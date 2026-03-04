126 khu vực tổ chức bầu cử sớm đại biểu Quốc hội, HĐND vào ngày 14/3

Cán bộ, cử tri phường Hải An (Hải Phòng) kiểm tra danh sách cử tri. Ảnh Phong Tuyết

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh cho biết thời gian qua, công tác chuẩn bị cuộc bầu cử đã được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, bài bản, đúng tiến độ và đúng quy định pháp luật.

Toàn bộ quá trình triển khai được đặt dưới sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Trung ương và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Đến thời điểm này, ông cho hay có thể khẳng định các điều kiện cơ bản cho ngày bầu cử đã được chuẩn bị tương đối đầy đủ, bài bản.

Tuy nhiên, từ nay đến ngày 15/3 là giai đoạn then chốt, đòi hỏi phải tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, không chủ quan, bảo đảm để mỗi lá phiếu của cử tri được thực hiện trong điều kiện thuận lợi, an toàn và đúng pháp luật.

126 khu vực bỏ phiếu sớm ngày 14/3

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh cho biết, đến nay công tác chuẩn bị bầu cử cơ bản triển khai chủ động, bài bản, theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, theo đề nghị của Ủy ban Bầu cử 11 tỉnh, thành phố, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có văn bản cho phép 218 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các tỉnh, thành phố tiến hành bỏ phiếu sớm.

Trong đó, ngày 14.3 có 126 khu vực tại 5 địa phương gồm TP. Cần Thơ, TP. Hải Phòng, Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng được bỏ phiếu sớm.

Tại TP. Cần Thơ có 103 khu vực bỏ phiếu riêng của toàn bộ Lực lượng Công an thành phố và Công an 103 xã, phường và 04 khu vực bỏ phiếu riêng của Lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Tại TP. Hải Phòng có 02 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn đặc khu Bạch Long Vĩ.

Tại tỉnh Đắk Lắk có 11 khu vực bỏ phiếu thuộc các lực lượng vũ trang tại các xã Hòa Phú, Buôn Đôn, Ia Rvê, Ia Lốp, Ea Bung và các phường Buôn Ma Thuột, Bình Kiến.

Tại tỉnh Gia Lai có 01 khu vực bỏ phiếu tại thôn 02 thuộc xã Vĩnh Sơn.

Tại tỉnh Lâm Đồng có 05 khu vực bỏ phiếu riêng của các lực lượng biên phòng.

Bảo vệ và phát huy quyền bầu cử trong đời sống dân chủ

Ông Lê Quang Mạnh thông tin Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có văn bản cho phép bầu cử sớm tại 218 khu vực nhằm bảo đảm quyền bầu cử của công dân không thể tham gia vào ngày bầu cử chung.

Trong đó, ngày 26/2 đã có 4 khu vực bỏ phiếu tại các phường Tam Thắng, Phước Thắng và xã Long Sơn của TP.HCM thực hiện bầu cử với hơn 4.000 cử tri tham gia.

Đây là những cử tri đang thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển, tại các tàu trực, nhà giàn DK1, giàn khoan hoặc làm việc trong môi trường đặc thù, không thể tham gia bỏ phiếu vào ngày 15/3.

Theo kế hoạch vào ngày 8/3, có thêm 3 khu vực miền núi ở xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị được bỏ phiếu bầu cử sớm do đi lại rất khó khăn.

Cử tri thuộc Chi đội Kiểm ngư số 2 tham gia bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 2 (TP. Hồ Chí Minh). Ảnh: Thành An

Ba khu vực này gồm khu vực bỏ phiếu số 13 tại bản Dốc Mây, khu vực bỏ phiếu số 16 tại bản Hôi Rấy, khu vực bỏ phiếu số 17 tại bản Nước Đắng.

Cùng với đó, công tác triển khai chuẩn bị cho bầu cử sớm vào ngày 8/3, tại 21 khu vực bỏ phiếu trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa (Khánh Hòa) đã cơ bản hoàn tất, đúng tiến độ.

Cũng ngày 8/3, 5 khu vực bỏ phiếu thuộc đặc khu Thổ Châu (An Giang) gồm các khu vực số 1, 2, 3, 4 và 5 sẽ tiến hành bỏ phiếu sớm hơn 7 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc theo quy định.

Thổ Châu là địa bàn cách đất liền hơn 200km, việc di chuyển chủ yếu bằng tàu và phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết trên biển.

Từ thực tế đó, để bảo đảm kịp thời tổng hợp kết quả bầu cử, Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang đã trình Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, cho phép tổ chức bầu cử sớm tại đây.

Bên cạnh đó, khu vực bỏ phiếu số 60 - khu vực bỏ phiếu riêng của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tại đặc khu Phú Quốc sẽ tổ chức bỏ phiếu vào ngày 12/3, sớm hơn 3 ngày so với thời điểm bầu cử chung của cả nước.

Vào ngày 13/3, 2 khu vực bỏ phiếu tại cụm đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối cũng sẽ bầu cử sớm. Việc tổ chức bầu cử sớm tại 2 hòn đảo này được triển khai theo đúng kế hoạch chung, bảo đảm thống nhất quy trình, nhân sự và điều kiện pháp lý như đất liền.

Tại Nghệ An có 55 khu vực bỏ phiếu thuộc 31 đơn vị bầu cử của 12 xã được tổ chức bỏ phiếu sớm vào ngày 13/3.

Các khu vực bỏ phiếu sớm này thuộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, có điều kiện giao thông khó khăn, địa bàn rộng, dân cư phân tán.

Cụ thể, xã Huồi Tụ 13 khu vực bỏ phiếu sớm; xã Na Ngoi 9 khu vực; xã Mường Típ 7 khu vực; xã Châu Khê 5 khu vực; xã Tri Lễ 4 khu vực; xã Bắc Lý 3 khu vực; xã Mỹ Lý 3 khu vực; xã Môn Sơn 3 khu vực; xã Tam Thái 3 khu vực; xã Keng Đu 2 khu vực; xã Mường Quàng 2 khu vực; xã Hữu Khuông 1 khu vực.