên cứu phát triển chung vị trí với nhà máy sản xuất, giúp tăng hiệu quả, rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa doanh nghiệp và giới học thuật.

Micron dự kiến nhà máy sản xuất wafer tiên tiến tạo ra khoảng 1.600 việc làm. Tính cả 1.400 việc làm từ cơ sở đóng gói chip HBM (bộ nhớ băng thông cao) công bố trước đó, tổng số việc làm mới của Micron đạt khoảng 3.000 vị trí. Những công việc này tập trung vào kỹ thuật và vận hành nhà máy, tích hợp trí tuệ nhân tạo, robot tiên tiến và công nghệ sản xuất thông minh để nâng cao hiệu quả và đổi mới.

"Cơ sở đóng gói chip HBM tiên tiến của Micron, cũng nằm trong khu phức hợp sản xuất tại Singapore, đang xây dựng đúng kế hoạch và dự kiến cung cấp nguồn HBM lớn cho Micron trong năm 2027. Khi sản xuất HBM tại Singapore, Micron tin sẽ tạo hiệu quả tích cực giữa ba dây chuyền sản xuất NAND, DRAM và HBM đặt gần nhau.

Ông Jermaine Loy, giám đốc điều hành Hội đồng phát triển kinh tế Singapore, nhận định: "Mở rộng mới nhất của Micron sẽ tăng cường hệ sinh thái bán dẫn của chúng tôi và khẳng định Singapore là nút giao quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Khoản đầu tư này dựa trên sự tăng trưởng của trí tuệ nhân tạo và mang lại việc làm tốt cho người Singapore. Cơ sở tiên tiến của Micron sẽ tận dụng tự động hóa robot tiên tiến và thúc đẩy hệ sinh thái sản xuất tiên tiến của chúng tôi, giúp lực lượng lao động nắm bắt cơ hội mới".

Nhà máy tuân thủ cam kết bền vững của công ty, tiếp tục phát huy những thành tích mà địa điểm này đạt được trước đó gồm danh hiệu Ngọn hải đăng Bền vững của Diễn đàn Kinh tế Thế giới và giải thưởng Đối tác Quốc gia về Hiệu quả Năng lượng. Nhà máy áp dụng tiêu chuẩn LEED với các biện pháp giảm khí nhà kính, tái chế nước và tuần hoàn chất thải.

Micron hợp tác với các trường đại học và doanh nghiệp trong hệ sinh thái để đào tạo nhân lực bán dẫn cho tương lai theo nhiều hình thức. Sinh viên có cơ hội thực tập thực tế tại nhà máy, công nhân hiện tại được nâng cao kỹ năng về trí tuệ nhân tạo và sản xuất thông minh, nhà nghiên cứu được phát triển năng lực để thúc đẩy đổi mới.