Huawei lần đầu mang siêu máy tính AI ra thị trường quốc tế

Cụm siêu máy tính SuperPoD của Huawei lần đầu ra mắt thị trường quốc tế tại MWC Barcelona 2026. Ảnh: Huawei

Huawei Technologies lần đầu trình diễn dòng siêu máy tính AI thế hệ mới trước khán giả quốc tế tại MWC Barcelona 2026, khai mạc ngày 2/3. Đây được đánh giá là bước đi tham vọng nhất của tập đoàn Trung Quốc trong nỗ lực cạnh tranh với các hệ thống trí tuệ nhân tạo do Mỹ dẫn dắt, đứng đầu là Nvidia.

Hai sản phẩm được giới thiệu là Atlas 950 SuperPoD - cụm tính toán AI chuyên biệt và TaiShan 950 SuperPoD - cụm điện toán đa năng hiệu năng cao, nhắm vào tác vụ doanh nghiệp như tài chính và thay thế mainframe. Cả hai đã ra mắt tại thị trường Trung Quốc từ tháng 9/2025, nhưng tại MWC Barcelona 2026 là lần đầu tiên Huawei chính thức chào hàng với đối tác và khách hàng nước ngoài.

Huawei cho biết quyết định mở rộng ra thị trường quốc tế xuất phát từ nhu cầu triển khai trí tuệ nhân tạo tự hành đang tăng mạnh trong nhiều lĩnh vực công nghiệp trên toàn cầu.

"Đây thể hiện nỗ lực mới nhất của công ty hướng tới mã nguồn mở và hợp tác mở, nhằm xây dựng nền tảng điện toán vững chắc và tạo ra một lựa chọn mới trên toàn cầu", hãng cho biết trong thông cáo ngày 1/3.

Atlas 950 SuperPoD ở cấu hình đầy đủ gồm 8.192 chip xử lý thần kinh nhân tạo (NPU) Ascend 950DT, trải trên 160 tủ máy tính trong diện tích khoảng 1.000 m², cho hiệu năng 8 exaflops FP8 và 16 exaflops FP4. Toàn bộ chip được kết nối qua công nghệ liên kết độc quyền UnifiedBus với băng thông nội bộ 16 PB/s, giúp hệ thống vận hành như một máy tính thống nhất thay vì một tập hợp rời rạc.

So sánh với hệ thống Vera Rubin NVL72 của Nvidia, khi chỉ cần 72 GPU trong một rack nhưng đạt 3,6 exaflops FP4, tức mật độ tính toán trên mỗi rack vẫn cao hơn Atlas 950 SuperPoD đáng kể. Một bất lợi khác là Atlas 950 SuperPoD dự kiến mới bán thương mại vào quý 4/2026, trong khi GB300 NVL72 của Nvidia đã được triển khai rộng từ trước.

Ascend 950DT - chip nền tảng của toàn bộ hệ thống - được sản xuất trên tiến trình N+3 của SMIC, tương đương 5nm nhưng không dùng máy quang khắc EUV mà Mỹ đã cấm xuất khẩu sang Trung Quốc. Chip tích hợp bộ nhớ HBM nội địa HiZQ 2.0 dung lượng 144 GB, băng thông 4 TB/s, hiệu năng 1 PFLOPS FP8 và 2 PFLOPS FP4 mỗi chip. Đây là lần đầu một dòng chip Trung Quốc tích hợp HBM tự phát triển, giảm phụ thuộc vào nhà cung cấp nước ngoài. Ascend 950DT cũng được DeepSeek dùng trong hạ tầng huấn luyện và là nền tảng của mô hình ngôn ngữ lớn GLM-5.

Huawei hiểu rằng phần cứng mạnh chưa đủ nếu thiếu hệ sinh thái phần mềm. Nvidia thống trị thị trường chip AI nhiều năm phần lớn nhờ CUDA - nền tảng mà hàng triệu lập trình viên và mô hình AI toàn cầu đang dùng. Để cạnh tranh, Huawei công bố mở hoàn toàn mã nguồn CANN (Compute Architecture for Neural Networks) tại MWC, hỗ trợ Triton, PyTorch, vLLM và verl. Hãng cho biết đã tương thích hơn 150 mô hình AI phổ biến, đủ phục vụ khoảng 90% nhu cầu doanh nghiệp thông thường.

Bên cạnh đó, Huawei ra mắt Agentic Core - giải pháp AI dành riêng cho nhà mạng viễn thông, tích hợp với dòng Atlas 850E, có thể mở rộng từ 8 đến 1.024 NPU và triển khai trong trung tâm dữ liệu làm mát bằng không khí tiêu chuẩn.

Dù bị đưa vào danh sách đen thương mại nhiều năm, song Huawei vẫn xây dựng được hệ sinh thái chip, hạ tầng và phần mềm hoàn chỉnh mà không dựa vào công nghệ Mỹ. Sự xuất hiện tại MWC Barcelona 2026 lần này là lời xác nhận rõ nhất rằng cuộc đua AI toàn cầu không còn là sân chơi riêng của phương Tây.