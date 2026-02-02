Hội nghị Đối tác ASUS APAC 2026 hé lộ điều gì?

Trong khuôn khổ hội nghị, ASUS đã chia sẻ những tham vọng táo bạo cho năm 2026, đồng thời tái khẳng định cam kết tăng cường chiến lược hợp tác đa kênh với các đối tác và nâng cao vị thế thị trường trên toàn khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Hãng cũng đặt ra mục tiêu đạt 30% thị phần laptop tiêu dùng, thông qua việc đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tối ưu danh mục sản phẩm và chiến lược tiếp cận thị trường hiệu quả trong khu vực.

Ông Peter Chang, Tổng Giám đốc ASUS Châu Á - Thái Bình Dương (Khối Doanh nghiệp tiêu dùng)

Phát biểu tại sự kiện, ông Peter Chang, Tổng Giám đốc ASUS Châu Á – Thái Bình Dương (Khối Kinh doanh Tiêu dùng), nhấn mạnh: “Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, ASUS cùng các đối tác cam kết đồng bộ mục tiêu chuyển đổi số với chiến lược bán hàng đa kênh mạnh mẽ. Cách tiếp cận này giúp chúng tôi chủ động thích ứng trước thách thức, đồng thời kiến tạo một thị trường nơi đổi mới sáng tạo mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng và thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực.”

Được biết, giai đoạn 2024 - 2025, ASUS đã đẩy mạnh phối hợp cùng các đối tác chiến lược để triển khai các khu vực trải nghiệm và trưng bày sản phẩm demo tại hơn 197 cửa hàng đại lý trên toàn quốc, và dự kiến tiếp tục mở rộng chiến lược này trong năm 2026.

Năm 2025 vừa qua, ASUS đã trở thành thương hiệu laptop đầu tiên tại Việt Nam triển khai các không gian trải nghiệm chuyên biệt như ASUS AI Innovation Hub, ROG Exclusive Store và ASUS Exclusive Store. Thông qua mô hình hợp tác chặt chẽ với các đối tác địa phương, các không gian này nhằm mang đến trải nghiệm công nghệ nhất quán và cao cấp hơn cho người tiêu dùng Việt Nam.

Các đối tác đại lý chiến lược của ASUS trong khu vực được vinh danh trong Hội nghị

Trọng tâm chiến lược trong năm 2026 là tối ưu bán hàng đa kênh, AI và năng lực thích ứng thị trường. Trong đó nêu rõ:

Tối ưu bán hàng đa kênh: ASUS chia sẻ những chiến lược đã được kiểm chứng nhằm tích hợp liền mạch giữa các kênh online và offline. Cách tiếp cận đồng nhất này giúp nâng cao trải nghiệm mua hàng của người dùng, gia tăng mức độ gắn kết và củng cố lòng trung thành với thương hiệu.

ASUS chia sẻ những chiến lược đã được kiểm chứng nhằm tích hợp liền mạch giữa các kênh online và offline. Cách tiếp cận đồng nhất này giúp nâng cao trải nghiệm mua hàng của người dùng, gia tăng mức độ gắn kết và củng cố lòng trung thành với thương hiệu. Chuyển đổi số toàn diện: ASUS tái khẳng định cam kết trang bị cho đối tác những công cụ và nguồn lực mới nhất, giúp nâng cao tính linh hoạt và khả năng đổi mới trong một thị trường thay đổi nhanh chóng.

ASUS tái khẳng định cam kết trang bị cho đối tác những công cụ và nguồn lực mới nhất, giúp nâng cao tính linh hoạt và khả năng đổi mới trong một thị trường thay đổi nhanh chóng. Thúc đẩy AI thiết thực: Sự phát triển của AI đang định hình lại cách con người làm việc, học tập và sinh hoạt. Dù AI PC vẫn đang ở giai đoạn đầu, ASUS tin rằng giá trị cốt lõi của AI không chỉ nằm ở phần cứng, mà ở việc kiến tạo những trải nghiệm AI trực quan, mang lại lợi ích thiết thực trong các nhu cầu sử dụng hàng ngày. ASUS theo đuổi cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm, đảm bảo các tiến bộ về AI được chuyển hóa thành những công cụ, tính năng hữu ích cho người dùng cuối.

Sự phát triển của AI đang định hình lại cách con người làm việc, học tập và sinh hoạt. Dù AI PC vẫn đang ở giai đoạn đầu, ASUS tin rằng giá trị cốt lõi của AI không chỉ nằm ở phần cứng, mà ở việc kiến tạo những trải nghiệm AI trực quan, mang lại lợi ích thiết thực trong các nhu cầu sử dụng hàng ngày. ASUS theo đuổi cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm, đảm bảo các tiến bộ về AI được chuyển hóa thành những công cụ, tính năng hữu ích cho người dùng cuối. Chủ động ứng phó với các rào cản thị trường: Trước những thách thức của năm 2026 - bao gồm áp lực tăng giá và tình trạng thiếu hụt nguồn cung - ASUS cam kết hợp tác chặt chẽ với đối tác để đưa ra các giải pháp phù hợp cho nhiều phân khúc giá và nhóm khách hàng khác nhau, tập trung nâng cao khả năng thích ứng linh hoạt và duy trì ổn định trong bối cảnh thị trường biến động.

Trước những thách thức của năm 2026 - bao gồm áp lực tăng giá và tình trạng thiếu hụt nguồn cung - ASUS cam kết hợp tác chặt chẽ với đối tác để đưa ra các giải pháp phù hợp cho nhiều phân khúc giá và nhóm khách hàng khác nhau, tập trung nâng cao khả năng thích ứng linh hoạt và duy trì ổn định trong bối cảnh thị trường biến động. Chiến lược sản phẩm rõ ràng: ASUS đã giới thiệu chiến lược thương hiệu và danh mục sản phẩm tập trung, nhằm thúc đẩy tăng trưởng dài hạn và củng cố niềm tin từ đối tác. Với đà tăng trưởng mạnh mẽ theo từng năm, ASUS tiếp tục xác định các dòng laptop như Zenbook, ProArt và Vivobook S là những dòng máy chủ lực, được thiết kế phù hợp với đa dạng nhu cầu người dùng, bên cạnh các dòng laptop gaming ROG Zephyrus, Strix SCAR và TUF Gaming dành cho game thủ.

Mô hình cửa hàng ASUS Exclusive Store mới ra mắt tại Việt Nam trong năm 2025

Tại Hội nghị, đại diện ASUS cũng chia sẻ tầm nhìn về AI PC, và nhấn mạnh rằng, lộ trình Trí tuệ nhân tạo lai (Hybrid AI: phối hợp giữa AI trên thiết bị và AI trên đám mây) và trải nghiệm trợ lý ảo trực quan, thể hiện cam kết biến tiềm năng của AI thành những giá trị hữu ích cho đối tác và người tiêu dùng.

Hội nghị Đối tác ASUS APAC 2026 một lần nữa khẳng định cam kết của ASUS trong việc xây dựng một hệ sinh thái hợp tác cởi mở, thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới sáng tạo, qua đó củng cố vững chắc vị thế thương hiệu laptop tiêu dùng và gaming hàng đầu tại Châu Á – Thái Bình Dương.