Công nghệ số
Viễn thông - Internet

Nhà mạng Việt Nam cần chuẩn bị gì cho hạ tầng 5G trước khi lên 6G

Đào Công

Đào Công

07:00 | 10/07/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Khi áp lực chuẩn bị cho 6G bắt đầu xuất hiện trong lúc chu kỳ hoàn vốn 5G của nhiều nhà mạng toàn cầu chưa kết thúc, đại diện GSMA cho rằng ưu tiên của các nhà mạng Việt Nam vẫn là tối ưu hóa giá trị từ nguồn vốn đã đầu tư vào hạ tầng 5G, thay vì vội vàng chạy theo 6G.

Áp lực chuẩn bị cho 6G trên toàn cầu đang dần xuất hiện trong khi chu kỳ hoàn vốn 5G của nhiều nhà mạng vẫn chưa khép lại, đặt các nhà mạng Việt Nam trước một câu hỏi thực tế là nên dồn nguồn lực cho hạ tầng hiện tại hay bắt đầu tính toán cho công nghệ kế tiếp.

Đại diện GSMA cho rằng một quốc gia không nhất thiết phải dẫn đầu trong cuộc đua 5G mới có thể định hình tương lai của hạ tầng kết nối, và việc nóng vội theo đuổi 6G khi chưa khai thác hết giá trị của 5G sẽ chỉ tạo ra những tham vọng công nghệ mang tính hình thức, tách rời khỏi mục tiêu tăng trưởng kinh tế thực chất.

Nhà mạng Việt Nam cần gì để thành công với 5G SA?

Theo GSMA, ưu tiên hiện nay của các nhà mạng Việt Nam vẫn phải là tối ưu hóa giá trị từ nguồn vốn đã bỏ ra cho hạ tầng 5G, đồng thời thiết kế hệ thống theo hướng linh hoạt để có thể tái sử dụng khi bước sang giai đoạn 6G, tránh phải đầu tư lại từ đầu và bảo vệ được hiệu quả của những khoản vốn đã rót vào giai đoạn hiện tại.

Bên lề sự kiện GSMA Digital Summit Hanoi 2026, diễn ra vào cuối tháng 5/2026, Ông Julian Gorman, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của GSMA chia sẻ với Điện tử và Ứng dụng những khuyến cách nhà mạng Việt Nam nên chuẩn bị hạ tầng 5G ngay từ hôm nay để sẵn sàng cho giai đoạn chuyển tiếp sang 6G, tránh lãng phí nguồn vốn đã đầu tư.

Ông Julian Gorman, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của GSMA trả lời báo chí
Ông Julian Gorman, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của GSMA trả lời báo chí. Ảnh: Hùng Cường

PV: Đầu tư hạ tầng 5G đòi hỏi vốn rất lớn trong khi doanh thu từ dịch vụ dữ liệu di động truyền thống tăng trưởng ngày càng chậm lại, vậy theo ông các nhà mạng Việt Nam đang tính toán bài toán hoàn vốn theo hướng nào? Liệu có đang kỳ vọng quá nhiều vào mảng dịch vụ doanh nghiệp và mạng riêng 5G để bù đắp cho phần sụt giảm ở thị trường tiêu dùng đại trà, hay đã có một kế hoạch thương mại hóa cụ thể và khả thi hơn cho giai đoạn 2026 đến 2028?

Ông Julian Gorman: Các cuộc thảo luận xung quanh bài toán tối ưu hóa doanh thu từ 5G hiện nay thường bị đặt trong một lăng kính quá hẹp. Vấn đề không đơn thuần là liệu các dịch vụ dành cho doanh nghiệp hay mạng dùng riêng (private network) có đủ sức chứng minh hiệu quả đầu tư hay không.

Trên khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, các nhà mạng đang chủ động mở rộng tầm vóc sang các lĩnh vực như dịch vụ số, an ninh mạng, định danh số và chuyển đổi số doanh nghiệp. Những mô hình kinh doanh hiệu quả nhất hiện nay đều gắn liền với việc tham gia sâu vào nền kinh tế số toàn diện, chứ không còn bó hẹp trong không gian kết nối thuần túy.

