Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII: Đổi mới tiêu chí, nâng cao chất lượng và sức lan tỏa

Ông Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thông tin về họp báo thông tin về Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII. (Ảnh: bvhttdl.gov.vn)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Giải thưởng Sách Quốc gia được tổ chức thường niên từ năm 2018, từng bước khẳng định vị thế là giải thưởng cấp quốc gia trong lĩnh vực xuất bản. Qua bảy kỳ tổ chức, Giải thưởng đã trở thành sự kiện văn hóa có uy tín, góp phần tôn vinh các tác phẩm có giá trị nổi bật về tư tưởng, học thuật, khoa học và thẩm mỹ; lan tỏa văn hóa đọc, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của hoạt động xuất bản.

Giải thưởng lần thứ VIII tiếp tục được tổ chức theo hướng đổi mới, hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng. Cơ cấu giải được tinh gọn từ 5 mảng xuống còn 4 mảng; mở rộng nội dung mảng sách khoa học, bổ sung lĩnh vực giáo dục và đổi mới sáng tạo; hoàn thiện tiêu chí chấm giải theo hướng đề cao giá trị học thuật, đóng góp thực tiễn và sức lan tỏa xã hội.

Đối tượng đề cử được mở rộng, cho phép bạn đọc và cơ quan báo chí tham gia giới thiệu tác phẩm; hạng mục “Sách được bạn đọc yêu thích” tiếp tục được duy trì. Ban Tổ chức đồng thời ứng dụng phân tích dữ liệu truyền thông để tham chiếu trong quá trình xét chọn các tác phẩm đề nghị trao giải cao.

Theo Kế hoạch số 3878/KH-BVHTTDL ngày 4/8/2025 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giải thưởng lần thứ VIII thu hút 46/52 nhà xuất bản tham gia với 397 tên sách, bộ sách (512 cuốn), tăng so với kỳ trước. Hơn 150 cuốn sách được độc giả đề cử ở hạng mục “Sách được bạn đọc yêu thích”.

Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo và Hội đồng Giải thưởng quy tụ hơn 70 giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý uy tín; quy trình chấm giải được thực hiện nghiêm túc, qua nhiều vòng đánh giá độc lập, phản biện và bỏ phiếu kín. Kết quả, 50 cuốn sách, bộ sách được đề xuất trao giải gồm: 2 Giải A, 17 Giải B, 23 Giải C, 5 Giải Khuyến khích và 5 Giải “Sách được bạn đọc yêu thích”.

Trong khuôn khổ Lễ trao giải, Ban Tổ chức phối hợp các nhà xuất bản trưng bày, giới thiệu các bộ sách có giá trị cao và tác phẩm đạt giải qua các kỳ, góp phần tiếp tục lan tỏa giá trị của sách, khẳng định vai trò của xuất bản trong phát triển văn hóa và con người Việt Nam.