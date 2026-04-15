Theo Huawei, HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) có thể được xem như một thiết bị hướng đến trải nghiệm “không giấy tờ”, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng hàng ngày với ưu điểm nằm ở màn hình PaperMatte siêu rõ nét, giảm độ lóa tới 50% so với thế hệ trước, hạn chế phản chiếu khi sử dụng trong môi trường nhiều ánh sáng. Nhờ đó, việc đọc, ghi chú hay vẽ trên màn hình trở nên dễ chịu hơn, với cảm giác gần giống viết trên giấy.

Màn hình sở hữu độ phân giải 2.8K cũng đảm bảo hiển thị rõ nét, mượt mà, phù hợp cho cả học tập lẫn giải trí trong thời gian dài.

HUAWEI MatePad 11.5 S (2026)

Ngoài ra, HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) còn có thể “biến hình” thành một công cụ làm việc di động khi kết hợp với bàn phím HUAWEI Smart Magnetic Keyboard. Đáng chú ý, thiết bị hỗ trợ nhiều chế độ sử dụng khác nhau, từ gõ văn bản, thuyết trình đến xử lý công việc cơ bản. Đồng thời, việc tương thích với bộ ứng dụng văn phòng WPS Office PC cũng giúp người dùng dễ dàng soạn thảo tài liệu, làm bảng tính hay chỉnh sửa slide ngay trên tablet.

Với hai ứng dụng HUAWEI Notes và GoPaint, HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) mang đến nhiều tiện ích thú vị

Nhờ đó mà dù bạn cần học tập, sáng tạo, làm việc nhóm hay họp hành… thì HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) có thể đáp ứng dễ dàng. Đặc biệt với hai ứng dụng sẵn có là HUAWEI Notes và GoPaint, HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) còn mang đến các tiện ích như nhận diện phương trình bằng AI hay tối ưu chữ viết tay, giúp việc ghi chép trở nên nhanh gọn hơn. Trong khi đó, GoPaint mang đến trải nghiệm vẽ đa dạng với nhiều loại cọ và hiệu ứng, cho phép người dùng thoải mái sáng tạo, từ phác thảo ý tưởng đến hoàn thiện hình ảnh ngay trên một thiết bị.

HUAWEI FreeBuds Pro 5 là người bạn đồng hành không thể thiếu của HUAWEI MatePad 11.5 S (2026)

Để mang đến cho HUAWEI MatePad 11.5 S (2026) một người bạn đồng hành đáng tin cậy, mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là khi cần giải trí, học tập hoặc làm việc online, Huawei cũng ra mắt mẫu tai nghe mới mang tên HUAWEI FreeBuds Pro 5. Theo Huawei, HUAWEI FreeBuds Pro 5 là mẫu tai nghe cao cấp mới nhất của hãng, được phát triển nhằm mang đến trải nghiệm âm thanh chất lượng cao cùng khả năng chống ồn được nâng cấp, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng từ nghe nhạc, liên lạc đến làm việc hằng ngày.

Theo đó, HUAWEI FreeBuds Pro 5 nổi bật với thiết kế Star Oval hoàn toàn mới, chế tác tinh xảo cùng 3 gam màu lấy cảm hứng từ thiên nhiên: Cát, Xám và Xanh, tạo nên vẻ đẹp hiện đại trong từng góc nhìn. Tai nghe được thiết kế công thái học, mang lại cảm giác đeo chắc chắn, nhẹ và thoải mái cho nhiều hình dạng tai khác nhau.

HUAWEI FreeBuds Pro 5 có hệ thống âm học driver kép

Huawei cũng không quên trang bị cho HUAWEI FreeBuds Pro 5 hệ thống âm học Driver Kép, kết hợp công nghệ truyền dẫn chất lượng cao, cho khả năng tái hiện âm thanh trung thực với dải cao trong trẻo, dải trầm sâu và các chi tiết âm thanh được thể hiện rõ nét.

Đồng thời khả năng chống ồn chủ động trên HUAWEI FreeBuds Pro 5 cũng được tính đến. Đây còn là mẫu tai nghe đầu tiên trên thế giới được trang bị kiến trúc chống ồn chủ động kép (Dual-Engine ANC) với cơ chế xử lý độc lập các dải tần khác nhau, giúp giảm thiểu hiệu quả cả tiếng ồn nền lẫn âm thanh đột ngột.

Khi kết hợp cùng hệ thống cảm biến và thuật toán AI, HUAWEI FreeBuds Pro 5 có thể tự động điều chỉnh để mang lại trải nghiệm nghe ổn định, đặc biệt khi sử dụng ở nơi đông người hoặc khi di chuyển.