ASUS Exclusive Store: Điểm đến mới của tín đồ công nghệ Việt

ASUS nâng tầm trải nghiệm mua sắm công nghệ với cửa hàng ASUS Exclusive Store đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: Phạm Anh

ASUS vừa đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển tại thị trường Việt Nam với việc chính thức khai trương ASUS Exclusive Store đầu tiên tại 161 Xã Đàn, Quận Đống Đa, Hà Nội. Đây là bước tiến chiến lược trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái bán lẻ của thương hiệu công nghệ hàng đầu thế giới tại Việt Nam.

Người dùng Việt Nam giờ đây có thể trải nghiệm toàn diện các dòng sản phẩm từ laptop cao cấp Zenbook, laptop gaming ROG đến các giải pháp doanh nghiệp ExpertBook tại không gian mua sắm đẳng cấp ASUS Exclusive Store. Ảnh: Phạm Anh

Trải nghiệm toàn diện hệ sinh thái ASUS

Với tổng diện tích lên đến 135m², ASUS Exclusive Store được thiết kế để mang đến không gian trải nghiệm cao cấp, nơi người tiêu dùng có thể tiếp cận toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm ASUS từ các dòng laptop phổ thông đến cao cấp:

Laptop cao cấp: Zenbook, Vivobook S

Laptop phổ thông: Vivobook

Laptop sáng tạo: ProArt

Laptop gaming: ROG Strix, Zephyrus, Flow

Giải pháp doanh nghiệp: ExpertBook, ExpertCenter

Khách hàng không chỉ được tiếp cận trực tiếp với các sản phẩm mới nhất mà còn nhận được tư vấn chuyên sâu từ đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm của ASUS. Điều này giúp người dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng cá nhân.

Theo các chuyên gia trong ngành, việc mở rộng chuỗi cửa hàng trải nghiệm thương hiệu là xu hướng tất yếu trên thị trường công nghệ hiện nay. "Người tiêu dùng không chỉ mua sản phẩm mà còn tìm kiếm trải nghiệm thương hiệu toàn diện. ASUS đã nắm bắt đúng xu hướng này khi mở rộng hệ thống cửa hàng độc quyền tại Việt Nam," ông Mạnh Tuân, chuyên gia phân tích thị trường máy tính chia sẻ.

Bước tiến chiến lược trong hành trình mở rộng thị trường

ASUS Exclusive Store là mô hình cửa hàng trải nghiệm toàn cầu đã hiện diện tại nhiều quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Singapore. Việc Việt Nam trở thành thị trường tiếp theo đón nhận mô hình này cho thấy vị thế ngày càng quan trọng của thị trường Việt Nam trong chiến lược phát triển của ASUS tại khu vực.

Ông Eric Lee, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á (Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Lào) của ASUS. Ảnh: Phạm Anh

Ông Eric Lee, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á (Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Lào) của ASUS, nhấn mạnh: "Chiến lược của ASUS, cả trên toàn cầu và tại Việt Nam, luôn tập trung vào việc tiên phong đưa những công nghệ tiên tiến nhất, đồng thời phổ biến việc tiếp cận các công nghệ này đến người tiêu dùng. Điều này thể hiện rõ trong chiến lược sản phẩm của chúng tôi tại Việt Nam, khi ASUS luôn ưu tiên giới thiệu những mẫu laptop ứng dụng CPU mới nhất, công nghệ màn hình hiện đại và thiết kế đột phá đến thị trường. Giờ đây, chúng tôi áp dụng triết lý đó vào trải nghiệm thương hiệu, mang đến mô hình mua sắm cao cấp và chuyên biệt cho người dùng."

Trong 5 năm qua, thị trường công nghệ tiêu dùng tại Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ song hành cùng sự tăng trưởng kinh tế. Đặc biệt, phân khúc laptop cao cấp ngày càng được ưa chuộng, kéo theo nhu cầu trải nghiệm thương hiệu, mua sắm đa kênh và dịch vụ hậu mãi ngày càng cao từ người tiêu dùng.

Ảnh: Phạm Anh

Chiến lược phát triển trải nghiệm khách hàng

Từ năm 2023, ASUS đã tích cực hợp tác với các đại lý trên toàn quốc để tăng cường số lượng sản phẩm demo tại cửa hàng. Đầu năm 2024, thương hiệu đã phối hợp với các nhà phân phối lớn như CellphoneS, Phong Vũ, An Phát, Hacom, Thế Giới Di Động để khai trương 8 trung tâm trải nghiệm AI (AI Innovation Hub) tại TP.HCM và Hà Nội.

Việc ra mắt ASUS Exclusive Store là bước đi tiếp theo trong chiến lược nâng cao trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng Việt Nam. Cửa hàng không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm mà còn là nơi tổ chức các hội thảo công nghệ, cung cấp dịch vụ hậu mãi từ chính thương hiệu và các chương trình ưu đãi đặc biệt.

"Sự kiện khai trương này không chỉ là cột mốc quan trọng trong sự phát triển của ASUS tại Việt Nam, mà còn tạo thêm nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng trải nghiệm hệ sinh thái sản phẩm ASUS một cách dễ dàng và tiện lợi hơn. Chúng tôi hy vọng có thể hợp tác với nhiều đại lý phân phối hơn nữa để mở rộng mô hình ASUS Exclusive Store trên toàn quốc," ông Eric Lee nhấn mạnh.

Ảnh: Phạm Anh

Chuỗi sự kiện khai trương hấp dẫn

Nhân dịp khai trương, ASUS tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm đặc biệt từ ngày 21/03/2025 đến 31/03/2025 tại ASUS Exclusive Store 161 Xã Đàn. Khách hàng sẽ có cơ hội:

Trải nghiệm các dòng laptop gaming cao cấp và laptop AI tiên tiến nhất của hãng

Tham gia các chương trình ưu đãi đặc biệt với mức giảm giá lên đến 61%

Cơ hội bốc thăm may mắn để nhận giải thưởng là laptop Zenbook 14 trị giá 31.990.000 VND

Các chuyên gia trong ngành công nghệ đánh giá, việc ASUS mở rộng hệ thống cửa hàng trải nghiệm độc quyền là minh chứng cho cam kết lâu dài của thương hiệu với thị trường Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để người tiêu dùng được tiếp cận trực tiếp với các công nghệ mới nhất của ASUS trước khi quyết định mua sắm.