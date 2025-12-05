Đánh giá máy tính bảng HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới sau 1 tháng ra mắt

Thời trang HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới Trải nghiệm đáng giá với tablet mới của Huawei

Độ hoàn thiện cực tốt Ngay khi mở hộp, bạn sẽ rất bất ngờ khi Huawei có thể làm ra một sản phẩm có độ hoàn thiện tốt đến như vậy, đặc biệt là sự chỉn chu ấy được thể hiện ngay từ khâu đóng gói, việc đóng gói cả máy tính bảng và bàn phím trong cùng một hộp thật sự tạo bất ngờ cho người dùng. Nghĩa là bạn mua một chiếc máy tính bảng và bạn được tặng luôn cả một bộ bàn phím đi kèm. Điều đáng nói là tất cả, cả máy tính bảng và bộ bàn phím, đều có độ hoàn thiện cực cao, rất chắn chắn và kiểu trông nó giá trị hơn gấp nhiều lần so với số tiền mà bạn bỏ ra. Chưa kể, trong giai đoạn mở bán ban đầu thì người mua còn được tặng thêm cả chuột không dây và bút cảm ứng M-Pencil thế hệ ba. Nghĩa là chỉ với 9,69 triệu đồng là bạn đã có đầy đủ một bộ sản phẩm hoàn thiện từ tablet, bàn phím, chuột không dây và bút cảm ứng M-Pencil thế hệ ba. Đây chính là phần quà tặng cực kỳ giá trị mà bất cứ ai khi sở hữu một chiếc máy tính bảng bất kỳ cũng phải mơ ước, bởi vì mức giá trung bình của một bộ phụ kiện này vốn không hề rẻ. “Cá nhân mình đã sử dụng tablet thay cho laptop trong các chuyến đi xa từ vài năm nay, nên khi sử dụng HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới thì mình không cần phải làm quen gì nhiều. Mình nghĩ là với công việc văn phòng cơ bản thì HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới hoàn toàn có thể đảm nhiệm tốt.” Đỗ Huyền Trang – CafeBiz chia sẻ. Nếu bỏ qua sự hấp dẫn của bộ phụ kiện, thì bản thân HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới cũng rất đáng giá. Với kích thước màn hình 11.5 inch, HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte đủ để bạn có thể mang theo bên mình, làm việc và giải trí trong bất cứ chuyến đi nào mà không cảm thấy quá to hoặc quá nhỏ. Trọng lượng khoảng 500 gram và độ mỏng chỉ khoảng 6 mmcủa HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới có lẽ cũng đã được nhà sản xuất tính đến để nó không làm khó bất cứ ai. Bạn có thể bỏ HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới trong balo, trong túi xách hoặc đơn giản là cầm nó trên tay, không quá nặng mà vẫn rất phong cách với sắc tím nhạt thời thượng và đáng yêu.

Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng Sức mạnh của HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới không chỉ nằm ở phụ kiện đi kèm, nhưng bộ phụ kiện lại chính là tác nhân giúp cho HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới trở nên mạnh mẽ tựa như một cỗ máy PC di động, nó giúp bạn không còn phải bận tâm bất cứ việc gì khi cần làm việc. Bên cạnh việc trang bị màn hình PaperMatte với công nghệ quang học mới, giúp mang đến khả năng hiển thị vượt trội, bảo vệ mắt tối ưu hơn, thì bộ bàn phím rời đi kèm cùng với bộ WPS Office PC miễn phí đã gia tăng sức mạnh cho HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới lên đáng kể. Mà theo Huawei thì tất cả những thứ tưởng như ‘cộng thêm’ ấy đã giúp mở ra một kỷ nguyên mới cho người dùng trẻ, giúp họ có thể bắt đầu ngay với những khởi đầu đầy hứng khởi cùng HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Chi tiết hơn về màn hình PaperMatte cải tiến mới theo Huawei nhờ công nghệ khắc vi mô cấp độ nano và lớp phủ quang học nano magnetron nên HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới sẽ có khả năng chống chói, chống lóa vượt trội hơn, cũng như khả năng hiển thị tốt ngay cả dưới trời nắng gắt. Công nghệ này đồng thời cũng tạo nên bề mặt đặc biệt cho màn hình, giúp tái hiện cảm giác viết chân thực như trên giấy. Kết hợp cùng bút cảm ứng HUAWEI M-Pencil thế hệ thứ 3, người dùng có thể tận hưởng trải nghiệm viết tay mượt mà và tự nhiên hơn bao giờ hết. Với loạt tính năng bảo vệ mắt như ánh sáng phân cực tròn (circular polarization) và giảm nhấp nháy (DC dimming)… mà HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới đã đạt được các chứng nhận quốc tế về công nghệ hiển thị và bảo vệ mắt như Chứng nhận Hiệu suất cao về Giảm mệt mỏi thị giác 2.0 của SGS, Chứng nhận Ánh sáng xanh thấp và Không nhấp nháy cùng Chứng nhận Phân cực tròn từ TÜV Rheinland.

