UNIQLO cập nhật BST Linen cao cấp Xuân/Hè 2026

Hai Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu của UNIQLO Cate Blanchett (trái) và Roger Federer (phải) - trong trang phục áo sơ mi vải Linen cao cấp

Theo thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản, thì dòng sản phẩm Linen cao cấp với chất liệu 100% vải linen châu Âu, bao gồm các thiết kế mới dành cho cả nam và nữ, đi cùng bảng màu phong phú với hơn 30 lựa chọn màu sắc sẽ là gợi ý hoàn hảo cho trang phục Xuân/Hè 2026.

Đồng thời, UNIQLO cũng ra mắt các sản phẩm Linen cao cấp thuộc BST UNIQLO : C do nhà thiết kế người Anh kiêm Giám đốc sáng tạo Clare Waight Keller thực hiện sẽ mở bán chính thức vào ngày 03 tháng 04 năm 2026 tới.

Các mẫu thuộc BST UNIQLO : C

Cụ thể, dòng áo sơ mi vải Linen cao cấp mới sẽ mang đến cảm giác thoải mái lý tưởng cho những ngày Xuân/Hè. Là sự kết hợp giữa quy trình kiểm soát xơ vải thủ công nghiêm ngặt và kỹ thuật may đo tỉ mỉ BST Linen cao cấp Xuân/Hè 2026 là bảo chứng cho chất lượng vượt trội cùng độ bền của dòng sản phẩm này.

Dòng sản phẩm Áo Sơ Mi Vải Linen Cao Cấp cập nhật bảng màu mới

Bên cạnh đó, điểm nhấn mới của mùa Xuân/ Hè năm nay đó là thiết kế áo sơ mi vải Linen cao cấp cổ mở dáng Boxy với phom dáng rộng rãi, gợi nét nhẹ nhàng và phóng khoáng, dễ dàng phù hợp với phong cách thường ngày.

Trong khi đó mẫu quần Easy Shorts vải pha linen là sự kết hợp hài hòa giữa linen và sợi rayon cũng được bổ sung vào bộ sưu tập, mang đến lựa chọn mới mẻ cho trang phục mùa hè.

Ngoài ra, thì UNIQLO cũng ra mắt dòng trang phục Linen cao cấp thuộc BST UNIQLO : C. Điểm nhấn đáng chú ý của BST này là các thiết kế được sử dụng 100% vải linen cao cấp. Trong đó, mẫu áo khoác nữ được cắt may tỉ mỉ, toát lên vẻ thanh lịch, giúp nâng tầm diện mạo ngay khi khoác lên người. Chiếc áo khoác này còn có thể phối cùng áo gile và quần ống rộng cùng chất liệu để tạo nên một bộ suit hoàn thiện.

Các trang phục dành cho nam điển hình là sản phẩm áo khoác kiểu sơ mi lấy cảm hứng từ trang phục workwear, mặc nhẹ nhàng và thư thái. Ngoài ra, các mẫu quần vải linen với phom ống rộng tối giản, cân bằng hài hòa giữa tính thời trang và sự thoải mái.

Toàn bộ các sản phẩm này sẽ chính thức lên kệ từ ngày thứ Sáu, ngày 03 tháng 04 năm 2026, tại một số cửa hàng UNIQLO và cửa hàng UNIQLO trực tuyến.