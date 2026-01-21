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MobiFone gia nhập thị trường Internet 5G không dây FWA

Đào Công

Đào Công

15:07 | 21/01/2026
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MobiFone triển khai dịch vụ Internet không dây cố định 5G (5G FWA) trên nền mạng 5G sẵn có với tốc độ 300-400 Mbps, giá gói 14 tháng từ 1,4 triệu đồng, hướng tới hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ cần Internet nhanh mà không phải kéo cáp.

Internet đã chuyển từ công cụ hỗ trợ sang hạ tầng thiết yếu trong cuộc sống. Người dân cần mạng để học tập, làm việc, giải trí. Doanh nghiệp nhỏ dựa vào đường truyền ổn định để bán hàng online, quản lý cửa hàng. Nhưng nhiều khu vực gặp khó kéo cáp quang, chung cư cũ không cho phép thi công, nhà trọ thay đổi địa chỉ thường xuyên, hoặc đơn giản là không muốn chờ kỹ thuật viên đến lắp đặt mất thời gian.

Thị trường 5G FWA toàn cầu chạm mốc 189 triệu thuê bao năm 2030

MobiFone vừa tung ra thị trường giải pháp Internet không dây cố định 5G FWA (5G Fixed Wireless Access) trên nền mạng 5G sẵn có của nhà mạng. Người dùng chỉ cần thiết bị CPE chuyên dụng, không phải kéo một đoạn cáp nào. Khu vực có sóng 5G của MobiFone là có thể dùng ngay.

MobiFone gia nhập thị trường Internet 5G không dây FWA
Nguồn MobiFone

MobiFone đưa ra hai lựa chọn. Gói 12FWA4 cho tốc độ 400 Mbps, chu kỳ 14 tháng, giá 1,7 triệu đồng. Gói 12FWA3 chạy 300 Mbps, cũng 14 tháng, giá 1,4 triệu đồng. Cả hai gói đều đi kèm ưu đãi mua thiết bị CPE từ 1,91 triệu đồng.

Tốc độ 300-400 Mbps này tương đương nhiều gói cáp quang gia đình hiện nay. Xem phim 4K, họp trực tuyến, livestream bán hàng đều chạy trơn tru. Một hộ gia đình 4-5 người dùng cùng lúc vẫn đảm bảo băng thông.

Ai cần 5G FWA?

Nhóm khách hàng đầu tiên là người thuê nhà, ở trọ. Họ không muốn đầu tư hạ tầng mạng cho nơi ở tạm thời, lại phải chờ lắp đặt lâu. Chung cư cao tầng, đặc biệt những tòa cũ không có hạ tầng cáp quang sẵn sàng, cũng gặp rắc rối tương tự.

Nhóm thứ hai là hộ kinh doanh nhỏ. Quán café cần WiFi cho khách, cửa hàng bán lẻ dùng phần mềm quản lý đơn hàng, shop online phải livestream liên tục. Họ cần mạng nhanh, triển khai ngay để phục vụ khách hàng.

Nhà mạng Reliance Jio dẫn đầu thị trường mạng 5G FWA tại Ấn Độ
Nhà mạng Reliance Jio dẫn đầu thị trường mạng 5G FWA tại Ấn Độ

Doanh nghiệp vừa và nhỏ đang tìm đến 5G FWA. Các văn phòng khởi nghiệp thuê mặt bằng 5-10 nhân viên cần mạng ngay để vận hành. Công ty mở chi nhánh ở tỉnh xa muốn nhân viên làm việc ngay chứ không đợi hạ tầng. Cửa hàng thời vụ bán hàng theo mùa hoạt động 3-6 tháng rồi dẹp, họ không thể ký hợp đồng cáp quang cố định. Nhà mạng truyền thống kéo cáp mất 1-2 tuần tính từ lúc khảo sát đến lắp đặt xong. 5G FWA rút thời gian này xuống còn 1-2 ngày, kỹ thuật viên mang thiết bị CPE đến, cắm điện, bật sóng là xong.

Công nghệ 5G FWA không mới trên thế giới, nhưng phải đợi mạng 5G phổ cập mới thực sự hiệu quả và người sử dụng thấy tiện ích không khác gì cáp quang. Sóng 5G có băng thông rộng, độ trễ thấp, kết nối nhiều thiết bị cùng lúc. MobiFone đã phủ sóng 5G ở các thành phố lớn và đang mở rộng ra ngoại thành, tỉnh thành phố trên cả nước.

Người dùng 5G FWA cắm bộ định tuyến dùng SIM 5G, nhận tín hiệu 5G từ nhà mạng và biến thành Wi-Fi (CPE) vào điện, CPE bắt sóng 5G từ trạm gần nhất, phát WiFi trong nhà. Toàn bộ quá trình lắp đặt chỉ mất vài phút. Không có thợ kỹ thuật phải lên nhà, không cần dây cáp.

5G FWA So với cáp quang thế nào?

Cáp quang vẫn ổn định hơn về mặt lý thuyết, tín hiệu đi qua sợi thủy tinh, không bị nhiễu sóng. Nhưng thực tế nhiều khu vực cáp quang cũng gặp sự cố đứt dây, chập chờn. 5G FWA phụ thuộc vào độ phủ sóng 5G, vùng sóng yếu thì chất lượng giảm.

Về giá cả, gói 5G FWA của MobiFone cao hơn một số gói cáp quang cùng tốc độ. Nhưng lợi thế lớn nằm ở tính linh hoạt, chuyển nhà chỉ cần mang thiết bị CPE theo, không phải hủy hợp đồng cũ, đăng ký lại tại địa chỉ mới. Hộ kinh doanh thử nghiệm mô hình, chưa biết địa điểm có ăn khách hay không, cũng yên tâm hơn khi dùng FWA.

Thế giới đang chuyển dần sang Internet không dây cố định. Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc đều thấy FWA tăng trưởng nhanh trong 2-3 năm qua. Việt Nam có hơn 20 triệu hộ gia đình, phần lớn vùng nông thôn chưa có cáp quang. FWA mở ra cơ hội thu hẹp khoảng cách số.

MobiFone gia nhập thị trường, nếu làm tốt, 5G FWA có thể trở thành doanh thu mới cho nhà mạng, đồng thời giúp hàng triệu người tiếp cận Internet chất lượng cao mà không cần đợi hạ tầng cáp quang đến tận nhà.

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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AUD 17605 17878 18455
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CNY 0 3828 3921
EUR 29347 29567 30648
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HKD 0 3221 3424
JPY 155 159 166
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NZD 0 14551 15138
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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CZK 0 1190 0
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LAK 0 1.165 0
MYR 0 6600 0
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NZD 0 14648 0
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SEK 0 2735 0
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THB 0 734.3 0
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KRW 0 0 0
Cập nhật: 30/06/2026 06:45

Chuyển động số

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

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Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

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Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

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JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

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Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

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Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

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TCL trở thành đối tác của

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Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

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YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam