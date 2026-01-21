MobiFone gia nhập thị trường Internet 5G không dây FWA

Internet đã chuyển từ công cụ hỗ trợ sang hạ tầng thiết yếu trong cuộc sống. Người dân cần mạng để học tập, làm việc, giải trí. Doanh nghiệp nhỏ dựa vào đường truyền ổn định để bán hàng online, quản lý cửa hàng. Nhưng nhiều khu vực gặp khó kéo cáp quang, chung cư cũ không cho phép thi công, nhà trọ thay đổi địa chỉ thường xuyên, hoặc đơn giản là không muốn chờ kỹ thuật viên đến lắp đặt mất thời gian.

MobiFone vừa tung ra thị trường giải pháp Internet không dây cố định 5G FWA (5G Fixed Wireless Access) trên nền mạng 5G sẵn có của nhà mạng. Người dùng chỉ cần thiết bị CPE chuyên dụng, không phải kéo một đoạn cáp nào. Khu vực có sóng 5G của MobiFone là có thể dùng ngay.

Nguồn MobiFone

MobiFone đưa ra hai lựa chọn. Gói 12FWA4 cho tốc độ 400 Mbps, chu kỳ 14 tháng, giá 1,7 triệu đồng. Gói 12FWA3 chạy 300 Mbps, cũng 14 tháng, giá 1,4 triệu đồng. Cả hai gói đều đi kèm ưu đãi mua thiết bị CPE từ 1,91 triệu đồng.

Tốc độ 300-400 Mbps này tương đương nhiều gói cáp quang gia đình hiện nay. Xem phim 4K, họp trực tuyến, livestream bán hàng đều chạy trơn tru. Một hộ gia đình 4-5 người dùng cùng lúc vẫn đảm bảo băng thông.

Ai cần 5G FWA?

Nhóm khách hàng đầu tiên là người thuê nhà, ở trọ. Họ không muốn đầu tư hạ tầng mạng cho nơi ở tạm thời, lại phải chờ lắp đặt lâu. Chung cư cao tầng, đặc biệt những tòa cũ không có hạ tầng cáp quang sẵn sàng, cũng gặp rắc rối tương tự.

Nhóm thứ hai là hộ kinh doanh nhỏ. Quán café cần WiFi cho khách, cửa hàng bán lẻ dùng phần mềm quản lý đơn hàng, shop online phải livestream liên tục. Họ cần mạng nhanh, triển khai ngay để phục vụ khách hàng.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ đang tìm đến 5G FWA. Các văn phòng khởi nghiệp thuê mặt bằng 5-10 nhân viên cần mạng ngay để vận hành. Công ty mở chi nhánh ở tỉnh xa muốn nhân viên làm việc ngay chứ không đợi hạ tầng. Cửa hàng thời vụ bán hàng theo mùa hoạt động 3-6 tháng rồi dẹp, họ không thể ký hợp đồng cáp quang cố định. Nhà mạng truyền thống kéo cáp mất 1-2 tuần tính từ lúc khảo sát đến lắp đặt xong. 5G FWA rút thời gian này xuống còn 1-2 ngày, kỹ thuật viên mang thiết bị CPE đến, cắm điện, bật sóng là xong.

Công nghệ 5G FWA không mới trên thế giới, nhưng phải đợi mạng 5G phổ cập mới thực sự hiệu quả và người sử dụng thấy tiện ích không khác gì cáp quang. Sóng 5G có băng thông rộng, độ trễ thấp, kết nối nhiều thiết bị cùng lúc. MobiFone đã phủ sóng 5G ở các thành phố lớn và đang mở rộng ra ngoại thành, tỉnh thành phố trên cả nước.

Người dùng 5G FWA cắm bộ định tuyến dùng SIM 5G, nhận tín hiệu 5G từ nhà mạng và biến thành Wi-Fi (CPE) vào điện, CPE bắt sóng 5G từ trạm gần nhất, phát WiFi trong nhà. Toàn bộ quá trình lắp đặt chỉ mất vài phút. Không có thợ kỹ thuật phải lên nhà, không cần dây cáp.

5G FWA So với cáp quang thế nào?

Cáp quang vẫn ổn định hơn về mặt lý thuyết, tín hiệu đi qua sợi thủy tinh, không bị nhiễu sóng. Nhưng thực tế nhiều khu vực cáp quang cũng gặp sự cố đứt dây, chập chờn. 5G FWA phụ thuộc vào độ phủ sóng 5G, vùng sóng yếu thì chất lượng giảm.

Về giá cả, gói 5G FWA của MobiFone cao hơn một số gói cáp quang cùng tốc độ. Nhưng lợi thế lớn nằm ở tính linh hoạt, chuyển nhà chỉ cần mang thiết bị CPE theo, không phải hủy hợp đồng cũ, đăng ký lại tại địa chỉ mới. Hộ kinh doanh thử nghiệm mô hình, chưa biết địa điểm có ăn khách hay không, cũng yên tâm hơn khi dùng FWA.

Thế giới đang chuyển dần sang Internet không dây cố định. Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc đều thấy FWA tăng trưởng nhanh trong 2-3 năm qua. Việt Nam có hơn 20 triệu hộ gia đình, phần lớn vùng nông thôn chưa có cáp quang. FWA mở ra cơ hội thu hẹp khoảng cách số.

MobiFone gia nhập thị trường, nếu làm tốt, 5G FWA có thể trở thành doanh thu mới cho nhà mạng, đồng thời giúp hàng triệu người tiếp cận Internet chất lượng cao mà không cần đợi hạ tầng cáp quang đến tận nhà.