Càng bị cô lập, startup AI Trung Quốc càng tiến xa hơn ra thế giới

Thế Kiên

Thế Kiên

13:36 | 04/03/2026
Cảnh báo mới nhất từ Nvidia rằng các đối thủ Trung Quốc có thể “làm đảo lộn thế giới” không chỉ dừng lại ở lĩnh vực chip. Trên thực tế, làn sóng khởi nghiệp AI tại Trung Quốc đang cho thấy một xu hướng rõ rệt: họ không còn tập trung vào thị trường nội địa, mà nhắm thẳng ra toàn cầu ngay từ ngày đầu thành lập.
Startup AI Trung Quốc “ra biển lớn” ngay từ ngày đầu: Tham vọng toàn cầu vượt khỏi cuộc chơi chip
Đối với nhiều công ty khởi nghiệp AI của Trung Quốc, trọng tâm của họ là thị trường nước ngoài. Ảnh minh họa: Getty.

90% người dùng đến từ bên ngoài Trung Quốc

Một ví dụ điển hình là Tripo AI, công ty chuyên tạo mô hình 3D từ hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo. Theo nhà sáng lập kiêm CEO Simon Song, khoảng 90% người dùng của nền tảng này đến từ ngoài Trung Quốc.

Kể từ khi ra mắt nền tảng tạo mô hình 3D vào tháng 6/2025, doanh thu hàng tháng của Tripo đã nhanh chóng vượt mốc 1 triệu USD. Không chỉ dừng ở người dùng cá nhân, công ty đang đàm phán với nhiều tập đoàn lớn tại châu Âu và Mỹ trong các lĩnh vực game, hoạt hình và sản xuất nhằm tìm kiếm các khoản đầu tư chiến lược.

Tuần trước, Tripo công bố mô hình H3.1 mới nhất, tiếp tục rút ngắn thời gian tạo mô hình 3D. Công ty cũng dự kiến giới thiệu một công cụ mới tại Game Developers Conference diễn ra từ ngày 9 đến 13/3 tại San Francisco.

Song song đó, nhiều doanh nghiệp AI Trung Quốc sẽ phát biểu trực tuyến tại hội nghị GTC của Nvidia ở San Jose. Đáng chú ý, các phiên trực tiếp có sự tham gia của nhà sáng lập Moonshot AI và các kỹ sư từ ByteDance.

Những động thái này diễn ra chỉ một năm sau khi mô hình suy luận AI của DeepSeek gây chấn động giới đầu tư toàn cầu. Và các doanh nghiệp Trung Quốc không chờ đợi “DeepSeek tiếp theo” xuất hiện, thay vào đó là họ tự mình mở rộng.

“David đấu Goliath” trong thương mại toàn cầu

Một startup khác, iSales, đã tạo ra hơn 1 triệu USD doanh thu kể từ tháng 6 bằng cách giúp hơn 300 nhà sản xuất nhỏ của Trung Quốc tìm kiếm khách hàng quốc tế.

Nhà sáng lập kiêm CEO Pan Yiming cho biết chất lượng nhiều sản phẩm công nghiệp Trung Quốc chẳng hạn đầu nối ống nước đã đạt 90% so với hàng Nhật Bản hoặc Đức, nhưng giá chỉ bằng một phần ba. iSales thu phí khoảng 40.000 nhân dân tệ cho mỗi khách hàng và đặt mục tiêu có hơn 1.000 doanh nghiệp đăng ký dịch vụ trong năm nay.

Tham vọng của CEO Pan không dừng ở hỗ trợ xuất khẩu. Ông công khai mục tiêu cạnh tranh với “gã khổng lồ” phần mềm Mỹ Salesforce trong lĩnh vực công cụ bán hàng và marketing dựa trên AI.

Hiện iSales có đội ngũ 50 nhân sự tại quận Phố Đông, Thượng Hải, được chính quyền địa phương hỗ trợ không gian làm việc miễn phí và trợ cấp sử dụng các mô hình AI nội địa.

Huy động vốn bằng USD, hướng tới niêm yết Hồng Kông

Điểm chung giữa Tripo và iSales là chiến lược huy động vốn bằng USD ngay từ đầu, với mục tiêu dài hạn là niêm yết tại Hồng Kông.

iSales vừa công bố nhận khoản đầu tư thiên thần 1 triệu USD từ Impa Ventures có trụ sở tại Singapore.

Trong khi đó, Simon Song từng đồng sáng lập MiniMax, công ty đã niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông vào tháng 1. Cổ phiếu MiniMax tăng hơn 9% sau khi công bố báo cáo lợi nhuận đầu tiên khả quan.

Trung Quốc tung năm mô hình AI mới, MiniMax vượt mặt DeepSeek trong mắt phố Wall Trung Quốc tung năm mô hình AI mới, MiniMax vượt mặt DeepSeek trong mắt phố Wall

Ngân hàng đầu tư UBS của Thụy Sĩ vừa công bố báo cáo phân tích chỉ ra MiniMax, cái tên còn khá xa lạ với ...

Trước đó, Simon Song từng phụ trách bộ phận hoạt hình tại SenseTime, nơi ông chứng kiến nhiều nghệ sĩ tài năng rơi vào vòng lặp sáng tạo nhàm chán khi phải thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại.

Theo ông, AI không chỉ là công cụ nâng cao năng suất, mà còn mở ra một “thế giới mới dũng cảm”, nơi mỗi cá nhân có thể tự thiết kế sản phẩm vật lý và thương mại hóa chúng. “Chúng tôi cho phép mọi người thể hiện bản thân”, Simon Song nói.

Cuộc chơi AI không còn giới hạn địa lý

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại và cạnh tranh công nghệ Mỹ - Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các startup AI Trung Quốc đang chứng minh một điều: họ không chờ đợi chính sách thay đổi, cũng không chờ đợi thị trường nội địa bùng nổ.

Thay vào đó, họ bước ra sân chơi toàn cầu ngay từ ngày đầu khởi nghiệp, tìm kiếm vốn quốc tế, khách hàng quốc tế và tham vọng niêm yết quốc tế.

Nếu cảnh báo của Nvidia là lời nhắc nhở về sức mạnh công nghệ, thì làn sóng startup này cho thấy điều sâu xa hơn: Trung Quốc không chỉ muốn bắt kịp cuộc đua AI, họ đang muốn định hình lại cuộc chơi

startup AI Trung Quốc Tripo AI iSales Nvidia cảnh báo AI toàn cầu DeepSeek Moonshot AI bytedance Salesforce MiniMax

