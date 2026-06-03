ENTECH HANOI 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn kết nối hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng xanh, công nghệ môi trường và phát triển bền vững.

Sự kiện do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì tổ chức, với sự bảo trợ của Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng nhiều hiệp hội, tổ chức chuyên ngành trong và ngoài nước.

Theo Ban tổ chức, ENTECH HANOI 2026 dự kiến quy tụ từ 200 đến 250 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đức cùng nhiều quốc gia khác. Các đơn vị tham gia sẽ giới thiệu những sản phẩm, công nghệ và giải pháp tiên tiến trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo, xử lý môi trường, công nghệ xanh và chuyển đổi số phục vụ phát triển bền vững.

Thông qua hoạt động triển lãm, sự kiện hướng tới thúc đẩy chuyển giao công nghệ, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm chi phí sản xuất, giảm phát thải và tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Bên cạnh không gian trưng bày, ENTECH HANOI 2026 còn tổ chức nhiều hoạt động chuyên môn quan trọng. Nổi bật là Diễn đàn Chuyển dịch năng lượng Việt Nam 2026 với chủ đề “Vai trò đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh trong lĩnh vực năng lượng”, diễn ra chiều 24/6. Diễn đàn sẽ tập trung thảo luận các chính sách, giải pháp và kinh nghiệm quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng sạch, kinh tế xanh và tăng trưởng bền vững.

Ngày 25/6, hội thảo chuyên đề “Công nghệ tiết kiệm năng lượng trong sản xuất công nghiệp: Giải pháp hiệu quả cho phát triển bền vững” sẽ được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp. Hội thảo tập trung chia sẻ những công nghệ tiết kiệm năng lượng tiên tiến, các giải pháp kỹ thuật và tài chính nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, tối ưu hóa sản xuất và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.

Đặc biệt, chương trình kết nối giao thương B2B sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ trực tiếp, trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy các hoạt động hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng và môi trường.

Với quy mô ngày càng mở rộng cùng sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, tổ chức uy tín trong nước và quốc tế, ENTECH HANOI 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đoạn mới.