Techmart 2026: Quy tụ loạt giải pháp công nghệ xanh, thúc đẩy chuyển đổi bền vững

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khai mạc Techmart 2026. (Ảnh: khoahocphothong.vn)

Sự kiện năm nay thu hút hơn 100 công nghệ và thiết bị thuộc nhiều lĩnh vực như năng lượng xanh, xử lý môi trường, vật liệu sinh học, công nghệ quản trị phát thải và sản xuất tuần hoàn. Qua đó, Techmart góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng tốc quá trình chuyển đổi xanh của Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong bối cảnh các tiêu chuẩn xanh, yêu cầu giảm phát thải và quản trị ESG đang trở thành điều kiện cạnh tranh mới trong chuỗi cung ứng toàn cầu, chuyển đổi xanh không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với doanh nghiệp và nền kinh tế.

Theo ông Lâm Đình Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định phát triển kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh là cơ hội quan trọng để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, hình thành các động lực kinh tế mới và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn tới.

“Techmart năm nay không chỉ là nơi giới thiệu công nghệ và thiết bị, mà còn hướng tới xây dựng không gian kết nối mở giữa nhu cầu chuyển đổi xanh của doanh nghiệp với năng lực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo”, ông nhấn mạnh.

Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM Lâm Đình Thắng cùng các đại biểu tham quan gian hàng công nghệ.

Điểm nhấn của Techmart 2026 là khu triển lãm quy mô với 50 gian hàng trực tiếp, hình thành hệ sinh thái công nghệ toàn diện phục vụ nền sản xuất bền vững thông qua sự liên kết của bốn nhóm lĩnh vực trọng điểm.

Trong đó, nhóm công nghệ năng lượng xanh và tiết kiệm năng lượng giới thiệu các giải pháp như hệ thống điện mặt trời tích hợp IoT, biến tần thông minh và thiết bị lưu trữ năng lượng nhằm tối ưu hóa hiệu suất tiêu thụ điện cho doanh nghiệp và nhà máy sản xuất.

Nhóm công nghệ xử lý môi trường và kinh tế tuần hoàn tập trung vào các giải pháp tái chế và chuyển hóa chất thải thành tài nguyên, góp phần giảm áp lực chôn lấp rác và thúc đẩy mô hình sản xuất tuần hoàn.

Ở lĩnh vực quản trị và giám sát, nhiều công nghệ số hiện đại được giới thiệu như phần mềm kiểm kê khí nhà kính, nền tảng blockchain truy xuất dấu chân carbon và hệ thống cảm biến quan trắc môi trường liên tục.

Trong khi đó, nhóm công nghệ vật liệu xanh mang đến nhiều giải pháp mới như màng sinh học nano bảo quản trái cây, hạt nhựa sinh học từ vỏ trấu, vật liệu biocellulose chiết xuất từ dừa và công nghệ in 3D resin tiết kiệm nguyên liệu.

Không chỉ dừng ở hoạt động triển lãm, trong khuôn khổ Techmart 2026 còn diễn ra 15 chuyên đề hội thảo và trình diễn công nghệ nhằm chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật xu hướng mới về sản xuất xanh, quản trị ESG, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn.

Theo ban tổ chức, Techmart 2026 góp phần thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp, viện trường và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận công nghệ tiên tiến phục vụ quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 21 - 22/5 tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh.