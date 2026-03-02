Chuyển động số
Hạ tầng thông minh

5G thúc đẩy giao thông đô thị thông minh tại Việt Nam

Minh Đức

Minh Đức

15:14 | 02/03/2026
Sự phát triển của mạng 5G đang mở ra bước chuyển đáng chú ý trong quá trình hiện đại hóa hạ tầng giao thông đô thị tại Việt Nam. Với tốc độ truyền dữ liệu cao và độ trễ cực thấp, 5G tạo nền tảng cho hệ thống điều hành giao thông theo thời gian thực, giúp các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM từng bước xây dựng mô hình quản trị dựa trên dữ liệu thay cho cách vận hành thủ công trước đây. Thay vì chỉ mở rộng đường sá, đô thị lựa chọn đầu tư vào hạ tầng số, khai thác công nghệ để tối ưu dòng chảy phương tiện và nâng cao trải nghiệm di chuyển của người dân.
Hạ tầng 5G tái định hình điều hành giao thông

Trong hai năm gần đây, Viettel và VNPT đã mở rộng vùng phủ 5G tại nhiều quận trung tâm Hà Nội và TP.HCM. Tốc độ truy cập thực tế đạt hàng trăm Mbps, đáp ứng nhu cầu truyền hình ảnh độ phân giải cao từ camera giao thông về trung tâm điều hành. Nhờ băng thông lớn, hệ thống có thể tiếp nhận đồng thời dữ liệu từ hàng nghìn thiết bị, hạn chế tình trạng nghẽn mạng vào giờ cao điểm.

Trạm 5G Vinaphone. Ảnh: Báo Hải Phòng
Trạm 5G Vinaphone. Ảnh: Báo Hải Phòng

Tại TP.HCM, nhiều giao lộ trên các tuyến Điện Biên Phủ, Võ Văn Kiệt được lắp đặt camera AI kết nối 5G. Hệ thống phân tích hình ảnh để nhận diện biển số, phát hiện hành vi vi phạm và gửi dữ liệu về trung tâm gần như tức thời. Độ trễ thấp giúp hình ảnh phản ánh sát thực tế, hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý nhanh các tình huống phát sinh. So với hạ tầng cũ phụ thuộc nhiều vào cáp truyền thống hoặc 4G, hiệu quả giám sát và xử lý vi phạm nâng lên rõ rệt.

Hà Nội cũng tích hợp dữ liệu từ camera, cảm biến lưu lượng và hệ thống đèn tín hiệu vào Trung tâm quản lý điều hành giao thông. Khi mật độ phương tiện tăng cao tại một hướng lưu thông, thuật toán tự động điều chỉnh chu kỳ đèn nhằm giảm thời gian chờ. Cách vận hành này mang lại sự linh hoạt cho từng khung giờ trong ngày, thay cho cơ chế cài đặt cố định vốn khó thích ứng với biến động thực tế.

Tại thành phố Thủ Đức, các dự án thí điểm giao thông thông minh ghi nhận tín hiệu tích cực khi ứng dụng cảm biến IoT kết nối 5G. Thiết bị đặt trên mặt đường thu thập dữ liệu về tình trạng lưu thông và điều kiện môi trường, truyền thông tin liên tục về trung tâm phân tích. Người tham gia giao thông có thể theo dõi cảnh báo qua ứng dụng di động, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

Dữ liệu lớn nâng tầm quản trị đô thị

Giá trị sâu xa của 5G trong giao thông không chỉ nằm ở tốc độ, mà còn ở khả năng duy trì dòng dữ liệu liên tục giữa phương tiện, hạ tầng và trung tâm điều hành. Khi mỗi phương tiện công cộng, mỗi nút giao trở thành một điểm kết nối, thành phố hình thành mạng lưới thông tin đồng bộ. Từ đó, cơ quan quản lý có cơ sở xây dựng kịch bản điều phối sát thực tế thay vì dựa vào ước đoán.

Ứng dụng 5G2B trong giao thông và giám sát an ninh đô thị. Ảnh: Lao động
Ứng dụng 5G2B trong giao thông và giám sát an ninh đô thị. Ảnh: Lao động

Các Trung tâm điều hành thông minh tại Hà Nội và TP.HCM khai thác nền tảng phân tích dữ liệu lớn để mô phỏng tình huống ùn tắc hoặc tai nạn. Nhờ 5G, video chất lượng 4K truyền về ổn định, hỗ trợ nhận diện biển số và truy xuất thông tin phương tiện nhanh chóng. Khi xảy ra sự cố, hệ thống đưa ra phương án phân luồng từ xa, đồng thời cập nhật thông tin lên bảng điện tử và ứng dụng di động để người dân điều chỉnh hành trình.

Lĩnh vực vận tải công cộng cũng hưởng lợi rõ nét từ hạ tầng 5G. Hệ thống xe buýt điện VinBus tích hợp kết nối tốc độ cao để theo dõi hành trình, quản lý năng lượng và cập nhật vị trí theo thời gian thực. Hành khách có thể tra cứu thời gian xe đến trạm với sai số thấp, tạo cảm giác chủ động trong di chuyển. Dữ liệu hành trình đồng bộ với trung tâm điều hành giúp đơn vị vận hành điều chỉnh tần suất xe dựa trên nhu cầu thực tế của từng khung giờ.

Những chuyển động này cho thấy 5G đang góp phần tái cấu trúc cách vận hành giao thông đô thị tại Việt Nam. Hạ tầng số đóng vai trò nền tảng, còn dữ liệu trở thành công cụ hỗ trợ ra quyết định. Khi các thành phố kiên trì đầu tư vào kết nối và phân tích thông tin, giao thông đô thị dần chuyển sang mô hình vận hành linh hoạt, hiệu quả hơn, hướng tới môi trường sống thuận tiện và bền vững cho người dân.