Đối với Việt Nam, cơ hội này đặc biệt mang tính bước ngoặt, bởi việc đầu tư vào hạ tầng số đang được triển khai đồng thời với quá trình tái cơ cấu và chuyển dịch sâu rộng của toàn bộ nền kinh tế. Giá trị dài hạn của 5G sẽ được khẳng định khi công nghệ này trở thành động lực kích hoạt năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo tăng trưởng cho mọi ngành nghề, lĩnh vực kinh tế.

PV: Hạ tầng 5G chỉ phát huy giá trị khi có các ứng dụng và dịch vụ đủ mạnh để khai thác băng thông và độ trễ thấp mà công nghệ mang lại, vậy các nhà mạng Việt Nam cần làm gì để chủ động xây dựng hệ sinh thái đối tác gồm doanh nghiệp công nghệ, startup và các đơn vị trong ngành sản xuất, y tế, nông nghiệp thông minh?

Ông Julian Gorman: Một thực tế ngày càng được khẳng định rõ ràng là các nhà mạng không thể tự mình khai phóng toàn bộ giá trị của 5G. Thành công cốt lõi phụ thuộc vào các mối quan hệ đối tác chiến lược với các công ty công nghệ, cộng đồng khởi nghiệp, các viện nghiên cứu và chính các ngành công nghiệp - những chủ thể trực tiếp ứng dụng các giải pháp này.

Nhà mạng Việt Nam cần gì để làm chủ hạ tầng Open RAN, AI RAN
Nhà mạng Việt Nam cần gì để làm chủ hạ tầng Open RAN, AI RAN
Tại Việt Nam, các nhà mạng đang chủ động bứt phá khỏi giới hạn kết nối thuần túy để bắt tay cùng các doanh nghiệp và đối tác công nghệ, nhằm tìm kiếm những ứng dụng thực tiễn giúp tối ưu hóa năng suất, nâng cao hiệu quả vận hành và củng cố năng lực cạnh tranh.

Thách thức thực sự lúc này không còn nằm ở việc xây dựng các mô hình thử nghiệm, mà là năng lực triển khai các giải pháp trên diện rộng và mang lại giá trị thực chất. Điều đó đòi hỏi một sự cộng hưởng chặt chẽ hơn nữa giữa các lĩnh vực trọng yếu như sản xuất công nghiệp, logistics, y tế và nông nghiệp.

Sau cùng, mục tiêu chiến lược không đơn thuần là phủ sóng các ứng dụng 5G, mà là đồng hành và trợ lực cho các doanh nghiệp bứt phá về năng suất, nâng tầm năng lực cạnh tranh trên thị trường.

PV: GSMA theo dõi quá trình thu hồi vốn 5G của hàng trăm nhà mạng trên toàn cầu, vậy theo dữ liệu của GSMA Intelligence, thị trường nào ở châu Á - Thái Bình Dương đang có mô hình thu hồi vốn 5G hiệu quả nhất tính đến thời điểm này, và Việt Nam cần điều chỉnh những biến số nào trong mô hình đó để phù hợp với đặc thù của một nền kinh tế đang chuyển dịch từ sản xuất chi phí thấp sang công nghiệp giá trị cao?

Ông Julian Gorman: Không có một mô hình tối ưu hóa doanh thu 5G rập khuôn nào cho mọi thị trường. Mỗi quốc gia đều có những lộ trình riêng để bứt phá và kiến tạo thành công, được định hình bởi chính cấu trúc kinh tế và các mục tiêu ưu tiên chiến lược của mình.

Bài học chung rút ra là thành công về mặt doanh thu hiếm khi chỉ dựa vào hạ tầng kết nối thuần túy. Những thành tựu bứt phá nhất luôn xuất hiện tại những nơi mà hạ tầng số đóng vai trò trợ lực, thúc đẩy quá trình dịch chuyển sâu rộng của cả nền kinh tế và các ngành công nghiệp.

Tại thị trường Việt Nam, cơ hội lớn nhất nằm ở việc ứng dụng công nghệ số để tối ưu hóa năng suất lao động, tăng cường tính chống chịu của các chuỗi cung ứng và thúc đẩy các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao. Mục tiêu chiến lược của chúng ta là phải chủ động kiến tạo lộ trình phát triển dựa trên chính những động lực và thế mạnh nội tại, thay vì sao chép một cách khiên cưỡng các khuôn mẫu ngoại lai.

