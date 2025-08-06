ASUS khai trương cửa hàng trải nghiệm ASUS Exclusive Store đầu tiên tại TP.HCM

ASUS Exclusive Store (AES) tại TP.Hồ Chí Minh phối hợp cùng Phong Vũ tọa lạc tại địa chỉ quen thuộc, số 264 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hoà, Tp HCM

ASUS Exclusive Store (AES) tại TP.Hồ Chí Minh phối hợp cùng Phong Vũ tọa lạc tại địa chỉ quen thuộc, số 264 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hoà, Tp HCM, vốn đã phục vụ khách hàng yêu công nghệ của đối tác bán lẻ này từ năm 1997.

Là thương hiệu sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng, tính đến hết Quý 2-2025, ASUS hiện chiếm 26% thị phần laptop tiêu dùng cá nhân chạy Windows tại Việt Nam (theo Microsoft Activation Data). Sự hiện diện mạnh mẽ trong nhiều phân khúc đã giúp ASUS củng cố vững chắc vị thế trên thị trường.

ASUS Exclusive Store được thiết kế như một trung tâm tương tác để người dùng có thể trải nghiệm toàn diện dải sản phẩm đa dạng đó, từ dòng laptop văn phòng cao cấp, laptop sinh viên mỏng nhẹ, đến những giải pháp hiệu năng cao cho game thủ chuyên nghiệp.

Tại đây, có trưng bày đầy đủ các dòng máy từ phổ thông đến cao cấp, và người dùng có thể tìm thấy các mẫu Vivobook dành cho học sinh, sinh viên, dòng Vivobook S hướng đến giới trẻ hiện đại, các dòng Zenbook cao cấp với thiết kế siêu mỏng nhẹ, trong đó nổi bật là Zenbook DUO hai màn hình cảm ứng và Zenbook A14 siêu nhẹ dùng chip Snapdragon X. Ngoài ra, các dòng laptop gaming ROG Strix, ROG Zephyrus, ROG Flow dành cho những khách hàng cần hiệu năng mạnh mẽ, khả năng xử lý đồ hoạ vượt trội hay máy chơi game cầm tay ROG Ally cũng được trưng bày đầy đủ, cho phép khách hàng dễ dàng so sánh và lựa chọn theo nhu cầu thực tế.

Đặc biệt, khu trải nghiệm dành riêng cho các mẫu laptop AI mới nhất sẽ giúp người dùng khám phá trực quan những tính năng như tìm kiếm thông minh hay dịch thuật thời gian thực ngay trên máy mà không cần đến Internet. Là thương hiệu đầu tiên mang laptop AI đạt chuẩn Copilot+ PC đến thị trường Việt Nam, ASUS hiện đang nắm giữ hơn 50% thị phần laptop AI chạy Windows (tính đến tháng 6/2025). Các mẫu máy Copilot+PC của hãng trải dài từ dòng cao cấp như Zenbook A14, Zenbook S16, đến những dòng phổ thông như Vivobook 16, khẳng định cam kết trong việc tiếp tục phổ cập những công nghệ tiên tiến nhất đến đông đảo người dùng trong nước.

Tham dự lễ cắt băng ra mắt trung tâm trải nghiệm ASUS Exclusive Store tại Tp HCM, ông Peter Chang, Tổng Giám đốc ASUS khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, chia sẻ:“Đây không đơn thuần là một cửa hàng mới, mà là bước tiến thể hiện rõ triết lý lấy người dùng làm trung tâm của ASUS. Chúng tôi không chỉ mang công nghệ tiên tiến đến Việt Nam sớm, mà còn tạo điều kiện để người dùng thực sự cảm nhận được giá trị mà những công nghệ mới này mang lại. Khi càng nhiều người có cơ hội trải nghiệm, so sánh và nhận thấy lợi ích thiết thực của chúng, tốc độ tiếp nhận và ứng dụng công nghệ mới sẽ tăng lên, đó chính là động lực mà chúng tôi đang theo đuổi tại Việt Nam.”

Mô hình ASUS Exclusive Store được triển khai không nhằm thay thế các kênh phân phối truyền thống, mà đóng vai trò bổ trợ, tạo thêm một “điểm chạm” trong hành trình mua sắm của người dùng. Không cạnh tranh với các nhà bán lẻ, ASUS lựa chọn hợp tác cùng các đối tác uy tín lâu năm – như Hesman tại Hà Nội và Phong Vũ tại TP.HCM – để xây dựng không gian trải nghiệm chuyên sâu, kết hợp giữa sự am hiểu về thị trường nội địa của các đối tác bán lẻ và danh mục sản phẩm toàn diện từ thương hiệu.

“Việc người dùng có thể trực tiếp thử tất cả những thiết kế, tính năng, cấu hình của tất cả các dòng sản phẩm ASUS tại một địa điểm giúp tăng cường nhận diện thương hiệu tổng thể và mang lại lợi ích cho cả ASUS lẫn các đối tác bán lẻ, bằng cách thúc đẩy nhu cầu với sản phẩm ASUS trên tất cả các kênh bán hàng”, ông Peter Chang chia sẻ.

Không gian ASUS Exclusive Store cũng là một phần trong hệ sinh thái bán lẻ đa tầng mà ASUS đang xây dựng tại Việt Nam. Bên cạnh chuỗi điểm trưng bày thực tế tại hơn 70 cửa hàng của các nhà bán lẻ như Thế Giới Di Động, Phong Vũ, CellphoneS,…. hãng còn triển khai khu vực ASUS AI Innovation Hub trong 8 cửa hàng nhà bán lẻ từ giữa năm 2024 – nơi người dùng có thể khám phá các mẫu laptop AI tích hợp các dòng CPU tiên tiến nhất. Mới đây, ASUS cũng đã hợp tác cùng An Phát Computer để khai trương ROG Exclusive Store tại TP.HCM – không gian dành riêng cho game thủ và cộng đồng yêu công nghệ hiệu năng cao.

“Chúng tôi đầu tư vào không gian trải nghiệm không phải vì xu hướng, mà vì niềm tin rằng chỉ khi người dùng thực sự được chạm vào công nghệ, họ mới thấy rõ giá trị của nó. Đó là cách ASUS hiện thực hóa cam kết lấy người dùng làm trung tâm – không chỉ qua sản phẩm, mà qua cả hành trình trải nghiệm công nghệ.” Ông Peter Chang khẳng định.

Nhân dịp khai trương ASUS Exclusive Store tại TP.HCM từ ngày 05/08 đến 05/09/2025 khách hàng mua các sản phẩm ASUS thuộc danh sách chỉ định tại ASUS Exclusive Store TP.HCM sẽ được áp dụng coupon trị giá lên đến 1.000.000 đồng.