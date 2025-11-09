Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa ẩm thực Đài Loan tại Hà Nội

Chương trình được thực hiện bởi 03 bếp trưởng nổi tiếng đến từ Đài Loan: Bếp trưởng Lý Chính Thượng (Bếp trưởng Oriental Banquet Taipei, đã từng phục vụ tại tiệc chiêu đãi quốc yến và Lễ trao giải Kim Mã); Bếp trưởng Trì Nhất Minh (Bếp trưởng nhà hàng Hoàng Hào - Khách sạn Kaohsiung Marriott); Giáo sư - Bếp trưởng Trần Gia Mô (Trưởng khoa Ẩm thực Trung Hoa - Đại học Du lịch và Khách sạn Quốc gia Cao Hùng, đồng thời là bếp trưởng quốc yến). Ba đầu bếp được mời đến Hà Nội thông qua sự kết nối của Văn phòng Kinh tế và Văn hoá Đài Bắc tại Việt Nam, theo lời mời đặc biệt của Khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72.

Ông Lưu Thế Trung, Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam và các đầu bếp cao cấp giới thiệu ẩm thực đến người dân Hà Nội.

Trong thời gian ở Việt Nam, tại nhà hàng 3 Spoons của Khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72, các đầu bếp sẽ chế tác và giới thiệu đến thực khách 10 món ăn đặc trưng mang hương vị Đài Loan.

Đặc biệt, vào buổi tối, nhà hàng cao cấp Stellar Steakhouse của Khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72, các đầu bếp sẽ phục vụ thực đơn nếm thử (tasting menu) các món Đài Loan, kết hợp cùng rượu và trà đặc sản Đài Loan, hứa hẹn mang đến trải nghiệm ẩm thực tinh tế và độc đáo.

Trải nghiệm thực đơn nếm thử tại nhà hàng Stellar Steakhouse, du khách sẽ có cơ hội tải nghiệm nhiều thương hiệu rượu nổi tiếng của Đài Loan như Kavalan Whisky, Omar (TTL), Grainvest Whisky, rượu Kaoliang Kim Môn; điểm nhấn là rượu trà Hòmútō (Hometown) – loại rượu độc đáo kết hợp giữa trà và rượu mạnh. Mỗi thương hiệu đều thể hiện bản sắc riêng qua nghệ thuật chưng cất, truyền tải tinh thần “phong thổ đảo ngọc”, giúp thực khách Việt Nam cảm nhận được sự tinh tế và chiều sâu của văn hóa Đài Loan thông qua hương và vị.

Đầu bếp Trần Gia Mô cho biết, công việc làm đầu bếp rất là vất vả, phải đứng bếp từ sừng đến tối nên cần phải chăm chỉ, kiên trì. Để trở thành đầu bếp cao cấp về món ngon đặc trưng mang hương vị Đâì Loan, ông đã tận dụng, kết hợp rất nhiều yếu tố, từ trình độ học tập, khả năng tiếp thu và tình yêu với nghề.

Bartender Nick Wu – người sáng lập Bar Mood, một trong những quán bar nổi tiếng nhất châu Á – giao lưu và trình diễn kỹ thuật pha chế cùng các đầu bếp và chuyên gia ẩm thực Việt Nam tại Hà Nội.

“Tôi đã quyết tâm học, vưa học vừa thực hành, thực hành rất nhiều để trở thành đầu bếp giỏi. Trong quá trình làm, tôi cũng sáng tạo cách thức thể hiện. Hy vọng qua thực đơn nếm thử, thực khách Việt Nam sẽ được nếm, trải nghiệm những sự khách biệt, nhưng phong cách ẩm thực độc đáo mang hương vị Đài Loan” - Đầu bếp Trần Gia Mô chia sẻ.

Trước đó, trong hai ngày 31/10 và 01/11, tại hai quán bar hàng đầu của Hà Nội là The Halflington và Workshop 14, Nick Wu (Ngô Doanh Hiến) - người sáng lập Bar Mood nổi tiếng ở Đài Loan (từng được vinh danh trong Asia’s 50 Best Bars) đã thực hiện buổi guest shift đặc biệt. Thông qua những sáng tạo trong pha chế, anh đã mở ra một cuộc đối thoại sâu sắc giữa hương vị và văn hóa.

Sự kiện quy tụ đông đảo người yêu thích văn hóa cocktail tại Việt Nam, du khách quốc tế cũng như các chuyên gia trong ngành F&B, cùng nhau trải nghiệm sự giao thoa đa dạng của nghệ thuật pha chế đương đại châu Á.

Với triết lý “sáng tạo từ phong thổ”, Nick Wu đã kết hợp trà, ngũ cốc và những hương thơm đặc trưng của đảo Đài Loan vào từng ly cocktail, biến vị giác thành ngôn ngữ vượt qua biên giới và rào cản ngôn từ. Mỗi cái cụng ly không chỉ là lời chúc mừng, mà còn là cách tôn vinh tinh thần sáng tạo và kết nối văn hóa của châu Á.