ISAAC trở thành Đại sứ Du lịch Đài Loan

Không giống như các sự kiện họp báo truyền thống, năm nay lễ ra mắt được tổ chức trên một trong những du thuyền sang trọng và hiện đại nhất trên sông Sài Gòn. Bên cạnh sự tham dự của các cơ quan truyền thông, đại diện từ các công ty du lịch và hãng hàng không, những người hâm mộ của ISAAC cũng được mời đến để chia sẻ bầu không khố sôi động và phấn khích tại sự kiện.

Video quảng bá du lịch Đài Loan của ISAAC cũng được công chiếu đầu tiên tại sự kiện, đồng thời phát sóng trực tiếp trên Sky 3000 màn hình LED ven sông lớn nhất thế giới nằm dọc sông Sài Gòn

Video quảng bá du lịch Đài Loan của ISAAC cũng được công chiếu đầu tiên tại sự kiện, đồng thời phát sóng trực tiếp trên Sky 3000 màn hình LED ven sông lớn nhất thế giới nằm dọc sông Sài Gòn. Bộ phim đã đưa người xem cùng theo chân ISAAC trong hành trình âm nhạc đi tìm sự đồng điệu cảm xúc, kết nối những cảnh quan đa dạng của Đài Loan thông qua âm thanh - như tiếng sóng vỗ rì rào ở đảo Hòa Bình tại thành phố cảng Cơ Long, tiếng những gánh hàng rong tấp nập trên phố cổ Lộc Cảng ở Chương Hóa, tiếng chào hỏi, cười đùa thân thiện của các bạn trẻ tại Trung tâm Nghệ thuật Pier-2 ở Cao Hùng, cùng tổng hợp các giai điệu hài hòa của bộ tộc Bunun ở Đài Đông vv. Hy vọng qua Video có thể mang đến cho khán giả Việt Nam một góc nhìn mới mẻ và đầy cảm xúc về Đài Loan.

Ảnh minh họa.

Giám đốc Văn phòng đại diện Cục Du lịch Đài Loan tại TP.Hồ Chí Minh, ông Derek Chou, chia sẻ, ISAAC không chỉ là một trong những nghệ sĩ được yêu mến, giữ được hình ảnh “sạch” và chuyên nghiệp tại Việt Nam, mà còn có mối liên kết đặc biệt với Đài Loan. MV được xem nhiều nhất của anh trên YouTube, “Tôi Đã Quên Thật Rồi,” được quay hoàn toàn tại Đài Loan.

“Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác cùng ISAAC một lần nữa. Chúng tôi hy vọng qua lần hợp tác quay video mới này cũng được khán giả Việt Nam đón nhận nồng nhiệt, giống như các sản phẩm trước của anh ấy.” ông Chou cho biết.

Trong năm 2024, lượng khách đạt 370.000 lượt, đã dần trở lại như mức trước đại dịch

Ông Chou cũng đồng thời cho biết, số lượng du khách Việt Nam đến Đài Loan đã tăng đều trong những năm gần đây. Trong năm 2024, lượng khách đạt 370.000 lượt, đã dần trở lại như mức trước đại dịch. Chỉ riêng chín tháng đầu năm 2025, con số này đã vượt 330.000 lượt, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước, đưa Việt Nam trở thành thị trường có lượng khách lớn thứ hai trong Đông Nam Á.

Cục Du lịch Đài Loan sẽ tiếp tục củng cố các hoạt động quảng bá tại Việt Nam, khuyến khích thêm nhiều du khách khám phá văn hóa phong phú, ẩm thực đặc sắc và các điểm đến hấp dẫn của Đài Loan, đồng thời giới thiệu khả năng cạnh tranh ngày càng tăng và tiềm năng dài hạn của Đài Loan như một điểm đến du lịch tinh hoa và đẳng cấp.