Ngày 24/6, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với chính quyền thành phố Busan (Hàn Quốc) và các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Hội chợ Triển lãm Quốc tế Công nghệ Năng lượng - Môi trường Hà Nội 2026 (ENTECH HANOI 2026).

Hội chợ ENTECH HANOI là sự kiện chuyên ngành công nghệ năng lượng-môi trường uy tín, được tổ chức thường niên từ năm 2009 đến nay, đóng vai trò là cầu nối giao thương hiệu quả trong lĩnh vực năng lượng và môi trường.

Các đại biểu ấn nút khai mạc Hội chợ ENTECH HANOI 2026.

Hội chợ năm nay quy tụ hơn 200 doanh nghiệp trong nước và quốc tế với hơn 250 gian hàng. Trong đó, có nhiều tập đoàn, tên tuổi lớn như: Architeck; Epit; Reset Company; Wareco; Jain Tech; Công ty Cổ phần Gcool; Công ty TNHH Thương mại giải pháp U-Solar; Nippon Koei Co., LTD; Deif Asia Pacific PTE LTD; Zhengzhou Qifeng Environmental Protection Technology Co…

Các doanh nghiệp đã mang đến và quảng bá những thành tựu công nghệ hiện đại, có hàm lượng tri thức cao, giúp tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, chuyển đổi xanh và tiết kiệm năng lượng.

Phát biểu tại lễ khai mạc hội chợ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Hà Nội đã ban hành nhiều kế hoạch cụ thể nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển năng lượng bền vững phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thủ đô.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại hội chợ.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, thành phố xác định chuyển đổi xanh, chuyển dịch năng lượng và phát triển kinh tế carbon thấp là yêu cầu tất yếu, đồng thời là động lực quan trọng để nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu tiết kiệm từ 1,6-1,8% tổng nhu cầu năng lượng dự báo; tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ và ít nhất 10% điện năng trong các tháng cao điểm nắng nóng. Thành phố cũng tiếp tục khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý, sử dụng năng lượng.

Đáng chú ý, Hà Nội đang ưu tiên nghiên cứu, ứng dụng và đầu tư các hệ thống pin lưu trữ năng lượng thế hệ mới nhằm nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện, hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo và tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi năng lượng xanh trong tương lai.

Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi xanh”, ENTECH HANOI 2026 giới thiệu nhiều công nghệ và giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng và giao thông xanh.

Trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra nhiều hoạt động chuyên môn như Diễn đàn Chuyển dịch năng lượng Việt Nam 2026, hội thảo về công nghệ tiết kiệm năng lượng trong sản xuất công nghiệp, diễn đàn giao thương Việt Nam - Hàn Quốc và các chương trình kết nối doanh nghiệp, xúc tiến chuyển giao công nghệ.

Ông Kim Yong-Geon, Giám đốc Cơ quan Chính sách Môi trường TP Busan, đánh giá ENTECH Vietnam đã trở thành diễn đàn kinh doanh toàn cầu, nơi cập nhật những xu hướng và công nghệ mới nhất trong lĩnh vực năng lượng và môi trường. Ông kỳ vọng sự kiện sẽ tiếp tục là cầu nối giúp doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm.

Theo Ban tổ chức, ENTECH HANOI 2026 diễn ra đến hết ngày 26/6 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội (91 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, Hà Nội). Sự kiện được kỳ vọng góp phần thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, phát triển công nghệ xanh và hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng bền vững của Việt Nam.