Không chỉ có màn hình chất lượng cao, bạn cũng sẽ bất ngờ với bàn phím thông minh cùng ốp lưng được thiết kế Clip On của HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới. Việc thiết kế rất vừa vặn, chắc chắn với hai góc trên được thiết kế bo góc, ôm trọn lấy tablet, trong khi lẫy nam châm ở phía dưới sẽ đảm nhận vai trò giúp màn hình đứng một góc nghiêng hợp lý. ‘Chiếc áo choàng’ này không chỉ mang đến sự ấm ấp mà còn giúp HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới tối ưu trọng lượng và độ mỏng. Chính nhờ thiết kế đặc biệt này mà HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới có thể giải quyết được vấn đề lưu trữ bút cảm ứng bằng cách hít nam châm ở cạnh máy, tránh rơi rớt trong quá trình sử dụng hàng ngày. Bàn phím với hành trình phím 1.5mm và kích thước phím 15mm mang đến trải nghiệm gõ mượt mà cho người dùng. Điểm hay là người dùng có thể sạc bàn phím trực tiếp từ thân máy nên hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng ở bất cứ đâu. Việc Huawei trang bị sẵn bộ ứng dụng WPS Office PC cho HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới với giao diện tương tự như trên laptop đã mang đến trải nghiệm khá ấn tượng. Tiếc là mình chưa có cơ hội trải nghiệm các tính năng như xử lý bảng tính, bản trình chiếu… như Huawei chia sẻ.

Nhỏ mà có võ Thật ra để hoàn toàn thay thế một chiếc PC với HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới là điều không thể, và mình nghĩ là với tất cả các tablet tên thị trường, từ cao cấp cho tới bình dân, thì đây đều đều là điều không thể. Ở một góc độ nào đó, với những nhu cầu đơn giản hơn, khi cần xử lý các công việc cần kíp như soạn thảo, chỉnh sửa văn bản, hay check và gửi email… thì HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới có thể đảm nhiệm rất tốt. Thậm chí, đại diện Huawei còn chia sẻ rằng, HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới đã được trang bị các tính năng thông minh như Đa Cửa Sổ Động (Floating Multi-Window) hay Siêu Thiết Bị (Super Device)… nhờ đó mà người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các tác vụ chỉ trong tích tắc. Hay trong ứng dụng HUAWEI Notes cũng đã được bổ sung thêm tính năng như AI Handwriting Enhancement, đa dạng loại bút viết và các công cụ hỗ trợ ghi chú trong Trung Tâm Tài Nguyên (Resource Center)… Qua đó, người dùng có thể thỏa sức lưu trữ những ghi chú quan trọng một cách dễ dàng và nhanh chóng. Những tính năng này giúp HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới thậm chí còn vượt xa cả nhiệm vụ của một chiếc PC thông thường. Bên cạnh đó, một điểm cộng khác của HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới mà chắc chắn là không có mẫu PC nào có thể làm được, đó chính là việc tải và sử dụng nhiều ứng dụng khác thông qua AppGallery. Đây là kho ứng dụng chính thức của Huawei, hiện nằm trong top 3 nền tảng phân phối ứng dụng lớn nhất thế giới và được chứng nhận bảo mật toàn cầu. AppGallery cho phép người dùng tải các ứng dụng sẵn có một cách an toàn, tiện lợi và đồng bộ trên mọi thiết bị di động của Huawei, nó cho phép người dùng có thể làm mọi việc, từ công việc đến học tập và giải trí trong hệ sinh thái thông minh toàn diện này một cách cực kỳ mượt mà và dễ dàng.

Cộng thêm, cộng thêm và cộng thêm Mình muốn nhấn mạnh 3 lần chữ cộng thêm để thấy, tất cả những gì Huawei trang bị cho HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới chưa dừng lại ở đó. HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới còn có viên pin dung lượng cao 10.100 mAh, cho phép phát video liên tục lên đến 14 giờ chỉ với một lần sạc. HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới còn được hỗ trợ công nghệ sạc nhanh lên đến 40W HUAWEI SuperCharge, giúp người dùng có thể tái nạp năng lượng một cách nhanh chóng. Huawei cũng tính đến việc người dùng sẽ làm việc liên tục trên HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới nên đã cải tiến để hệ thống tản nhiệt làm việc hiệu quả hơn với khả năng làm mát cao hơn 25% so với thế hệ trước, giúp thiết bị luôn vận hành ổn định ngay cả khi phải xử lý tác vụ nặng hoặc mở nhiều cửa sổ cùng một lúc. Hệ thống 4 loa cũng được tích hợp với thuật toán âm thanh Histen 9.0 độc quyền để mang đến trải nghiệm âm thanh sống động và chân thực cho người dùng. Những trang bị này sẽ là điểm cộng thêm để khi cần nghe nhạc, xem phim, chơi game… thì HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới hoàn toàn có thể hoàn thành tốt ‘nhiệm vụ’ của mình.

Không ngừng mang những tính năng thông minh cùng hiệu suất vượt trội đến với đa dạng người dùng, HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới chính là tiền đề cho các thế hệ thiết bị thông minh tiếp theo của Huawei trong tương lai.