ASUS cam kết đồng hành cùng chiến lược phát triển công nghệ Việt Nam

Hải Nguyên

Hải Nguyên

17:12 | 18/08/2025
ASUS mở rộng từ laptop đến hạ tầng AI, hỗ trợ Nghị quyết 57 phát triển AI và bán dẫn của Chính phủ Việt Nam.
ASUS cam kết đồng hành cùng chiến lược phát triển công nghệ Việt Nam

Tầm nhìn của ASUS trong tương lai gần tại thị trường Việt Nam không chỉ giới hạn ở sản phẩm laptop tiêu dùng mà mở rộng sang các giải pháp hạ tầng công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp. Điều này phù hợp với tham vọng phát triển AI và bán dẫn mà Chính phủ Việt Nam vừa đề ra trong Nghị quyết 57, xác định hai lĩnh vực này là trọng tâm trong thập kỷ tới.

Peter Chang, Tổng Giám đốc ASUS Châu Á - Thái Bình Dương cho biết: "ASUS hiện được biết đến chủ yếu qua mảng Kinh doanh Hệ thống, cung cấp các sản phẩm laptop hoàn chỉnh. Tuy nhiên, chúng tôi thuộc một tập đoàn lớn hơn, cung cấp rất nhiều giải pháp vượt ra ngoài lĩnh vực laptop."

Ngoài mảng laptop quen thuộc, ASUS còn có mảng Kinh doanh Linh kiện CNTT, cung cấp các sản phẩm như hạ tầng máy chủ và dịch vụ đi kèm; bên cạnh đó còn có mảng Kinh doanh Doanh nghiệp với các sản phẩm dành riêng cho khối khách hàng công ty, tổ chức. Nội bộ ASUS có nhiều nhóm Kinh doanh khác nhau cùng phối hợp để đảm bảo mọi hoạt động đều đồng bộ với các chuyển động của thị trường.

ASUS cam kết đồng hành cùng chiến lược phát triển công nghệ Việt Nam
Peter Chang, Tổng Giám đốc ASUS Châu Á - Thái Bình Dương: ASUS mở rộng sản phẩm sang các giải pháp hạ tầng công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp

Đối tác tin cậy trong các dự án hạ tầng chiến lược

Năm 2023, khi Việt Nam bắt đầu mở rộng hạ tầng trung tâm dữ liệu, mảng linh kiện CNTT của ASUS đã trở thành đối tác đáng tin cậy trong nhiều dự án quan trọng. Tiêu biểu như dự án cung cấp hạ tầng máy chủ cho FPT AI Factory, góp phần vào quá trình chuyển đổi số toàn diện của Việt Nam.

Đại diện mảng Kinh doanh Linh kiện của ASUS chia sẻ: "ASUS là đơn vị cung cấp hạ tầng máy chủ cho FPT AI Factory và dự án siêu máy tính của Tập đoàn Viettel, cả hai đều có tổng giá trị đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Đây không chỉ là những dự án chiến lược đối với FPT và Viettel, mà còn đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy tăng cường chủ quyền AI và thúc đẩy mục tiêu chuyển đổi số toàn diện của Việt Nam."

Những dự án này phù hợp với định hướng được nêu trong Nghị quyết 57 của Chính phủ. ASUS tin rằng, bằng cách tăng cường hạ tầng AI và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nước, Việt Nam đang đi đúng hướng để trở thành trung tâm công nghệ của khu vực.

Ở mảng hệ thống, ASUS cũng nhận thấy rõ xu hướng AI đang chuyển dịch từ việc xử lý chủ yếu trên nền tảng cloud sang xử lý trực tiếp trên thiết bị. Hãng đang góp phần dẫn dắt xu hướng này bằng cách cung cấp các thiết bị mạnh mẽ, được trang bị phần cứng đủ năng lực xử lý các tác vụ AI ngay trên máy.

Song song đó, ASUS cũng đẩy mạnh việc mở rộng không gian trải nghiệm AI PC thông qua các mô hình như ASUS Exclusive Store, AI Innovation Hub hay các chương trình giáo dục như campus tour, cho phép sinh viên nói riêng và người dùng được tiếp cận trực tiếp với các thiết bị AI PC. Đây là cách ASUS đóng góp vào nỗ lực nâng cao trình độ công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

ASUS cam kết đồng hành cùng chiến lược phát triển công nghệ Việt Nam

Giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp

Việc áp dụng AI trong khối doanh nghiệp sẽ cần thêm thời gian, do các tổ chức cần điều chỉnh quy trình làm việc và hệ thống vận hành để tích hợp AI một cách hiệu quả. Tuy nhiên, ASUS đã bắt đầu có những bước đi cụ thể theo hướng này.

