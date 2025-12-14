Chuyển động số
'Trăm nghề tinh hoa, ngàn vị lan tỏa' tại Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội 2025

Gia Hân

Gia Hân

15:23 | 14/12/2025
‘Với chủ đề “Trăm nghề tinh hoa, ngàn vị lan tỏa”, Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2025 diễn ra từ ngày 11 - 14/12/2025, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn), phường Tây Hồ, Hà Nội.
Tối 12/12, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2025, tại Không gian Văn hoá sáng tạo Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn), phường Tây Hồ, Hà Nội. Sự kiện là hoạt động xúc tiến du lịch trọng điểm, góp phần tôn vinh giá trị làng nghề, phố nghề và tinh hoa ẩm thực Thủ đô.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang cho biết, Hà Nội là mảnh đất nghìn năm văn hiến không chỉ nổi tiếng bởi chiều sâu lịch sử, văn hóa mà còn được thế giới biết đến như một "thiên đường trải nghiệm" với hệ thống làng nghề độc đáo, phố nghề lâu đời và nền ẩm thực tinh tế.

Trăm nghề tinh hoa, ngàn vị lan tỏa’ tại Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội 2025
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc hội chợ.

Theo ông Nguyễn Trần Quang, mỗi làng nghề, mỗi phố nghề, mỗi sản phẩm và mỗi món ăn của Hà Nội đều mang trong mình câu chuyện về vùng đất, con người và những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Đây cũng là nguồn lực quan trọng để du lịch Thủ đô tiếp tục được các tổ chức quốc tế đánh giá là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu châu Á và thế giới.

Hiện Hà Nội có khoảng 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó nhiều làng nghề đã đạt được các danh hiệu quốc tế uy tín. Đặc biệt, làng gốm Bát Tràng và làng lụa Vạn Phúc đã được Hội đồng Thủ công Thế giới vinh danh trong Mạng lưới các làng nghề sáng tạo của thế giới. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng nhiều năm liền được bầu chọn là thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn hàng đầu thế giới.

Trăm nghề tinh hoa, ngàn vị lan tỏa’ tại Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội 2025
Phở gà món ăn đặc trưng của Thủ đô được giới thiệu tại liên hoan.

Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2025 là hoạt động xúc tiến du lịch quan trọng nhằm tôn vinh các làng nghề, phố nghề truyền thống; quảng bá điểm đến, sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa làng nghề và ẩm thực Hà Nội; đồng thời kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nghệ nhân và cộng đồng dân cư trong chuỗi giá trị du lịch.

Liên hoan diễn ra từ ngày 11 – 14/12/2025, với quy mô khoảng 5.000 m², quy tụ gần 80 gian hàng, được thiết kế theo không gian phố xưa – nhà cổ Hà Nội, tạo nên hành trình trải nghiệm văn hóa, ẩm thực đặc sắc dành cho người dân và du khách.

Sự kiện được chia thành ba không gian chính để tạo thành hành trình khám phá Hà Nội. Không gian "Làng nghề kể chuyện xưa và nay" giới thiệu các làng nghề tiêu biểu gồm: gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, nón Chuông, quạt Chàng Sơn, sơn mài Hạ Thái, lược sừng Thụy Ứng, mây tre đan Phú Vinh, tăm hương Quảng Phú Cầu, dệt Phùng Xá, khảm trai - sơn mài Chuyên Mỹ.

Trăm nghề tinh hoa, ngàn vị lan tỏa’ tại Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội 2025
Gian hàng Cốm Mộc Huyền thu hút người dân và du khách đến thăm quan, mua sắm.

Đặc biệt, gốm Bát Tràng và lụa Vạn Phúc - hai thành viên Mạng lưới các Thành phố Thủ công sáng tạo thế giới sẽ là điểm nhấn. Trong không gian này, du khách sẽ được trải nghiệm không gian du lịch phố nghề, khám phá phố nghề Hà Nội xưa với câu chuyện phố nghề Hàng Mã được tái hiện thông qua hiện vật, mô hình phố nghề, sản phẩm trang trí Tết, tò he, tranh Hàng Trống…

Ở không gian "Hương xưa còn mãi" giới thiệu tinh hoa ẩm thực Hà Nội. Tại đây, người dân và du khách được trải nghiệm các gian văn hoá trong ngôi nhà cổ Hà Nội được tái hiện; không gian trà sen Tây Hồ; các món ngon của làng nghề nổi tiếng như: cốm Vòng, xôi Phú Thượng, bánh cuốn Thanh Trì, giò Ước Lễ, nem Phùng, bánh khúc Hoàng Mai, kem Tràng Tiền; phở bò, bún chả, bánh tôm, bún ốc, cà phê trứng, bia hơi Hà Nội…

Ở không gian quảng bá du lịch Hà Nội có tên gọi "Dạo bước Hà Thành", Ban tổ chức sẽ dựng các mô hình biểu tượng của Hà Nội như: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Chùa Một Cột, cầu Long Biên, Hồ Gươm - Tháp Rùa, Đền Ngọc Sơn - cầu Thê Húc, chùa Trấn Quốc, Thành Cổ Loa, Nhà hát Lớn…

Trăm nghề tinh hoa, ngàn vị lan tỏa’ tại Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội 2025
Gian hàng của Hợp tác xã Giò chả Ước Lễ tại hội chợ.

Du khách có thể check-in, chụp ảnh để lưu giữ kỷ niệm với những biểu tượng văn hoá, di sản của Thủ đô. Ngoài ra, tại đây còn có khu vực quảng bá tour, chương trình kích cầu, giới thiệu sản phẩm du lịch mới của các đơn vị lữ hành uy tín.

Ngoài các hoạt động chính, trong khuôn khổ sự kiện còn có các hoạt động bên lề như: trải nghiệm thao tác nghề cùng nghệ nhân; thưởng thức ẩm thực, giao lưu đầu bếp; các hoạt động nghệ thuật…

Với chủ đề “Trăm nghề tinh hoa, ngàn vị lan tỏa”, Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2025 được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh du lịch Thủ đô, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch làng nghề, phố nghề và lan tỏa giá trị văn hóa, ẩm thực đặc sắc của Thăng Long – Hà Nội.

