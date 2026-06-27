Tổng thể: Thiết kế siêu nhẹ, tinh tế: Khung máy nhôm-magiê được chế tác bằng CNC chính xác với công nghệ phủ bề mặt bằng Nano Ceramic chống mài mòn, trọng lượng chỉ từ 990-gram. Hiệu năng mạnh mẽ: Bộ xử lý lên đến Intel® Core™ Ultra X9 Series 3 với NPU tích hợp lên đến 50 TOPS và thiết kế tản nhiệt ExpertCool Pro hỗ trợ mức TDP lên đến 50W Trải nghiệm cao cấp: Màn hình cảm ứng công nghệ Tandem OLED – độ phân giải 3K với kính cường lực Corning® Gorilla® Glass, hệ thống âm thanh Dolby Atmos® sáu loa và touchpad phản hồi xúc giác (Haptic touchpad) Giải pháp AI tích hợp: Nền tảng ASUS MyExpert hỗ trợ các tính năng AI thông minh giúp nâng cao năng suất và tối ưu hóa công việc. Bảo mật cấp độ doanh nghiệp: ASUS ExpertGuardian tuân thủ PQC và NIST SP-800-193 cung cấp khả năng bảo vệ nhiều lớp Đổi mới bền vững: Hộ chiếu sản phẩm kỹ thuật số và dấu chân môi trường của sản phẩm đảm bảo minh bạch kinh tế tuần hoàn và vật liệu tái chế Hướng đến người dùng doanh nghiệp nên ExpertBook Ultra đủ mạnh mẽ để đáp ứng mọi yêu cầu, từ tính di động cao, thông minh, đáng tin cậy và hiệu suất cao.

Cận cảnh ExpertBook Ultra

Thiết kế siêu mỏng, siêu nhẹ, siêu bền

Là thành quả của hợp kim Nhôm - Magie và lớp phủ Gốm nano, giúp tăng độ cứng bề mặt lên tới 9H giúp chống trầy xước và bám vân tay hiệu quả gấp nhiều lần so với bề mặt kim loại thông thường trên các mẫu laptop khác.

Khung máy cũng đạt chứng nhận độ bền chuẩn Quân đội Mỹ MIL-STD-810H, có khả năng chịu lực ép lên tới 100kg mà không làm ảnh hưởng tới các linh kiện nhạy cảm bên trong.

ASUS ExpertBook Ultra là một trong những chiếc laptop đầu tiên trang bị bộ xử lý Panther Lake mới nhất từ Intel.

Dọc theo phần cạnh dưới của màn hình, ASUS đã trang bị một dải đèn LED trắng với tên gọi ExpertLumi giống như dải LED chào mừng trên những mẫu xe sang, giúp tăng tính thẩm mỹ mỗi khi người dùng sử dụng máy. Bên cạnh đó, ASUS ExpertBook Ultra là một trong những chiếc laptop đầu tiên trang bị bộ xử lý Panther Lake mới nhất từ Intel. Trong phân khúc 14 inch máy mỏng nhẹ đáng kinh ngạc chỉ từ 0.99 kg và có phần kích thước khung nhỏ hơn đáng kể so với các đối thủ trong cùng phân khúc mà không phải hi sinh các cổng kết nối quan trọng (HDMI, USB-A) và đi kèm dung lượng pin lớn lên tới 70Wh.

Cận cảnh ExpertBook Ultra

Hiệu năng mạnh mẽ trong thân hình siêu mỏng nhẹ

ExpertBook Ultra được trang bị bộ xử lý lên đến Intel® Core™ Ultra X9 Series 3 mới nhất, mang lại hiệu suất NPU lên đến 50 TOPS để tăng tốc khi xử lý các tác vụ AI, giúp tối ưu đa nhiệm và xử lý mượt mà các phần mềm chuyên ngành. Đối với phiên bản sử dụng bộ xử lý Intel® Core™ Ultra X7 358H, kết quả cho ra từ phần mềm kiểm tra chuyên dụng cho thấy hiệu năng CPU được cải thiện tới ~20% so với bộ xử lý Intel® Core™ Ultra Series 2; đi kèm với đó là bộ xử lý đồ họa tích hợp Arc B390 với hiệu năng xử lý đồ họa có thể sánh ngang với các mẫu bộ xử lý đồ họa rời như RTX 4050.

Ảnh minh họa.

Cùng với đó, máy được trang bị hệ thống tản nhiệt ASUS ExpertCool Pro cho phép mức TDP lên đến 50W. Kiến trúc tản nhiệt tiên tiến đảm bảo hiệu suất ổn định ngay cả khi xử lý những công việc nặng, đồng thời duy trì môi trường làm việc yên tĩnh và trải nghiệm sử dụng thoải mái.

Cinebench R15 Multi Loop Single Core

Bài test Cinebench cho CPU chạy đơn nhân vòng lặp liên tục để đánh giá mức độ ổn định của CPU. Intel Core Ultra X7 358H có hiệu suất đơn nhân tốt hơn đáng kể, mang lại tốc độ phản hồi trong các tác vụ của hệ điều hành hoặc ứng dụng tốt.