PV: Trong bối cảnh chu kỳ hoàn vốn 5G của nhiều nhà mạng toàn cầu chưa kết thúc thì áp lực chuẩn bị cho 6G đã bắt đầu xuất hiện, vậy GSMA khuyến nghị các nhà mạng Việt Nam nên thiết kế kiến trúc hạ tầng 5G hiện tại theo tiêu chí nào để tối đa hóa khả năng tái sử dụng sang 6G sau này, từ đó tránh phải đầu tư lại từ đầu và bảo vệ được giá trị của những khoản vốn đã bỏ ra trong giai đoạn 5G?

Ông Julian Gorman: Khi cuộc đua 6G trên toàn cầu đang dần nóng lên, ưu tiên cấp bách hiện nay vẫn phải là tối ưu hóa giá trị từ nguồn vốn đầu tư vào 5G ở thời điểm hiện tại. Một quốc gia không nhất thiết phải dẫn đầu trong cuộc đua 5G mới có thể định hình tương lai của hạ tầng kết nối. Ngược lại, việc nóng vội theo đuổi 6G khi chưa khai thác hết giá trị của 5G sẽ chỉ tạo ra những tham vọng công nghệ mang tính hình thức, hoàn toàn tách rời khỏi các mục tiêu tăng trưởng kinh tế thực chất.

Về mặt chiến lược hạ tầng, sự linh hoạt sẽ là yếu tố sống còn. Việc tập trung nguồn lực vào kiến trúc đám mây nguyên bản (cloud-native), tự động hóa, quản trị mạng bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và các giao diện mở có khả năng tương thích cao sẽ vừa thúc đẩy tiến trình đổi mới sáng tạo ngay hôm nay, vừa tối ưu hóa chi phí chuyển đổi cho tương lai.

GSMA khuyến nghị nhà mạng Việt Nam xây dựng Open API và private network để 5G tạo ra giá trị kinh tế thực chất đến năm 2030
GSMA khuyến nghị nhà mạng Việt Nam xây dựng Open API và private network để 5G tạo ra giá trị kinh tế thực chất đến năm 2030

Tuy nhiên, việc bảo toàn giá trị đầu tư cho 5G không dừng lại ở bài toán kỹ thuật thuần túy. Toàn ngành công nghiệp phải thẳng thắn giải quyết những thách thức vĩ mô hơn, bao gồm các mô hình kinh doanh bền vững, niềm tin số và phổ cập số toàn diện. Các thế hệ mạng tương lai sẽ chỉ thực sự thành công nếu chúng mang lại giá trị thiết thực cho toàn thể nền kinh tế và xã hội.

Đối với Việt Nam, điều này đồng nghĩa với việc phải đảm bảo làn sóng chuyển đổi số lan tỏa mạnh mẽ vượt ra ngoài ranh giới của các tập đoàn lớn hay các đô thị trung tâm. Thước đo thành công không chỉ nằm ở quy mô phủ sóng của mạng lưới, mà phải được định đoạt bằng việc liệu khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), các cộng đồng nông thôn và các ngành công nghiệp trọng điểm có thể ứng dụng công nghệ số để bứt phá về năng suất và nâng cao hiệu quả thực tế hay không.

Bước đi tiếp theo trên hành trình phát triển số của Việt Nam đòi hỏi một tầm nhìn toàn cầu và mở rộng hơn nữa. Tốc độ tăng trưởng nội địa vượt trội đã tạo ra một bệ phóng vững chắc, nhưng vị thế dẫn dắt trong tương lai sẽ phụ thuộc lớn vào năng lực hội nhập sâu rộng của Việt Nam vào hệ sinh thái số khu vực và toàn cầu, tham gia định hình các tiêu chuẩn quốc tế và thiết lập các liên minh chiến lược xuyên biên giới.

Xét theo nghĩa đó, sự chuẩn bị tốt nhất cho kỷ nguyên 6G không chỉ dừng lại ở việc xây dựng các mạng lưới có khả năng thích ứng cao, mà chính là hiện thực hóa thành công những mục tiêu chiến lược của 5G, lấy đó làm bàn đạp vững chắc để khẳng định và lan tỏa tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế.

