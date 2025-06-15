Phim truyền hình Đài Loan tham gia, khẳng định sức mạnh văn hóa, mở rộng hợp tác tại Đông Nam Á

Đây là lần thứ 13 triển lãm Telefilm Việt Nam 2025 được tổ chức, quy tụ hàng trăm đơn vị trong và ngoài nước tham gia, trưng bày đa dạng từ chương trình truyền hình, kịch bản, thiết bị kỹ thuật, đến các hoạt động giao dịch bản quyền nội dung.

Đài Loan chính thức tham gia “Triển lãm quốc tế kỹ thuật phim và truyền hình – Telefilm Việt Nam 2025.

Ngoài ra, triển lãm còn tích cực thúc đẩy các hoạt động đại lý, đầu tư và hợp tác đồng sản xuất quốc tế. Đối với Đài Loan (Trung Quốc), đây là nền tảng đầy tiềm năng cho ngành phim truyền hình để mở rộng hợp tác hai bên cùng có lợi.

Gần đây, với sự thúc đẩy mạnh mẽ từ Cục Phát triển ngành công nghiệp nghe nhìn và âm nhạc thuộc Bộ Văn hóa Đài Loan (Bureau of Audiovisual and Music Industry Development, M.O.C.) cùng với nỗ lực của các doanh nghiệp, ngành phim truyền hình Đài Loan (Trung Quốc) đã phát triển mạnh mẽ.

Telefilm Việt Nam 2025 không chỉ là dịp quảng bá tác phẩm, mà còn là cầu nối chiến lược để thúc đẩy hợp tác giữa ngành truyền hình Đài Loan và Việt Nam.

Nhiều tác phẩm dựa trên văn hóa bản địa, khai thác các thể loại và đề tài trước đây ít được chú ý, phản ánh chân thực đời sống và mang lại nhiều suy ngẫm sâu sắc. Với chất lượng sản xuất vượt trội, các tác phẩm này đã được các nền tảng OTT quốc tế như Netflix, Amazon lựa chọn và dần khẳng định vị thế trên thị trường toàn cầu, đặc biệt nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả và các đơn vị ngành phim ở Đông Nam Á.

Tại triển lãm lần này, “Hiệp hội sản xuất phim truyền hình Đài Loan (Trung Quốc)” (T.D.P.I.F) tiếp tục triển khai chiến lược tiếp thị theo nhóm “Team Taiwan”, cùng 32 công ty sản xuất phim truyền hình tham gia, mang đến 62 tác phẩm và dự án mới nhất trong hai năm gần đây, với tổng thời lượng lên đến 3432 giờ.

Các thể loại phong phú như phim nghề nghiệp, chính trị, kinh dị, gia đình, chương trình giải trí, phim tài liệu, du lịch, ẩm thực, truyền hình thực tế, hoạt hình…, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường Việt Nam và quốc tế.

Lần tham dự này còn nhấn mạnh chiến lược hợp tác truyền thống như bán bản quyền, còn tích cực đẩy mạnh hợp tác giữa hai bên Đài Loan – Việt Nam.

Gian hàng Đài Loan năm nay sẽ tổ chức đặc biệt sự kiện “Đối thoại Đài – Việt”, giới thiệu nhiều dự án nguyên tác và tác phẩm mới, hy vọng thông qua cơ hội này có thể mở rộng hợp tác đồng sản xuất và đồng đầu tư với các nền tảng và đơn vị sản xuất tại Việt Nam, tạo ra cơ hội hợp tác phong phú hơn trong ngành phim truyền hình.

Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa Đài Loan (Trung Quốc) và chính quyền các địa phương hiện đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ và ưu đãi dành cho các đoàn làm phim quốc tế đến quay tại Đài Loan.

Gian hàng Đài Loan và sự kiện “Đối thoại Đài – Việt” được kỳ vọng sẽ tăng cường giao lưu với ngành công nghiệp phim truyền hình Việt Nam, cùng nhau hợp tác phát triển và đưa làn sóng phim truyền hình Đài Loan (Trung Quốc) lan tỏa mạnh mẽ tại khu vực Đông Nam Á.