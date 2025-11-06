Điện tử tiêu dùng
Cận cảnh HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới vừa ra mắt

Hồng Nhung

Hồng Nhung

20:43 | 06/11/2025
Huawei cũng cho biết, mẫu máy tính bảng HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới được trang bị công nghệ Màn hình PaperMatte cải tiến với công nghệ quang học, mang đến khả năng hiển thị vượt trội. Kết hợp với bàn phím rời, bộ WPS Office PC miễn phí, HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Moi mở ra một kỷ nguyên của năng suất di động cho giới trẻ, đồng hành cho những khởi đầu đầy hứng khởi.
HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới là laptop lý tưởng cho phân khúc dưới 10 triệu đồng

Việc HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới được trang bị bàn phím thông minh cùng ốp lưng với thiết kế Clip On chắc chắn vừa giúp tối ưu trọng lượng và độ mỏng cho biết bị, vừa giúp người dùng giải quyết được vấn đề lưu trữ bút cảm ứng bằng cách hít nam châm ở cạnh máy tính bảng.

HUAWEI ra mắt máy tính bảng lý tưởng trong phân khúc dưới 10 triệu đồng
HUAWEI ra mắt máy tính bảng lý tưởng trong phân khúc dưới 10 triệu đồng

Bàn phím đi kèm mang đến trải nghiệm gõ mượt mà

Bàn phím với hành trình phím 1.5mm và kích thước phím 15mm mang đến trải nghiệm gõ mượt mà cho người dùng. Ngoài ra, bàn phím cũng được tích hợp sạc trực tiếp từ thân máy giúp người dùng thoải mái sử dụng trong một khoảng thời gian dài.

HUAWEI ra mắt máy tính bảng lý tưởng trong phân khúc dưới 10 triệu đồng
HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới cũng được trang bị bộ ứng dụng WPS Office PC, hoàn toàn miễn phí

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới cũng được trang bị bộ ứng dụng WPS Office PC, hoàn toàn miễn phí với giao diện tương tự như trên laptop, cho phép xử lý bảng tính, bản trình chiếu hay các tệp tài liệu một cách dễ dàng.

HUAWEI ra mắt máy tính bảng lý tưởng trong phân khúc dưới 10 triệu đồng
HUAWEI ra mắt máy tính bảng lý tưởng trong phân khúc dưới 10 triệu đồng

Cùng nhiều tính năng tiện ích, cũng như khả năng chuyển đổi giữa các tác vụ dễ dàng

Các tính năng thông minh như Đa Cửa Sổ Động (Floating Multi-Window) hay Siêu Thiết Bị (Super Device) giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các tác vụ chỉ trong tích tắc. Ứng dụng HUAWEI Notes cũng mang đến những cải tiến đáng chú ý, như bổ sung thêm tính năng AI Handwriting Enhancement, đa dạng loại bút viết và các công cụ hỗ trợ ghi chú trong Trung Tâm Tài Nguyên (Resource Center), giúp người dùng thỏa sức lưu trữ những ghi chú quan trọng một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Bên cạnh đó, người dùng còn có thể tải và sử dụng nhiều ứng dụng khác thông qua AppGallery, kho ứng dụng chính thức của Huawei. AppGallery cho phép người dùng tải ứng dụng an toàn, tiện lợi và đồng bộ trên mọi thiết bị Huawei, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu làm việc, học tập và giải trí trong hệ sinh thái thông minh toàn diện.

HUAWEI ra mắt máy tính bảng lý tưởng trong phân khúc dưới 10 triệu đồng
Màn hình của HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới mang đến khả năng chống chói, chống lóa vượt trội

Huawei cũng tự hào cho biết, HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới được trang bị màn hình PaperMatte cải tiến, với công nghệ khắc vi mô cấp độ nano và lớp phủ quang học nano magnetron, mang đến khả năng chống chói, chống lóa vượt trội, cùng khả năng hiển thị sống động ngay cả dưới nắng gắt.