PV: Trong khi nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đã bắt đầu các chương trình nghiên cứu phát triển 6G từ vài năm trước, GSMA đã đánh giá như thế nào về khả năng Việt Nam tham gia vào quá trình định hình tiêu chuẩn kỹ thuật 6G toàn cầu, thay vì tiếp tục nhận công nghệ sau khi các tiêu chuẩn được thực hiện?

Ông Julian Gorman: Cốt lõi của vấn đề không phải là việc Việt Nam có tiên phong đi đầu hay không, mà là cách chúng ta định vị thế đứng của mình trong giai đoạn phát triển số tiếp theo. Khi định hình các công nghệ tương lai, những mục tiêu tham vọng, năng lực lãnh đạo nhạy bén và tinh thần sẵn sàng đưa ra các quyết định táo bạo cũng mang sức nặng to lớn không kém gì quy mô của thị trường.

Thực tế tại Việt Nam đã minh chứng: một định hướng chiến lược rõ ràng, khi được hậu thuẫn bởi sự đồng lòng và quyết liệt trong thực thi, hoàn toàn có thể tạo nên những bước chuyển mình thực chất. Bước đi tiếp theo đòi hỏi chúng ta phải duy trì và tăng tốc mạnh mẽ đà phát triển này, chủ động nâng tầm vị thế để trở thành một cấu phần chiến lược, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong hệ sinh thái công nghệ khu vực và toàn cầu.

Khi nền kinh tế số của Việt Nam bắt đầu phát triển đi vào chiều sâu, động lực tăng trưởng tương lai sẽ không còn bó hẹp trong những chuyển dịch nội tại, mà phụ thuộc mạnh mẽ vào năng lực thiết lập liên minh quốc tế, khả năng tham gia sâu vào các diễn đàn kiến tạo tiêu chuẩn, và việc đóng góp tiếng nói vào định hướng phát triển số toàn cầu. Giai đoạn tăng trưởng dễ dàng dựa trên dư địa thị trường trong nước sẽ có lúc bão hòa. Kể từ đây, tầm ảnh hưởng, uy tín và bản lĩnh quốc tế của Việt Nam mới là yếu tố quyết định.

Sau cùng, thước đo thành công không nằm ở việc Việt Nam phải tự chủ mọi công nghệ mới, mà ở năng lực chủ động định hình và kiến tạo nên môi trường phát triển cho các công nghệ tương lai. Từ đó, biến công nghệ thành bệ phóng vững chắc để củng cố năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo đà cho một nền kinh tế tăng trưởng bền vững.

'Hạ tầng 5G Việt Nam đã sẵn sàng nhưng bài toán lớn hơn mới bắt đầu' Hạ tầng viễn thông là 'nền tảng' cho mọi khát vọng số của Việt Nam GSMA khuyến nghị nhà mạng Việt Nam xây dựng Open API và private network để 5G tạo ra giá trị kinh tế thực chất đến năm 2030 Hạ tầng số là 'chìa khóa' để kinh tế tầm thấp cất cánh
Hạ tầng 5G Phát triển hạ tầng 5G Hoàn vốn 5G Nhà mạng Việt Nam chuyển tiếp 6G 6G Việt Nam công nghệ 6G