Bài test mô phỏng sử dụng hỗn hợp với các phần mềm, kiểm tra khả năng xử lý đa tác vụ mô phỏng sử dụng hỗn hợp với các phần mềm.

Bài test đánh giá khả năng xử lý đồ họa của GPU, điểm số GPU tích hợp Intel Arc B390 tương đương RTX 4050 Mobile, chênh lệch không quá 3%.

Game Cyberpunk 2077 - Setting High,

Trạng thái kiểm tra: Game Cyberpunk 2077 - Setting High, nhiệt độ phòng, nhiệt tỏa ra đạt 43 độ C tại khu vực khe tản nhiệt và 46 độ C tại khu vực gần bản lề. Khu vực bệ tì tay có nhiệt độ quanh 27 độ C.

Ảnh minh họa.màn hình Tandem OLED, độ phân giải 3K, cảm ứng đa điểm, phủ chống lóa, ASUS ExpertBook Ultra mang đến ưu thế vượt trội

Về trải nghiệm thị giác, với màn hình Tandem OLED, độ phân giải 3K, cảm ứng đa điểm, phủ chống lóa, ASUS ExpertBook Ultra mang đến ưu thế vượt trội với phần viền siêu mỏng chỉ 5mm với khả năng cho ra mức độ sáng cao hơn 3 lần so với màn hình OLED tiêu chuẩn. Ở chế độ HDR, độ sáng tối đa đo được là 1400 nits; trong khi công nghệ màn hình OLED tiêu chuẩn chỉ đạt khoảng 700 nits. Mức độ sáng cao hơn đi kèm với khả năng tạo chiều sâu cho màu đen tốt giúp ASUS ExpertBook Ultra có khả năng hiển thị nội dung sống động và sắc nét hơn trong khi tuổi thọ lại được kéo dài hơn nhiều lần so với màn OLED thường nhờ công nghệ Tandem OLED. Bằng các thiết bị đo chuyên dụng, màn hình của máy có khả năng tái tạo màu sắc tới 100% sRGB, 100% DCI-P3.

Ngoài ra, ASUS ExpertBook Ultra còn được trang bị thêm tính năng cảm ứng đa điểm trên màn hình cùng lớp phủ chống lóa, giúp người dùng tự tin sử dụng máy trong mọi điều kiện và dễ dàng đáp ứng mọi yêu cầu dù là nhỏ nhất.

Trải nghiệm được nâng cao hơn nữa nhờ hệ thống âm thanh sáu loa được tinh chỉnh với công nghệ Dolby Atmos®, với hai loa trầm từ tính kép và hai loa tweeter chuyên dụng, mang lại âm thanh phong phú, đắm chìm. Touchpad được nâng cấp lên công nghệ phản hồi xúc giác (Haptic) cao cấp, trong khi bàn phím có thêm lớp phủ thân thiện với da để mang lại sự thoải mái vượt trội trong quá trình làm việc.

Hệ sinh thái ứng dụng ASUS MyExpert, một bộ công cụ AI tích hợp riêng cho dòng sản phẩm ExpertSeries

Nhiều giải pháp AI giúp làm việc thông minh và hiệu quả

Trọng tâm của ExpertBook Ultra là hệ sinh thái ứng dụng ASUS MyExpert, một bộ công cụ AI tích hợp riêng cho dòng sản phẩm ExpertSeries với các tính năng AI thông minh cho phép tương tác để điều khiển máy tính, tóm tắt nội dung tài liệu và dịch thuật, bao gồm: AI ExpertMeet, AI Chat, Knowledge Hub, ….

Theo đó, ASUS MyExpert hỗ trợ tìm kiếm các tập tin cục bộ trên máy tính và tích hợp công nghệ AI đám mây để truy cập nhanh hơn vào hình ảnh và tài liệu, đồng thời cung cấp thông tin cuộc họp nâng cao; tự động tạo bản ghi, bản dịch, tóm tắt cuộc họp và danh sách việc cần làm theo dõi, tăng cường cộng tác và hiệu quả tổng thể.

Chế độ bảo mật và độ tin cậy cấp độ doanh nghiệp

ExpertBook Ultra đáp ứng tối ưu khả năng bảo vệ tài sản doanh nghiệp với ASUS ExpertGuardian, một kiến trúc bảo mật toàn diện được xây dựng tuân thủ tiêu chuẩn NIST SP 800-193. Tính năng này bảo vệ sự toàn vẹn của BIOS bằng cách ngăn chặn các thay đổi trái phép, phát hiện hoạt động trái phép và tự động khôi phục về phiên bản BIOS an toàn với BIOS kép (Dual BIOS).

ExpertBook Ultra tăng cường bảo vệ BIOS lâu dài bằng cách thêm mật mã hậu lượng tử (PQC) vào lớp bảo mật chương trình cơ sở.