Công nghệ khắc vi mô này tạo nên bề mặt đặc biệt, giúp tái hiện cảm giác viết chân thực như trên giấy. Kết hợp cùng bút cảm ứng HUAWEI M-Pencil thế hệ thứ 3 người dùng có thể tận hưởng trải nghiệm viết tay mượt mà và tự nhiên hơn bao giờ hết.

HUAWEI ra mắt máy tính bảng lý tưởng trong phân khúc dưới 10 triệu đồng
Cùng loạt tính năng bảo vệ mắt

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới còn được trang bị hàng loạt tính năng bảo vệ mắt như ánh sáng phân cực tròn (circular polarization) và giảm nhấp nháy (DC dimming), từ đó người dùng có thể luôn thoải mái khi làm việc, học tập và sáng tạo trong thời gian dài mà không lo bị mỏi mắt. Điều này đã được chứng minh bằng việc sản phẩm đạt được các chứng nhận quốc tế về công nghệ hiển thị và bảo vệ mắt, bao gồm Chứng nhận Hiệu suất cao về Giảm mệt mỏi thị giác 2.0 của SGS, Chứng nhận Ánh sáng xanh thấp và Không nhấp nháy cùng Chứng nhận Phân cực tròn từ TÜV Rheinland.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác trên HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới đó là viên pin dung lượng lớn 10.100 mAh mang đến hiệu năng mạnh mẽ, cho phép phát video liên tục lên đến 14 giờ chỉ với một lần sạc. Đồng thời, HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới còn hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 40W HUAWEI SuperCharge, giúp người dùng luôn sẵn sàng cho ngày dài năng động.

HUAWEI ra mắt máy tính bảng lý tưởng trong phân khúc dưới 10 triệu đồng
Hệ thống tản nhiệt trên HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới cũng được cải tiến

Hệ thống tản nhiệt trên HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới cũng được cải tiến, mang lại hiệu quả làm mát cao hơn 25% so với thế hệ trước, giúp thiết bị luôn vận hành ổn định ngay cả khi phải xử lý tác vụ nặng hoặc mở nhiều cửa sổ cùng một lúc. Bên cạnh đó, hệ thống 4 loa kết hợp với thuật toán âm thanh Histen 9.0 độc quyền của Huawei mang đến trải nghiệm âm thanh sống động và chân thực cho người dùng.

Hiệu suất mạnh mẽ, nhiều tính năng hỗ trợ học tập và làm việc, HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới sẽ là tiền đề cho các thế hệ thiết bị thông minh tiếp theo của Huawei trong tương lai, không ngừng mang những tính năng thông minh cùng hiệu suất vượt trội đến với đa dạng người dùng.

Cận cảnh HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới vừa ra mắt
HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới được mở bán từ hôm nay với giá niêm yết 9.690.000 đồng

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới được mở bán từ hôm nay, 6/11 với giá niêm yết 9.690.000 đồng tại các hệ thống bán lẻ CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, Di Động Việt, FPT Shop, Viettel Store, cùng các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và TikTok Shop.

Trong thời gian từ nay đến hết ngày 06 tháng 12, khách hàng sẽ có cơ hội mua HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới với mức giá ưu đãi, chỉ còn 9.490.000 đồng, và nhận ngay bộ quà tặng với tổng giá trị lên đến 3.189.000 đồng, bao gồm bàn phím, bút cảm ứng HUAWEI M-Pencil thế hệ 3, và chuột không dây.

Chi tiết về sản phẩm xem thêm tại

- Website: https://consumer.huawei.com/vn/

- Facebook: https://www.facebook.com/HUAWEImobileVN/

- Instagram: https://www.instagram.com/HUAWEImobile.vn/

- YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCZHtMqL0Ivh1r9IkbucVOMw

Huawei HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới tablet tầm trung tablet dưới 10 triệu đồng

