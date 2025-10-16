Doanh nghiệp số
Hà Nội triển khai 6 chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ xanh

Hùng Cường

Hùng Cường

17:23 | 16/10/2025
TS. Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết, Hà Nội đã ban hành 6 nghị quyết đặc thù về khoa học công nghệ với hàng loạt ưu đãi đột phá từ quỹ đầu tư mạo hiểm, cơ chế sandbox đến miễn thuế, hỗ trợ mặt bằng, tạo đòn bẩy thiết thực cho các doanh nghiệp công nghệ tiên phong.

Hội thảo: "Chia sẻ kinh nghiệm thực thi chính sách hỗ trợ doanh nhân Khoa học và Công nghệ, doanh nhân khởi nghiệp sáng tạo tại các địa phương" diễn ra vào chiều 16/10 tại Hà Nội. Hội thảo được tổ chức bởi Cục khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ và Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam.

Quang cảnh Hội thảo: "Chia sẻ kinh nghiệm thực thi chính sách hỗ trợ doanh nhân Khoa học và Công nghệ, doanh nhân khởi nghiệp sáng tạo tại các địa phương". Ảnh: HC

TS. Nguyễn Việt Hùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết: Về hệ thống chính sách ưu đãi đặc thù dành cho doanh nhân khoa học công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo, Hà Nội đã ban hành 6 Nghị quyết cụ thể xây dựng mạng lưới hỗ trợ đồng bộ.

Nghị quyết 29/2025/NQ-HĐND về thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho phép các doanh nghiệp công nghệ thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ mới trong môi trường thực tế mà không bị ràng buộc bởi các quy định pháp luật cứng nhắc. Trước đây, một doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) muốn triển khai dịch vụ tài chính số, y tế số hay giáo dục thông minh đều phải chờ đợi khung pháp lý. Hiện nay, các startup có thể thử nghiệm ngay trong phạm vi an toàn và có giám sát.

Nghị quyết 30/2025/NQ-HĐND thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm theo mô hình hợp tác công tư, quỹ có vốn góp từ ngân sách thành phố không quá 600 tỷ đồng và chiếm dưới 49% vốn điều lệ. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc thị trường, chấp nhận rủi ro, đảm bảo công khai minh bạch để đầu tư vào các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Những kỳ vọng và tác động dự kiến
Những kỳ vọng và tác động dự kiến tới cộng động doanh nhân Khoa học và Công nghệ tại Hà Nội. Ảnh chụp báo cáo

Nghị quyết 34/2025/NQ-HĐND về chính sách phát triển khoa học và công nghệ đưa ra hàng loạt ưu đãi cụ thể. Các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được. Thành phố hỗ trợ tối đa 50% tiền thuê mặt bằng để thực hiện nhiệm vụ, doanh nghiệp còn được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Về mua sắm thiết bị, Hà Nội hỗ trợ tối đa 100% kinh phí mua sắm máy móc, thiết bị và kinh phí vận hành trong thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học. Đối với dự án sản xuất thử nghiệm, mức hỗ trợ lên đến 50%.

Cá nhân thực hiện nghiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm không chịu thuế thu nhập cá nhân. Chuyên gia trong nước và nước ngoài được hưởng chế độ ưu đãi khi tham gia các hoạt động khoa học công nghệ của Thành phố. Họ có thể thỏa thuận theo hợp đồng về mức tiền lương, tiền công, thu nhập tương xứng với trình độ, năng lực và hiệu quả công việc.

Nghị quyết 461/NQ-HĐND và 35/2025/NQ-HĐND xây dựng hạ tầng hỗ trợ toàn diện. Trung tâm đổi mới sáng tạo do Thành phố thành lập được hỗ trợ tới 70% chi phí vận hành, 70% chi phí kiểm định và hiệu chuẩn trang thiết bị. Trung tâm còn nhận 100% chi phí tổ chức các hoạt động kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Sàn giao dịch công nghệ theo Nghị quyết 459/NQ-HĐND đóng vai trò cầu nối liên kết thị trường khu vực và thế giới. Sàn cung cấp các dịch vụ dự báo, định giá, môi giới, xúc tiến chuyển giao công nghệ, hỗ trợ thương mại hóa công nghệ và tài sản trí tuệ.

Đối với hạ tầng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do doanh nghiệp thành lập trong lĩnh vực trọng điểm, Hà Nội hỗ trợ tối đa 50% chi phí đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cùng 50% chi phí mua sắm trang thiết bị, phần mềm. Doanh nghiệp được miễn hoặc giảm tiền thuê đất, thuê mặt bằng sản xuất, kinh doanh và hưởng ưu đãi về thuế.

Với hệ thống chính sách này, doanh nhân khoa học công nghệ tại Hà Nội có thể thử nghiệm nhanh sản phẩm mới, gọi vốn dễ dàng hơn, kết nối với hệ sinh thái và giảm gánh nặng chi phí. Họ nhận được hỗ trợ toàn diện về vốn, hạ tầng, chính sách và thị trường.

Bà Đỗ Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp công nghệ BUYO cho biết, về chính sách cấm nhựa một lần, một số địa phương như Hà Nội đã ban hành quy định trong các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, du lịch, thương mại bán lẻ. BUYO đề xuất xây dựng hướng dẫn cụ thể cho các loại vật liệu thân thiện môi trường đủ tiêu chuẩn thay thế, ví dụ đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về phân hủy sinh học ISO 14855, tiêu chuẩn về không chứa phi kim và kim loại nặng theo EN 13432, tiêu chuẩn an toàn tiếp xúc thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

Trong dự thảo Nghị định về Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), BUYO kiến nghị bổ sung miễn trừ cho các loại vật liệu nhựa phân hủy sinh học ra khỏi nghĩa vụ tái chế bao bì và sản phẩm nhựa.

Các nghị quyết khẳng định quyết tâm và tầm nhìn của Hà Nội trong việc trở thành đòn bẩy chính sách. Thủ đô hướng tới vị trí trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam và Thủ đô đổi mới sáng tạo của châu Á. Đây là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế tri thức và bảo vệ môi trường.

