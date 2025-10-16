Điện tử tiêu dùng
ASUS chính thức mở bán siêu máy tính AI Ascent GX10

Huyền Vân

Huyền Vân

16:22 | 16/10/2025
Theo ASUS, siêu chip NVIDIA GB10 Grace Blackwell sẽ mang đến sức mạnh xử lý AI ở quy mô petaflop, thiết lập chuẩn hiệu năng mới cho máy tính cá nhân. Đồng thời, nền tảng phần mềm NVIDIA AI toàn diện cũng sẽ cung cấp đầy đủ công cụ giúp người dùng dễ dàng bắt đầu, huấn luyện và triển khai các dự án AI.
Chưa dừng lại ở đó với kiến trúc mở rộng linh hoạt, hỗ trợ kết nối CPU–GPU tốc độ cao thông qua NVIDIA NVLink-C2C và mạng NVIDIA ConnectX-7, cho phép ghép đôi hai hệ thống GX10 để tăng gấp đôi hiệu năng. Đồng thời, siêu máy tính cũng được trang bị hệ thống làm mát hiệu quả hơn 1,6 lần so với các máy tính nhỏ gọn thông thường, đảm bảo hiệu suất ổn định ngay cả khi chạy tải cao.

ASUS cũng cho biết, siêu máy tính Ascent GX10 sẽ được mở bán từ 15/10/2025. Không chỉ siêu mạnh, AI Ascent GX10 còn có thiết kế nhỏ gọn nhưng sở hữu hiệu năng vượt trội, Ascent GX10 được tạo ra để đưa sức mạnh AI chuyên nghiệp đến gần hơn với các lập trình viên, nhà nghiên cứu và kỹ sư dữ liệu.

Sản phẩm được trang bị NVIDIA® GB10 Grace Blackwell Superchip cùng bộ phần mềm NVIDIA AI, mang lại năng lực xử lý toàn diện cho các tác vụ học sâu và suy luận mô hình ngay trên máy bàn.

Theo ông Jackie Hsu, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Đồng Giám đốc mảng Open Platform Business Group & AIoT Business Group của ASUS thì “ASUS hiện sở hữu danh mục toàn diện các giải pháp AI — từ workstation cá nhân đến máy chủ NVIDIA MGX trang bị by NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition GPU, cũng như hạ tầng quy mô lớn dựa trên NVIDIA HGX B300 NVIDIA GB300 NVL72 platforms. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng khách hàng trong hành trình khai phá sức mạnh AI, mở rộng dấu ấn trong hệ sinh thái NVIDIA.”

Siêu máy tính AI Ascent GX10 có thiết kế rất nhỏ gọn

Được thiết kế để tối ưu cho các tác vụ phát triển AI chuyên sâu nên ASUS Ascent GX10 với NVIDIA Grace CPU và NVIDIA Blackwell GPU, đáp ứng mượt mà các quy trình suy luận và tinh chỉnh mô hình. Máy cũng được hỗ trợ 128GB bộ nhớ hợp nhất, giúp Ascent GX10 có thể xử lý trực tiếp các mô hình lên đến 200 tỷ tham số ngay trên máy tính để bàn.

Với kích thước chỉ 150 x 150 x 51mm, ASUS Ascent GX10 mang đến hiệu năng của máy trạm trong hình hài nhỏ gọn, tiết kiệm không gian làm việc.

Dù nhỏ gọn nhưng Ascent GX10 vẫn là giải pháp AI toàn diện, được tăng tốc bởi nền tảng phần mềm NVIDIA AI software stack, tích hợp sẵn các công cụ cần thiết cho phát triển ứng dụng trong robot, thị giác máy tính hay mô hình ngôn ngữ hình ảnh (VLMs).

Nhờ kiến trúc linh hoạt, người dùng có thể kết nối hai thiết bị GX10 qua mạng ConnectX-7 tốc độ cao để nâng hiệu năng lên 2 petaflops, cùng 256GB bộ nhớ hợp nhất và 8TB lưu trữ. Giải pháp này không chỉ giúp huấn luyện AI cục bộ hiệu quả hơn mà còn đảm bảo bảo mật dữ liệu ở cấp doanh nghiệp.

Để gia tăng hiệu quả cho cỗ máy này, ASUS đã trang bị hệ thống tản nhiệt tiên tiến, gồm quạt điều khiển 7 cấp độ, phiến tản nhiệt siêu rộng, 5 ống dẫn nhiệt, và 2 quạt 140 x 80mm hút khí qua khe thông hơi đáy. Thiết kế này giúp máy duy trì hiệu suất cao ổn định trong thời gian dài, đồng thời giảm tiếng ồn và tiêu thụ điện năng.

ASUS Ascent GX10 sẽ chính thức lên kệ từ 8:00 sáng (giờ Thái Bình Dương) ngày 15/10/2025, thông qua hệ thống đối tác và nhà bán lẻ ủy quyền của ASUS trên toàn cầu.

ASUS siêu máy tính ASUS Ascent GX10

Đọc nhiều

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025

Hướng dẫn đăng ký Google Gemini Pro và 2TB lưu trữ miễn phí dành cho sinh viên

Hướng dẫn đăng ký Google Gemini Pro và 2TB lưu trữ miễn phí dành cho sinh viên

