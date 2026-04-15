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Huawei ra mắt bộ đôi sản phẩm mới với bộ quà tặng hấp dẫn

Anh Thái

Anh Thái

10:00 | 15/04/2026
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Theo đó, mẫu máy tính bảng HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) mới sẽ lên kệ từ hôm nay với giá bán giá 13.290.000 đồng cùng bộ quà tặng đi kèm bao gồm bút HUAWEI M-Pencil 3, chuột và bàn phím.
HUAWEI MatePad 12 X: Máy tính bảng cận cao cấp mới của Huawei có gì thú vị? Huawei FreeClip 2: Món quà ý nghĩa dịp Valentine Huawei lần đầu mang siêu máy tính AI ra thị trường quốc tế

Theo Huawei, HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) có thể được xem như một thiết bị hướng đến trải nghiệm “không giấy tờ”, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng hàng ngày với ưu điểm nằm ở màn hình PaperMatte siêu rõ nét, giảm độ lóa tới 50% so với thế hệ trước, hạn chế phản chiếu khi sử dụng trong môi trường nhiều ánh sáng. Nhờ đó, việc đọc, ghi chú hay vẽ trên màn hình trở nên dễ chịu hơn, với cảm giác gần giống viết trên giấy.

Màn hình sở hữu độ phân giải 2.8K cũng đảm bảo hiển thị rõ nét, mượt mà, phù hợp cho cả học tập lẫn giải trí trong thời gian dài.

Huawei ra mắt bộ đôi sản phẩm mới với bộ quà tặng hấp dẫn
HUAWEI MatePad 11.5 S (2026)

Ngoài ra, HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) còn có thể “biến hình” thành một công cụ làm việc di động khi kết hợp với bàn phím HUAWEI Smart Magnetic Keyboard. Đáng chú ý, thiết bị hỗ trợ nhiều chế độ sử dụng khác nhau, từ gõ văn bản, thuyết trình đến xử lý công việc cơ bản. Đồng thời, việc tương thích với bộ ứng dụng văn phòng WPS Office PC cũng giúp người dùng dễ dàng soạn thảo tài liệu, làm bảng tính hay chỉnh sửa slide ngay trên tablet.

Huawei ra mắt bộ đôi sản phẩm mới với bộ quà tặng hấp dẫn
Với hai ứng dụng HUAWEI Notes và GoPaint, HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) mang đến nhiều tiện ích thú vị

Nhờ đó mà dù bạn cần học tập, sáng tạo, làm việc nhóm hay họp hành… thì HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) có thể đáp ứng dễ dàng. Đặc biệt với hai ứng dụng sẵn có là HUAWEI Notes và GoPaint, HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) còn mang đến các tiện ích như nhận diện phương trình bằng AI hay tối ưu chữ viết tay, giúp việc ghi chép trở nên nhanh gọn hơn. Trong khi đó, GoPaint mang đến trải nghiệm vẽ đa dạng với nhiều loại cọ và hiệu ứng, cho phép người dùng thoải mái sáng tạo, từ phác thảo ý tưởng đến hoàn thiện hình ảnh ngay trên một thiết bị.

Huawei ra mắt bộ đôi sản phẩm mới với bộ quà tặng hấp dẫn
HUAWEI FreeBuds Pro 5 là người bạn đồng hành không thể thiếu của HUAWEI MatePad 11.5 S (2026)

Để mang đến cho HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) một người bạn đồng hành đáng tin cậy, mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là khi cần giải trí, học tập hoặc làm việc online, Huawei cũng ra mắt mẫu tai nghe mới mang tên HUAWEI FreeBuds Pro 5. Theo Huawei, HUAWEI FreeBuds Pro 5 là mẫu tai nghe cao cấp mới nhất của hãng, được phát triển nhằm mang đến trải nghiệm âm thanh chất lượng cao cùng khả năng chống ồn được nâng cấp, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng từ nghe nhạc, liên lạc đến làm việc hằng ngày.

Theo đó, HUAWEI FreeBuds Pro 5 nổi bật với thiết kế Star Oval hoàn toàn mới, chế tác tinh xảo cùng 3 gam màu lấy cảm hứng từ thiên nhiên: Cát, Xám và Xanh, tạo nên vẻ đẹp hiện đại trong từng góc nhìn. Tai nghe được thiết kế công thái học, mang lại cảm giác đeo chắc chắn, nhẹ và thoải mái cho nhiều hình dạng tai khác nhau.

Huawei ra mắt bộ đôi sản phẩm mới với bộ quà tặng hấp dẫn
HUAWEI FreeBuds Pro 5 có hệ thống âm học driver kép

Huawei cũng không quên trang bị cho HUAWEI FreeBuds Pro 5 hệ thống âm học Driver Kép, kết hợp công nghệ truyền dẫn chất lượng cao, cho khả năng tái hiện âm thanh trung thực với dải cao trong trẻo, dải trầm sâu và các chi tiết âm thanh được thể hiện rõ nét.

Đồng thời khả năng chống ồn chủ động trên HUAWEI FreeBuds Pro 5 cũng được tính đến. Đây còn là mẫu tai nghe đầu tiên trên thế giới được trang bị kiến trúc chống ồn chủ động kép (Dual-Engine ANC) với cơ chế xử lý độc lập các dải tần khác nhau, giúp giảm thiểu hiệu quả cả tiếng ồn nền lẫn âm thanh đột ngột.

Khi kết hợp cùng hệ thống cảm biến và thuật toán AI, HUAWEI FreeBuds Pro 5 có thể tự động điều chỉnh để mang lại trải nghiệm nghe ổn định, đặc biệt khi sử dụng ở nơi đông người hoặc khi di chuyển.

HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) và HUAWEI FreeBuds Pro 5 chính thức lên kệ từ hôm nay 15/4/2026 tại các hệ thống bán lẻ, hoặc gian hàng chính hãng của Huawei trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và TikTok Shop.

HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) có giá 13.290.000 đồng và tai nghe HUAWEI FreeBuds Pro 5 có giá 4.490.000 đồng.

* Trong giai đoạn mở bán từ nay đến hết 15.5, khi mua HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) người dùng sẽ nhận ngay bộ quà tặng giá trị, bao gồm bút HUAWEI M-Pencil 3, chuột và bàn phím.

** Mua HUAWEI FreeBuds Pro 5 sẽ được nhận ngay bộ quà tặng gồm vòng đeo tay thông minh HUAWEI Band 10, cùng 1 năm bảo hành HUAWEI Loss Care trị giá 490.000 đồng.

Thông tin thêm về chương trình mở bán xem tại https://consumer.huawei.com/vn/offer/
Huawei HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) HUAWEI FreeBuds Pro 5

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
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Cập nhật: 28/09/2026 06:46
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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu