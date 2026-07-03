Kết nối Wi-Fi công cộng an toàn hơn nhờ tính năng mới của Android 17

Việc kết nối Wi-Fi công cộng đã trở thành nhu cầu thường xuyên của nhiều người dùng điện thoại thông minh. Tại quán cà phê, khách sạn, trung tâm thương mại hay sân bay,… Các điểm truy cập Internet miễn phí giúp tiết kiệm dữ liệu di động và đáp ứng nhu cầu làm việc, giải trí. Tuy nhiên, đi cùng sự tiện lợi là nguy cơ mất an toàn thông tin nếu thiết bị vô tình kết nối với các mạng độc hại.

Nhằm giảm thiểu rủi ro này, Google đã bổ sung tính năng Network notifications trên Android 17. Đây là lớp bảo mật mới giúp cảnh báo khi thiết bị kết nối với mạng không được mã hóa hoặc khi phát hiện một mạng đang thu thập mã định danh riêng của thiết bị hoặc SIM.

Android 17 tăng cường bảo vệ trước Wi-Fi không an toàn và trạm phát sóng giả

Theo Google, Network notifications là tính năng cần thiết, bởi người dùng rất khó xác định mức độ an toàn của một mạng Wi-Fi chỉ bằng tên hiển thị hoặc việc mạng đó có yêu cầu mật khẩu hay không. Trên thực tế, kẻ tấn công có thể tạo điểm phát Wi-Fi giả mạo với tên giống mạng của quán cà phê, khách sạn hoặc cửa hàng quen thuộc để đánh lừa người dùng kết nối.

Nếu mạng này không sử dụng cơ chế mã hóa, toàn bộ dữ liệu truyền tải giữa thiết bị và điểm truy cập có thể bị theo dõi hoặc đánh cắp. Người dùng gần như không thể tự nhận biết nguy cơ này nếu không có công cụ hỗ trợ.

Network notifications trên Android 17 giúp người dùng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Ảnh

Bên cạnh Wi-Fi, Android 17 còn tăng cường khả năng phát hiện các trạm phát sóng di động giả mạo, thường được tạo ra bằng thiết bị IMSI catcher. Khi điện thoại kết nối với các trạm phát sóng này, kẻ xấu có thể theo dõi vị trí người dùng hoặc thu thập lưu lượng liên lạc trên mạng di động.

Google cho biết tính năng này tiếp tục mở rộng hệ thống bảo mật của Android sau Identity Check và Advanced Protection được giới thiệu trên Android 16.

Chỉ mất vài thao tác để kích hoạt tính năng bảo mật

Người dùng có thể bật Network notifications trực tiếp trong phần cài đặt của thiết bị.

Bước 1: Mở mục Mobile network security, truy cập Settings (Cài đặt) > Network & internet (Mạng và Internet) > Mobile network security (Bảo mật mạng di động).

Hướng dẫn bật tính năng Network notifications trên Android 17

Bước 2: Tìm tùy chọn Network notifications ở đầu danh sách và gạt công tắc sang trạng thái bật.

Hướng dẫn bật tính năng Network notifications trên Android 17

Người dùng cũng sẽ thấy tùy chọn Network generation luôn được kích hoạt mặc định. Tính năng này ngăn thiết bị kết nối với mạng 2G, công nghệ thường bị lợi dụng để giả mạo trạm phát sóng thông qua các thiết bị IMSI catcher hoạt động trên nền 2G/3G.

Nếu không tìm thấy mục Network notifications trong phần Cài đặt, người dùng có thể sử dụng thanh tìm kiếm của ứng dụng Cài đặt để kiểm tra. Trường hợp tính năng vẫn không xuất hiện, nhiều khả năng thiết bị chưa được nâng cấp lên phiên bản Android hỗ trợ.

Việc kích hoạt Network notifications chỉ mất chưa đến một phút nhưng có thể giúp người dùng phát hiện sớm nhiều nguy cơ mất an toàn khi truy cập Internet. Trong bối cảnh các hình thức giả mạo mạng Wi-Fi và trạm phát sóng ngày càng tinh vi, đây là một trong những tính năng bảo mật mà người dùng Android nên bật ngay khi thiết bị được hỗ trợ.