Bài liên quan

Nhà mạng Việt Nam cần gì để làm chủ hạ tầng Open RAN, AI RAN

Nhà mạng Việt Nam cần gì để làm chủ hạ tầng Open RAN, AI RAN

Trung Quốc đặt mục tiêu để AI thúc đẩy 90% nền kinh tế vào năm 2030

Trung Quốc đặt mục tiêu để AI thúc đẩy 90% nền kinh tế vào năm 2030

Tấm panel metacrystal in 3D dẫn sóng mạng 6G tới mọi ngóc ngách

Tấm panel metacrystal in 3D dẫn sóng mạng 6G tới mọi ngóc ngách

Có thể bạn quan tâm

Nhà mạng Việt Nam cần gì để làm chủ hạ tầng Open RAN, AI RAN

Nhà mạng Việt Nam cần gì để làm chủ hạ tầng Open RAN, AI RAN

Viễn thông - Internet
Open RAN và AI RAN đang được xem là nền tảng cho các mô hình kinh doanh viễn thông thế hệ mới, mở ra cơ hội để nhà mạng chủ động hơn trong việc thiết kế, quản lý và tối ưu hóa doanh thu từ mạng lưới. Đại diện GSMA cho rằng để làm chủ hạ tầng này, các nhà mạng Việt Nam cần đủ năng lực công nghệ, nguồn vốn đầu tư bền vững và chính sách tần số nhất quán qua nhiều giai đoạn quy hoạch.
Giá Starlink Việt Nam cao hơn phần lớn nước Đông Nam Á

Giá Starlink Việt Nam cao hơn phần lớn nước Đông Nam Á

Viễn thông - Internet
Giá Starlink Việt Nam do hãng công bố trên website cao hơn phần lớn nước Đông Nam Á, chỉ thấp hơn Indonesia, theo đối chiếu với báo cáo Ookla về Starlink tại Malaysia, Philippines và các thị trường châu Á khác.
Hạ tầng số là

Hạ tầng số là 'chìa khóa' để kinh tế tầm thấp cất cánh

Kinh tế số
Kinh tế tầm thấp đang mở ra hướng đi mới cho UAV logistic tại Việt Nam, nhưng hạ tầng số vẫn chưa có quy hoạch phổ tần riêng và vùng phủ 5G chưa vươn tới độ cao bay, khiến chặng đường cất cánh của ngành này còn nhiều việc phải làm, theo chia sẻ của các diễn giả tại hội thảo Tần số cho công nghệ chiến lược.
Kết nối Wi-Fi công cộng an toàn hơn nhờ tính năng mới của Android 17

Kết nối Wi-Fi công cộng an toàn hơn nhờ tính năng mới của Android 17

Tư vấn chỉ dẫn
Chỉ với vài thao tác đơn giản, tính năng Network notifications trên Android 17 sẽ cảnh báo khi thiết bị kết nối với mạng Wi-Fi không được mã hóa hoặc trạm phát sóng di động giả mạo.
Danh mục thiết bị viễn thông rủi ro cao phải siết chặt kiểm định từ tháng 7

Danh mục thiết bị viễn thông rủi ro cao phải siết chặt kiểm định từ tháng 7

Viễn thông - Internet
Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức đưa hàng loạt thiết bị viễn thông rủi ro cao vào diện kiểm soát nghiêm ngặt, áp dụng từ ngày 1/7/2026 theo Thông tư 36/2026/TT-BKHCN.
Xem thêm

Đọc nhiều

Điều gì xảy ra tại dự án 500kV mạch 3 khiến 47 cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố?

Điều gì xảy ra tại dự án 500kV mạch 3 khiến 47 cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố?

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Toyota thu hẹp danh mục xe tại Việt Nam, Camry chỉ còn bản hybrid

Toyota thu hẹp danh mục xe tại Việt Nam, Camry chỉ còn bản hybrid

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Kết quả World Cup 2026 ngày 26/6: Bờ Biển Ngà lập cột mốc lịch sử, Ecuador tạo địa chấn trước Đức

Kết quả World Cup 2026 ngày 26/6: Bờ Biển Ngà lập cột mốc lịch sử, Ecuador tạo địa chấn trước Đức

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

27°C

Cảm giác: 31°C
mây cụm
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
30°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
29°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
35°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
32°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
30°C
Chủ nhật, 12/07/2026 18:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 21:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
33°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
36°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
35°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
31°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
27°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
29°C
Thứ ba, 14/07/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 14/07/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 14/07/2026 09:00
36°C
Thứ ba, 14/07/2026 12:00
31°C
Thứ ba, 14/07/2026 15:00
29°C
Thứ ba, 14/07/2026 18:00
28°C
Thứ ba, 14/07/2026 21:00
28°C
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
29°C
TP Hồ Chí Minh

28°C

Cảm giác: 34°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
36°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
30°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
27°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 14/07/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 14/07/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 14/07/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 14/07/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
24°C
Đà Nẵng