Mảng Kinh doanh dành cho doanh nghiệp của ASUS đã ra mắt dòng ExpertBook được trang bị vi xử lý có nhân NPU hỗ trợ AI, và đang tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm này nhằm phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của doanh nghiệp. Hiện tại, nhiều tính năng của Copilot+ vẫn chủ yếu được hỗ trợ trong hệ điều hành Windows dành cho người tiêu dùng, nhưng ASUS kỳ vọng điều này sẽ sớm thay đổi.

ASUS khai trương cửa hàng trải nghiệm ASUS Exclusive Store đầu tiên tại TP.HCM
ASUS khai trương cửa hàng trải nghiệm ASUS Exclusive Store đầu tiên tại TP.HCM

SUS dẫn đầu cuộc cách mạng AI PC với hệ sinh thái toàn diện dành cho doanh nghiệp, bao gồm AI tại các trung tâm dữ liệu, AI tại biên và AI trên thiết bị. Nổi bật của các dòng máy tính hỗ trợ AI là ASUS ExpertBook P5 và ExpertCenter PM640 thuộc chuẩn Copilot+ PC.

ExpertBook P5 (P5405) là laptop đầu tiên đạt chuẩn Copilot+ PC, sử dụng Intel Core Ultra (Series 2), đạt 47 NPU TOPS, tổng 120 TOPS, với màn hình 2.5K 144 Hz và độ bền chuẩn quân đội MIL-STD-810H, lý tưởng cho chuyên gia di động. Trong khi đó ExpertCenter PM640 (24 inch) là PC All-in-One Copilot+ PC đầu tiên, dùng AMD Ryzen AI 300 Series, đạt 50 NPU TOPS, tích hợp camera thu vào, màn hình cảm ứng tùy chọn, tối ưu cho văn phòng hiện đại.

ASUS cam kết đồng hành cùng chiến lược phát triển công nghệ Việt Nam

Phổ cập AI cho mọi doanh nghiệp

Không chỉ có tiêu chuẩn Copilot+ PC cao cấp, ASUS còn phổ cập AI xuống mọi thiết bị với ASUS AI ExpertMeet - Công cụ AI hỗ trợ đắc lực cho các tác vụ liên quan hội họp trực tuyến cho mọi doanh nghiệp. Kể cả khi thiết bị không có bộ vi xử lý tăng tốc AI NPU, tính năng AI Meeting Minutes vẫn có khả năng tóm tắt cuộc họp và AI Translated Subtitles giúp tạo phụ đề và dịch thời gian thực nội dung cuộc họp.

Đây là tính năng hoàn toàn miễn phí, chạy cục bộ, đảm bảo bảo mật và được cập nhật thường xuyên. Với thị trường Việt Nam, ASUS cam kết sẽ cung cấp những giải pháp phần cứng, phần mềm chất lượng nhất và có thể dễ dàng tiếp cận với mọi nhóm khách hàng.

Người dùng cá nhân hoặc Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể dễ dàng tìm thấy ExpertBook và ExpertCenter P series tại ASUS Exclusive Store và nhiều kênh bán lẻ. Với khối tập đoàn và chính phủ, ASUS cũng có những dòng sản phẩm chuyên dụng để đáp ứng nhu cầu đặc thù như ExpertBook B series hoặc ExpertCenter D series.

Ở cấp độ rộng hơn, bộ phận doanh nghiệp của ASUS cũng đang phát triển các giải pháp được thiết kế riêng theo yêu cầu của khách hàng doanh nghiệp. ASUS đang chuẩn bị cho làn sóng AI trong lĩnh vực doanh nghiệp một cách nghiêm túc không kém gì thị trường tiêu dùng.

ASUS cam kết đồng hành cùng chiến lược phát triển công nghệ Việt Nam

Hợp tác giáo dục và phát triển nhân lực

Sự cam kết của ASUS với thị trường Việt Nam còn được thể hiện qua các quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực giáo dục. Một câu chuyện thành công đáng chú ý là sự hợp tác giữa ASUS Việt Nam và Đại học CMC.

Vào tháng 7/2025, Đại học CMC đã cộng tác với ASUS Việt Nam để tặng các laptop ASUS ExpertBook B1403 (được trang bị AI ExpertMeet) cho các tân sinh viên tại K4 nhập học vào năm nay. Quan hệ đối tác này nhấn mạnh cam kết của ASUS trong việc hỗ trợ giáo dục và đổi mới tại Việt Nam, phù hợp với trọng tâm ngày càng tăng của đất nước về chuyển đổi số.

Việc hỗ trợ sinh viên tiếp cận công nghệ AI ngay từ khi bước chân vào đại học không chỉ giúp nâng cao chất lượng đào tạo mà còn góp phần xây dựng nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao cho tương lai. Đây cũng là cách ASUS thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc đầu tư vào sự phát triển bền vững của thị trường Việt Nam.

