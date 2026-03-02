Các công ty khởi nghiệp công nghệ của Israel huy động được 775 triệu đô la

Ảnh: techinasia

Các công ty khởi nghiệp công nghệ Israel cộng lại thu về 775 triệu đô la Mỹ qua 23 vòng gọi vốn trong tháng Hai, một con số phản ánh sức hút mạnh mẽ của hệ sinh thái công nghệ nước này với cộng đồng đầu tư quốc tế. Đáng chú ý, tổng giá trị trên chưa tính đến hai vòng gọi vốn của Zafran và Anima vì hai công ty này không công bố số tiền cụ thể.

Theo Calcalistech, tháng Hai vắng bóng những thương vụ khổng lồ đơn lẻ vốn thường kéo lệch số liệu thống kê, nhưng chính điều đó lại làm nổi bật một xu hướng khác: dòng vốn phân bổ rộng và có chủ đích trên nhiều mảng công nghệ được xem là nền tảng cho giai đoạn ứng dụng AI tiếp theo, từ an ninh mạng, hạ tầng dữ liệu doanh nghiệp đến mạng lưới vệ tinh và công nghệ sinh học.

Vệ tinh thời tiết dẫn đầu về quy mô vốn

Tomorrow.io ghi tên mình vào thương vụ lớn nhất tháng khi huy động 175 triệu đô la, đưa định giá công ty vượt mốc 1 tỷ đô la. Số tiền này phục vụ tham vọng xây dựng chòm sao vệ tinh mang tên DeepSky, một dự án nhắm thẳng vào việc thay thế hạ tầng dự báo thời tiết đã lạc hậu và nâng cao độ chính xác của các mô hình dự báo toàn cầu.

Những người sáng lập tương lai. Ảnh: calcalistech

An ninh mạng chiếm vị trí trung tâm

Dù Tomorrow.io giữ kỷ lục về quy mô, an ninh mạng mới là chủ đề chi phối toàn bộ tháng. Vega tạo ra sự chú ý khi hoàn thành vòng Series B trị giá 120 triệu đô la, chỉ sau năm tháng kể từ khi thu về 65 triệu đô la trước đó. Tổng vốn tích lũy của công ty lên đến 185 triệu đô la, kéo theo mức định giá 800 triệu đô la.

Gambit, do các cựu chiến binh thuộc đơn vị tình báo 8200 của Israel sáng lập, huy động 56 triệu đô la để phát triển giải pháp giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động sau các cuộc tấn công mạng thông qua việc lập bản đồ hạ tầng và hệ thống sao lưu.

Orion thu về 32 triệu đô la để triển khai các tác nhân AI phát hiện và ngăn chặn rò rỉ dữ liệu. Reco nhận 30 triệu đô la để xử lý các rủi ro ngày càng lớn khi doanh nghiệp đưa phần mềm dựa trên AI vào vận hành thực tế.

Venice, một công ty bảo mật danh tính do những người sáng lập kỳ lân Wiz hậu thuẫn, huy động 25 triệu đô la nhằm thay thế các quyền truy cập tĩnh bằng cơ chế kiểm soát động linh hoạt hơn.

Cùng con số 25 triệu đô la, Astelia do các cựu chỉ huy an ninh mạng quân sự Israel thành lập, tập trung xây dựng công cụ xác định các lỗ hổng nghiêm trọng nhất trong hàng triệu điểm yếu bảo mật mà doanh nghiệp đang đối mặt. Backslash Security gọi được 19 triệu đô la để giải quyết một thách thức mới xuất hiện: các lỗ hổng phát sinh từ chính phần mềm do AI tạo ra.

Bức tranh tổng thể tháng Hai cho thấy giới đầu tư đang đặt cược có tính toán vào hạ tầng số mà họ cho là thiết yếu cho làn sóng AI tiếp theo, thay vì chạy theo các thương vụ hào nhoáng đơn lẻ.