31°C

Cảm giác: 34°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
29°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
29°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
30°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
30°C
Chủ nhật, 12/07/2026 18:00
29°C
Chủ nhật, 12/07/2026 21:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
30°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
32°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
27°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
29°C
Thứ ba, 14/07/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 14/07/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 14/07/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 14/07/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 14/07/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 14/07/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 14/07/2026 21:00
28°C
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
29°C
Khánh Hòa

28°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
36°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
36°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
34°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
34°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
37°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
36°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 12/07/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
33°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
35°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
35°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 14/07/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 14/07/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 14/07/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 14/07/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 14/07/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 14/07/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
26°C
Nghệ An

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 12/07/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 12/07/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
35°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 14/07/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 14/07/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 14/07/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 14/07/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 14/07/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 14/07/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
24°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 32°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 12/07/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 12/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 14/07/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 14/07/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 14/07/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 14/07/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 14/07/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
26°C
Quảng Bình

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 12/07/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 12/07/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 14/07/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 14/07/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 14/07/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 14/07/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
24°C
Thừa Thiên Huế

28°C

Cảm giác: 30°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
34°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 12/07/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 12/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
34°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
37°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
36°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 14/07/2026 03:00
35°C
Thứ ba, 14/07/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 14/07/2026 09:00
36°C
Thứ ba, 14/07/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 14/07/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 14/07/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 14/07/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
27°C
Hà Giang

26°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
34°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
34°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
37°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
35°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 12/07/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 12/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
34°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
37°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
34°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 14/07/2026 03:00
33°C
Thứ ba, 14/07/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 14/07/2026 09:00
35°C
Thứ ba, 14/07/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 14/07/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 14/07/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 14/07/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
27°C
Hải Phòng

