Vì sao việc mua cổ phiếu Berkshire Hathaway là sai lầm lớn nhất của Warren Buffett?

Một phát ngôn gây sốc, nhất là khi Berkshire Hathaway hiện có giá trị thị trường vượt 1.000 tỷ USD, còn cổ phiếu loại A của tập đoàn chiếm gần như toàn bộ khối tài sản ròng ước tính 151 tỷ USD của Buffett, đưa ông vào top 10 người giàu nhất thế giới theo Bloomberg Billionaires Index.

Một “sai lầm” trị giá hàng trăm tỷ USD

Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi với CNBC năm 2010, Warren Buffett đã kể lại chi tiết câu chuyện bắt đầu từ đầu thập niên 1960 khi ông còn điều hành một công ty hợp danh nhỏ với quy mô chỉ khoảng 7 triệu USD.

Khi đó, Berkshire Hathaway là một công ty dệt may đang suy thoái, liên tục đóng cửa nhà máy và dùng tiền mặt để mua lại cổ phiếu. Theo triết lý đầu tư của Benjamin Graham, mua tài sản rẻ hơn giá trị sổ sách, Buffett xem Berkshire là một “món hời” và bắt đầu tích lũy cổ phần, với kỳ vọng kiếm lợi nhuận nhỏ từ các đợt chào mua.

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ kết thúc đơn giản vào năm 1964, khi ban lãnh đạo Berkshire đề nghị mua lại cổ phần của Buffett với giá 11,50 USD/cổ phiếu. Tuy nhiên, lời chào mua chính thức lại chỉ ở mức 11,375 USD, thấp hơn đúng 1/8 USD so với lời hứa miệng trước đó.

“Điều đó khiến tôi tức giận,” Buffett thẳng thắn thừa nhận. Và trong một quyết định mang nặng cảm xúc, ông chọn con đường trả đũa: tiếp tục mua thêm cổ phần, giành quyền kiểm soát Berkshire và sa thải CEO khi đó.

Chính khoảnh khắc này, theo Buffett, đã mở ra sai lầm đầu tư lớn nhất đời ông.

Mắc kẹt trong một doanh nghiệp tồi

Buffett không phủ nhận rằng Berkshire sau này trở thành nền tảng cho đế chế đầu tư vĩ đại của ông. Nhưng cái giá phải trả là quá lớn.

Trong suốt gần 20 năm, ông cố gắng xoay chuyển một ngành kinh doanh dệt may vốn đã bước vào giai đoạn suy tàn không thể đảo ngược. Dù liên tục đầu tư máy móc mới, tối ưu nhân sự, mở thêm nhà máy và thay đổi quản lý, Berkshire vẫn không tạo ra giá trị đáng kể.

“Chúng tôi không thua vì quản lý kém, mà vì sự cạnh tranh và bản chất yếu kém của ngành,” Buffett thừa nhận.

Theo ước tính của chính ông, nếu ngay từ đầu số vốn đó được đầu tư vào một doanh nghiệp bảo hiểm tốt – thay vì bị “chôn” trong dệt may – giá trị Berkshire Hathaway có thể đã cao gấp đôi, tương đương mất đi khoảng 200 tỷ USD giá trị tiềm năng.

Bài học đắt giá: Đừng mua doanh nghiệp tồi chỉ vì nó rẻ

Sai lầm với Berkshire đã trở thành bước ngoặt trong triết lý đầu tư của Warren Buffett. Ông dần rời bỏ trường phái “mua rẻ” của Benjamin Graham để chuyển sang quan điểm nổi tiếng sau này: mua doanh nghiệp tốt với giá hợp lý.

“Tôi đã thêm một câu vào báo cáo thường niên từ rất sớm,” Buffett nói. “Khi một nhà quản lý nổi tiếng về năng lực xuất chúng gặp một doanh nghiệp nổi tiếng vì kinh tế yếu kém, thì danh tiếng của doanh nghiệp đó sẽ được giữ nguyên.”

Nói cách khác, không có thiên tài quản trị nào có thể cứu được một mô hình kinh doanh tồi về mặt cấu trúc.

Nhìn lại, Buffett thừa nhận ông đã sớm nhận ra ngành dệt may là ngõ cụt, nhưng vẫn cố bám trụ vì không muốn bỏ cuộc – và vì yếu tố cảm xúc sau vụ “bị lật kèo” giá mua cổ phiếu.

“Đó là một sai lầm khủng khiếp – đừng tự làm hại mình chỉ để trả thù người khác,” ông nói.

Câu chuyện Berkshire Hathaway vì thế không chỉ là bài học đầu tư, mà còn là lời cảnh tỉnh về cái bẫy của cái tôi, của sự cố chấp và của việc nhầm lẫn giữa thách thức và cơ hội.

Nghịch lý vĩ đại của Warren Buffett

Trớ trêu thay, chính “sai lầm lớn nhất” ấy lại trở thành cái tên gắn liền với Warren Buffett suốt hơn sáu thập kỷ. Berkshire Hathaway ngày nay là tập đoàn sở hữu hàng loạt doanh nghiệp hàng đầu trong bảo hiểm, năng lượng, đường sắt, tiêu dùng và công nghiệp.

Nhưng nếu không có bài học cay đắng từ ngành dệt may, Buffett thừa nhận ông có lẽ đã không trở thành nhà đầu tư như ngày hôm nay.

“Bạn không muốn mua những thứ rẻ tiền,” Buffett kết luận. “Bạn muốn mua những thứ tốt.”