ASUS trình làng hệ sinh thái AI toàn diện tại Computex 2025

Ứng phó với thách thức thuế quan

Về vấn đề thuế quan mà chính phủ Mỹ đã áp luật thuế quan mới cho Việt Nam, Peter Chang cho biết: "Cho đến hiện tại, chúng tôi chưa ghi nhận tác động trực tiếp nào đến nhu cầu máy tính cũng như giá bán tại thị trường Việt Nam do các thông báo về thuế quan. Tình hình tại thị trường Mỹ có thể khác, nhưng ở Việt Nam thì vẫn chưa có ảnh hưởng rõ rệt ngay lập tức."

Tuy nhiên, ASUS vẫn luôn giữ sự thận trọng. Các chính sách thuế quan có thể dẫn đến những biến động kinh tế vĩ mô rộng hơn, từ đó ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng hoặc chuỗi cung ứng. Mặc dù hiện tại chưa ghi nhận bất kỳ sự gián đoạn lớn, hãng vẫn đang theo dõi sát sao tình hình để kịp thời điều chỉnh kế hoạch kinh doanh nếu cần thiết.

ASUS cam kết đồng hành cùng chiến lược phát triển công nghệ Việt Nam

Đa dạng hóa nền tảng công nghệ

ASUS không phân chia sản phẩm theo nền tảng chip mà dựa trên nhu cầu thực tế của người dùng. Hãng xác định các phân khúc như phân khúc gaming, phân khúc cho nhà sáng tạo nội dung, các dòng mỏng nhẹ hay dòng phổ thông, rồi sau đó lựa chọn nền tảng vi xử lý phù hợp nhất với nhu cầu cụ thể của từng nhóm người dùng.

Mỗi nhà cung cấp chip đều có những thế mạnh riêng. Ngay cả trong cùng một hãng, họ cũng có nhiều dòng sản phẩm khác nhau nhằm phục vụ các nhóm khách hàng khác nhau. Ví dụ, Intel có dòng HX dành cho người dùng cần hiệu năng cao nhất, bên cạnh đó là các tùy chọn cho phân khúc phổ thông. AMD cũng đi theo hướng tương tự. Còn Qualcomm lại nổi bật với khả năng tiết kiệm pin và hỗ trợ các thiết kế mỏng nhẹ, rất phù hợp với người dùng thường xuyên di chuyển.

Nhiệm vụ của ASUS là kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ thiết kế và công nghệ - bao gồm cả nền tảng CPU - để đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng đúng kỳ vọng của người dùng. ASUS gọi cách tiếp cận này là "design thinking". Chính nhờ danh mục sản phẩm đa dạng như vậy, ASUS có thể phục vụ được nhiều nhóm khách hàng với những nhu cầu rất khác nhau.

Eric Lee bổ sung: "Dù không thể chia sẻ số liệu thị phần chi tiết của từng hãng, nhưng có thể thấy rằng mỗi khi có nền tảng vi xử lý mới ra mắt, ASUS thường chiếm hơn 50% thị phần của nền tảng đó tại Việt Nam trong giai đoạn đầu. Điều này thể hiện mối quan hệ đối tác vững chắc cũng như khả năng đưa giải pháp công nghệ mới đến với thị trường nội địa rất nhanh của ASUS."

Ví dụ, tính đến tháng 7/2025, ASUS hiện đang chiếm khoảng 50% thị phần tổng thể của dòng Copilot+ PC tại Việt Nam. ASUS luôn nỗ lực hợp tác chặt chẽ với các hãng CPU để đáp ứng nhu cầu của các phân khúc người dùng khác nhau.

ASUS đã và đang là thương hiệu luôn đi đầu trong việc phổ cập các nền tảng mới. Hãng từng là một trong những thương hiệu đầu tiên thúc đẩy laptop sử dụng vi xử lý AMD tới các phân khúc khác nhau tại Việt Nam, và hiện đang hợp tác chặt chẽ với Qualcomm để phát triển phân khúc mới này.

Cam kết dài hạn của ASUS với Việt Nam không chỉ thể hiện qua đầu tư vào cơ sở hạ tầng bán lẻ hay mở rộng danh mục sản phẩm, mà còn qua việc trở thành đối tác đáng tin cậy trong hành trình chuyển đổi số và phát triển công nghệ của đất nước. Từ hỗ trợ sinh viên tiếp cận AI đến cung cấp hạ tầng cho các dự án chiến lược quốc gia, ASUS đang định vị mình như một phần không thể thiếu trong tương lai công nghệ của Việt Nam.

ASUS doanh nghiệp Việt Nam hạ tầng AI Việt Nam Nghị quyết 57 FPT AI Factory ASUS ExpertBook server ASUS Đối tác Công nghệ