28°C

Cảm giác: 33°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 21:00
27°C
Chủ nhật, 12/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 12/07/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 12/07/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 12/07/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 15:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 18:00
28°C
Chủ nhật, 12/07/2026 21:00
27°C
Thứ hai, 13/07/2026 00:00
29°C
Thứ hai, 13/07/2026 03:00
32°C
Thứ hai, 13/07/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 13/07/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 13/07/2026 12:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 15:00
28°C
Thứ hai, 13/07/2026 18:00
27°C
Thứ hai, 13/07/2026 21:00
27°C
Thứ ba, 14/07/2026 00:00
29°C
Thứ ba, 14/07/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 14/07/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 14/07/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 14/07/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 14/07/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 14/07/2026 18:00
28°C
Thứ ba, 14/07/2026 21:00
27°C
Thứ tư, 15/07/2026 00:00
29°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,600 14,900
Kim TT/AVPL 14,450 14,850
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,450 14,850
Nguyên Liệu 99.99 13,400 13,600
Nguyên Liệu 99.9 13,350 13,550
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 14,400
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 14,350
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 14,330
Cập nhật: 10/07/2026 07:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,500
Hà Nội - PNJ 145,000 148,500
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,500
Miền Tây - PNJ 145,000 148,500
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,500
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,500
Cập nhật: 10/07/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,600 14,900
Miếng SJC Nghệ An 14,600 14,900
Miếng SJC Thái Bình 14,600 14,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,550 14,850
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,550 14,850
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,550 14,850
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 14,040 14,740
Trang sức 99.99 14,050 14,750
Cập nhật: 10/07/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 149
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 146 14,902
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146 14,903
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,457 1,487
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,457 1,488
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,432 1,467
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,248 145,248
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,386 110,186
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,116 99,916
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,846 89,646
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,885 85,685
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,153 6,133
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 149
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 149
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 149
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 149
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 149
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 149
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 149
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 149
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 149
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 149
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146 149
Cập nhật: 10/07/2026 07:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17687 17961 18540
CAD 18014 18289 18905
CHF 31894 32275 32928
CNY 0 3828 3921
EUR 29399 29620 30701
GBP 34410 34802 35735
HKD 0 3224 3427
JPY 155 159 165
KRW 0 16 18
NZD 0 14761 15346
SGD 19785 20066 20636
THB 701 764 817
USD (1,2) 26026 0 0
USD (5,10,20) 26067 0 0
USD (50,100) 26096 26110 26471
Cập nhật: 10/07/2026 07:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,111 26,111 26,471
USD(1-2-5) 25,067 - -
USD(10-20) 25,067 - -
EUR 29,548 29,572 30,956
JPY 157.53 157.81 167.22
GBP 34,646 34,740 35,909
AUD 17,902 17,967 18,628
CAD 18,193 18,251 18,908
CHF 32,196 32,296 33,229
SGD 19,923 19,985 20,748
CNY - 3,797 3,939
HKD 3,288 3,298 3,433
KRW 16.03 16.72 18.17
THB 749.96 759.22 812.4
NZD 14,753 14,890 15,318
SEK - 2,672 2,764
DKK - 3,952 4,089
NOK - 2,646 2,737
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,030.46 - 6,803.75
TWD 737.66 - 892.87
SAR - 6,885.26 7,246.01
KWD - 83,171 88,419
Cập nhật: 10/07/2026 07:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,091 26,111 26,471
EUR 29,492 29,610 30,802
GBP 34,611 34,750 35,781
HKD 3,287 3,300 3,417
CHF 32,021 32,150 33,083
JPY 157.84 158.47 166.37
AUD 17,888 17,960 18,554
SGD 19,990 20,070 20,658
THB 766 769 805
CAD 18,238 18,311 18,884
NZD 14,814 15,355
KRW 16.76 18.54
Cập nhật: 10/07/2026 07:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26065 26065 26471
AUD 17887 17987 18910
CAD 18192 18292 19303
CHF 32173 32203 33786
CNY 3809.4 3834.4 3969.9
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29597 29627 31352
GBP 34755 34805 36565
HKD 0 3355 0
JPY 158.35 158.85 169.39
KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.9 0
LAK 0 1.167 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 14877 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19954 20084 20806
THB 0 731.2 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14600000 14600000 14900000
SBJ 13000000 13000000 14900000
Cập nhật: 10/07/2026 07:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,126 26,176 26,471
USD20 26,126 26,176 26,471
USD1 26,126 26,176 26,471
AUD 17,944 18,044 19,149
EUR 29,419 29,519 31,178
CAD 18,161 18,261 19,568
SGD 20,047 20,197 20,755
JPY 158.96 160.46 166
GBP 34,663 34,813 35,875
XAU 14,548,000 0 14,902,000
CNY 0 3,719 0
THB 0 767 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 10/07/2026 07:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Bộ KH&CN và WEF thúc đẩy hợp tác AI, công nghệ bán dẫn

Bộ KH&CN và WEF thúc đẩy hợp tác AI, công nghệ bán dẫn

Lịch World Cup 2026 ngày 10/7: Pháp quyết đấu Maroc tại vòng tứ kết

Lịch World Cup 2026 ngày 10/7: Pháp quyết đấu Maroc tại vòng tứ kết

Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ sẽ được tổ chức trên phạm vi toàn quốc

Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ sẽ được tổ chức trên phạm vi toàn quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội phải đi đầu phát triển kinh tế dựa trên tri thức và dữ liệu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hà Nội phải đi đầu phát triển kinh tế dựa trên tri thức và dữ liệu

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
LocknLock giảm giá đến 50%++ tại Điện Máy Xanh trong suốt tháng 7

LocknLock giảm giá đến 50%++ tại Điện Máy Xanh trong suốt tháng 7

Thiếu hụt bộ nhớ RAM khiến doanh số PC toàn cầu giảm lần đầu sau hai năm

Thiếu hụt bộ nhớ RAM khiến doanh số PC toàn cầu giảm lần đầu sau hai năm

Galaxy Z Flip 8 lộ ảnh chính thức, Samsung chuẩn bị trình làng loạt sản phẩm mới ngày 22/7

Galaxy Z Flip 8 lộ ảnh chính thức, Samsung chuẩn bị trình làng loạt sản phẩm mới ngày 22/7

Meta khóa camera kính thông minh khi người dùng phá đèn LED ghi hình

Meta khóa camera kính thông minh khi người dùng phá đèn LED ghi hình

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
NASA đưa kính viễn vọng không gian Roman vào giai đoạn chuẩn bị phóng

