AIUNI công bố chiến lược phổ cập AI toàn dân

Phước Hà

15:21 | 14/12/2025
Học viện Công nghệ Aiuni (AIUNI) vừa công bố lộ trình hiện thực hóa sứ mệnh “Phổ cập AI toàn dân” với thông điệp xuyên suốt “AI trở thành hạ tầng trí tuệ quốc gia”.
Nhằm thự hiện sứ mệnh đó, AIUNI sẽ giới thiệu hai chương trình đào tạo trọng điểm, được xem là những "vũ khí chiến lược" để đồng hành cùng phong trào "Bình dân học vụ số Quốc gia".

Đây là hoạt động của AIUNI trong khuôn khổ sự kiện Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia Techfest Việt Nam 2025.

Tọa đàm Startup AI với các nhà đầu tư và chương trình Global Demoday & Pitching Việt Nam – Hàn Quốc 2025 diễn ra ngày 12/12/2025

Theo đó, AIUNI sẽ cung cấp chương trình đào tạo “1.000 Giảng viên GenAI Chuyên nghiệp” nhằm kiến tạo lực lượng nòng cốt. Đây không chỉ là đội ngũ giảng viên đơn thuần, mà là những chuyên gia có khả năng dẫn dắt cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức địa phương ứng dụng AI. Họ chính là cánh tay nối dài đưa tri thức AI về từng ngõ ngách, hiện thực hóa mục tiêu “AI hóa” quốc gia một cách bền vững.

Bên cạnh đó AIUNI đồng thời giới thiệu khóa học “12 Kỹ năng AI thực chiến” nhằm cung cấp công cụ xóa mù công nghệ. Khoa học “12 Kỹ năng AI thực chiến” có thể xem như cuốn sách giáo khoa vỡ lòng của kỷ nguyên số.

Khóa học này được thiết kế tinh gọn, dễ hiểu, giúp mọi người dân - từ học sinh, nhân viên văn phòng đến người kinh doanh tự do - đều có thể hiểu đúng về AI; thành thạo các công cụ AI tạo sinh (GenAI); ứng dụng ngay lập tức vào công việc để tăng hiệu suất gấp nhiều lần và mở ra cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Đặc biệt, chuỗi hoạt động của AIUNI từ ngày 12-14/12 sẽ xoay quanh việc trình diễn tính hiệu quả của hai chương trình.

Ông Nguyễn Đức Long, Tổng giám dốc AIUNI, chia sẻ: “AIUNI không chỉ cung cấp các khóa học, AIUNI đang xây dựng nền móng. Chương trình đào tạo “1.000 Giảng viên GenAI” và khóa học “12 Kỹ năng GenAI thực chiến” là cam kết của AIUNI để đảm bảo rằng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, sẽ không có người Việt Nam nào bị bỏ lại phía sau AIUNI sẵn sàng chuyển giao các mô hình này để đồng hành cùng các địa phương trên cả nước.”

