Huawei dẫn đầu thị trường thiết bị viễn thông toàn cầu

Năm 2025 khép lại chuỗi suy giảm kéo dài của thị trường thiết bị viễn thông toàn cầu. Theo báo cáo của Dell'Oro Group, hãng nghiên cứu chuyên theo dõi sáu phân khúc thiết bị gồm truy cập băng rộng, truyền tải vi ba và quang, lõi mạng di động (MCN), mạng truy cập vô tuyến (RAN) và bộ định tuyến cùng chuyển mạch nhà mạng (SP Router & Switch), tổng doanh thu toàn cầu tăng 4% so với năm 2024.

Doanh thu thiết bị viễn thông toàn cầu theo năm. Nguồn: Dell'Oro Group

Dell'Oro cũng chỉ dự báo thị trường đứng yên trong năm 2025, nên kết quả thực tế vượt xa tính toán ban đầu của hãng. Giai đoạn 2022 đến 2024, doanh thu toàn ngành mất 14%. Mức tăng 4% trong năm 2025 vì thế có giá trị hơn, không chỉ dừng lại ở tỷ lệ tăng trưởng. Quý IV/2025 chiếm 29% tổng doanh thu cả năm, phản ánh nhu cầu thiết bị viễn thông tăng mạnh vào những tháng cuối năm.

Các yếu tố hỗ trợ sự phục hồi bao gồm: quá trình giải phóng hàng tồn kho hoàn thành, biến động tỷ giá có lợi, nhu cầu tăng mạnh với cả thiết bị không dây lẫn có dây, và đặc biệt là làn sóng đầu tư từ các nhà cung cấp điện toán đám mây lớn. Phân khúc truyền tải cáp quang và SP Router & Switch tăng trưởng từ 8% đến 10% trong năm 2025, trực tiếp hưởng lợi từ nhu cầu xây dựng hạ tầng trung tâm dữ liệu và các cơ sở phục vụ trí tuệ nhân tạo.

Báo cáo MCN của Dell'Oro cũng xác nhận năm 2025 là năm thị trường mạng lõi 5G bước vào chu kỳ tăng tốc thực chất, khi các hạ tầng 5G chuyển từ giai đoạn triển khai thí điểm sang mở rộng quy mô thương mại.

Nhìn từ góc độ địa lý, Bắc Mỹ và khu vực EMEA (châu Âu, Trung Đông và châu Phi) ghi nhận tăng trưởng hai chữ số trong năm 2025, đủ sức bù đắp cho điều kiện khó khăn hơn tại châu Á - Thái Bình Dương. Riêng Bắc Mỹ và Trung Quốc gộp lại chiếm hơn một nửa tổng thị trường thiết bị viễn thông toàn cầu năm 2025.

Sự phân hóa vùng địa lý này phản ánh các chiến lược đầu tư hạ tầng khác nhau, Bắc Mỹ đẩy mạnh xây dựng hạ tầng phục vụ điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo, còn châu Á – Thái Bình Dương chịu sức ép cạnh tranh lớn hơn sau chu kỳ đầu tư 5G đã hạ nhiệt.

Huawei dẫn đầu trên cả sáu phân khúc

Dù thị trường viễn thông toàn cầu trải qua nhiều ảnh hưởng từ địa chính trị, Huawei vẫn giữ vững vị trí nhà cung cấp thiết bị viễn thông hàng đầu thế giới trong năm 2025. Theo phân tích của Dell'Oro, Huawei xếp thứ nhất về doanh thu trên cả sáu phân khúc thiết bị mạng viễn thông, đây là thành tích chưa có nhà cung cấp nào trong ngành có được.

Huawei dẫn đầu thị trường thiết bị viễn thông toàn cầu 2025. Nguồn: Dell'Oro Group

Dell'Oro chỉ ra ba yếu tố cốt lõi tạo nên lợi thế cạnh tranh của Huawei. Thứ nhất, chiến lược toàn diện cho thị trường viễn thông với sự hiện diện vượt trội trên toàn bộ chuỗi giá trị thiết bị mạng. Thứ hai, năng lực công nghệ duy trì qua mức đầu tư nghiên cứu và phát triển liên tục vượt trội so với các đối thủ khác. Thứ ba, chiến thuật mở rộng thị phần tập trung: khi bị hạn chế ở một số thị trường phương Tây, Huawei chuyển hướng tập trung tăng thị phần tại các thị trường vẫn cho phép hãng hoạt động.

Nếu loại trừ Bắc Mỹ khỏi phép tính, thị phần doanh thu tổng hợp của Huawei đạt 41% trong năm 2025, mức cao nhất từ trước đến nay. Thị phần duy trì ổn định ở cấp độ toàn cầu, tức là Huawei không mất vị thế dù chịu nhiều sức ép thương mại. Thực tế đó cho thấy uy tín công nghệ của hãng với các nhà khai thác mạng tại các thị trường được phép lựa chọn tự do vẫn rất cao.

Nokia tăng thị phần, Ericsson ổn định

Trong số các nhà cung cấp còn lại, Nokia tăng thị phần rõ nhất trong năm 2025, nhờ một phần vào thương vụ mua lại Infinera trị giá 2,3 tỷ USD hoàn tất khoảng một năm trước. Thương vụ đã giúp Nokia mở rộng vị thế trong phân khúc thiết bị cáp quang và định tuyến, hai phân khúc tăng trưởng từ 8% đến 10% trong năm vừa qua do nhu cầu xây dựng hạ tầng trung tâm dữ liệu tăng cao.

Thị phần doanh thu thiết bị viễn thông 2025. Nguồn: Dell'Oro Group

Ericsson duy trì thị phần ở mức ổn định. Trong khi đó, Cisco Systems và Ciena xuất hiện như những cái tên đang dần lấy được thêm thị phần trong bối cảnh làn sóng đầu tư hạ tầng trí tuệ nhân tạo tạo ra nhu cầu mới với thiết bị mạng chuyên dụng.

Dell'Oro dự báo đà tăng trưởng sẽ kéo dài sang năm 2026, với tổng doanh thu thiết bị viễn thông toàn cầu trên sáu phân khúc tăng từ 2% đến 4% so với năm 2025. Tuy nhiên, triển vọng với hạ tầng vô tuyến vẫn thận trọng hơn so với phân khúc hữu tuyến và định tuyến.

Nhu cầu từ các nhà cung cấp điện toán đám mây đối với thiết bị quang và định tuyến sẽ không biến mất trong năm 2026. Phân khúc thiết bị băng rộng cũng bắt đầu phát tín hiệu phục hồi. Hai xu hướng này cùng hội tụ tạo ra nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng ổn định, dù tốc độ có phần thận trọng hơn so với giai đoạn bùng nổ đầu tư vào 5G trước đây.

Trong bối cảnh đó, vị trí dẫn đầu của Huawei khó thay đổi trong ngắn hạn. Ericsson, Nokia và các tên tuổi khác trong ngành vẫn đang chạy đua để rút ngắn khoảng cách với Huawei.