NASA đưa kính viễn vọng không gian Roman vào giai đoạn chuẩn bị phóng

Vân tay laser mở đường xác thực thiết bị số không cần mật khẩu

Vân tay laser mở đường xác thực thiết bị số không cần mật khẩu

Siêu dẫn nhiệt độ cao lập kỷ lục mới ở áp suất thường

Siêu dẫn nhiệt độ cao lập kỷ lục mới ở áp suất thường

Mỹ cấp bằng sáng chế công nghệ bán dẫn cho 4 nhà khoa học Việt Nam

Mỹ cấp bằng sáng chế công nghệ bán dẫn cho 4 nhà khoa học Việt Nam

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Sửa Luật An toàn thực phẩm, xây dựng

Sửa Luật An toàn thực phẩm, xây dựng 'hồ sơ số' cho thực phẩm

Số hóa cấp phép y tế có ngăn được tình trạng hợp thức hóa hồ sơ?

Số hóa cấp phép y tế có ngăn được tình trạng hợp thức hóa hồ sơ?

Cảm biến lượng tử kim cương phát hiện lãng phí điện năng trong nhà máy

Cảm biến lượng tử kim cương phát hiện lãng phí điện năng trong nhà máy

Đại học Thái Nguyên đặt ngưỡng riêng cho ngành bán dẫn, cao hơn các ngành khác 6,5 điểm

Đại học Thái Nguyên đặt ngưỡng riêng cho ngành bán dẫn, cao hơn các ngành khác 6,5 điểm

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Chứng khoán hôm nay 9/7: Giảm 13 điểm, cổ phiếu dầu khí ngược dòng

Chứng khoán hôm nay 9/7: Giảm 13 điểm, cổ phiếu dầu khí ngược dòng

LocknLock giảm giá đến 50%++ tại Điện Máy Xanh trong suốt tháng 7

LocknLock giảm giá đến 50%++ tại Điện Máy Xanh trong suốt tháng 7

Thiếu hụt bộ nhớ RAM khiến doanh số PC toàn cầu giảm lần đầu sau hai năm

Thiếu hụt bộ nhớ RAM khiến doanh số PC toàn cầu giảm lần đầu sau hai năm

Chứng khoán VPS bị xử phạt thuế giữa lúc dẫn đầu nền tảng giao dịch số

Chứng khoán VPS bị xử phạt thuế giữa lúc dẫn đầu nền tảng giao dịch số

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Chứng khoán VPS bị xử phạt thuế giữa lúc dẫn đầu nền tảng giao dịch số

Chứng khoán VPS bị xử phạt thuế giữa lúc dẫn đầu nền tảng giao dịch số

Liên doanh Malaysia đề xuất trung tâm dữ liệu AI tại Hà Nội

Liên doanh Malaysia đề xuất trung tâm dữ liệu AI tại Hà Nội

Chuỗi Hội nghị

Chuỗi Hội nghị 'Phát hành chứng khoán - Động lực cho tăng trưởng kinh tế' lan tỏa các quy định mới tới cộng đồng doanh nghiệp

Xây dựng thị trường lao động hiện đại, lấy nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển

Xây dựng thị trường lao động hiện đại, lấy nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Waymo mở rộng xe tự lái hoàn toàn tại bốn thành phố Mỹ

Waymo mở rộng xe tự lái hoàn toàn tại bốn thành phố Mỹ

Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

Bentley Torcal, xe điện đầu tiên của hãng sẽ ra mắt ngày 23/9 tại London

Bentley Torcal, xe điện đầu tiên của hãng sẽ ra mắt ngày 23/9 tại London

VinFast đồng loạt điều chỉnh giá ô tô điện, VF 9 giảm tới 170 triệu đồng

VinFast đồng loạt điều chỉnh giá ô tô điện, VF 9 giảm tới 170 triệu đồng

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Mario Kart Tour ngừng hoạt động từ 30/9, Nintendo không ra bản offline

Mario Kart Tour ngừng hoạt động từ 30/9, Nintendo không ra bản offline

Sony khai tử đĩa game PlayStation, người chơi chịu thiệt nhất

Sony khai tử đĩa game PlayStation, người chơi chịu thiệt nhất

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng