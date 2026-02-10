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Tập đoàn FPT, Việt Thái Group và G42 thỏa thuận hợp tác chiến lược

Anh Thái

Anh Thái

06:45 | 10/02/2026
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Hợp tác đầu tư 1 tỷ USD để phát triển hạ tầng AI và điện toán đám mây, bảo đảm chủ quyền dữ liệu.
UBCKNN xử phạt công ty Cổ phần Sức khỏe Hồi sinh Việt Nam 367,5 triệu đồng Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam ký kết hợp tác với Hiệp hội ECTI Thái Lan FPT hợp tác và đầu tư chiến lược cùng Sumitomo và SBI Holdings

Việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa liên danh FPT Corporation và Việt Thái Group về phát triển năng lực AI có chủ quyền và hạ tầng điện toán đám mây tại Việt Nam. Sáng kiến này không chỉ thúc đẩy Việt Nam trở thành quốc gia AI-native (ứng dụng AI toàn diện) hàng đầu khu vực mà còn cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ chủ quyền dữ liệu và an toàn an ninh số.

Được ký kết tại TP. Hồ Chí Minh, thỏa thuận này là bước đi chiến lược nhằm chính thức hóa quan hệ hợp tác toàn diện, tạo lập khung pháp lý, tài chính và quản lý đồng bộ để triển khai dự án trên quy mô quốc gia.

Mối quan hệ hợp tác ba bên này mang lại nguồn lực tổng thể vượt trội, tạo nên nền tảng vững chắc để triển khai dự án quy mô quốc gia. Cụ thể, FPT Corporation đóng góp năng lực kỹ thuật sâu rộng cùng sự am hiểu thị trường nội địa của một doanh nghiệp dịch vụ CNTT lớn nhất Việt Nam với mạng lưới hoạt động tại hơn 30 quốc gia, trong khi đó, Việt Thái Group là tập đoàn tiêu dùng hàng đầu với danh mục trải rộng từ cà phê, dịch vụ ăn uống, bán lẻ đến logistics với thế mạnh về năng lực chiến lược và góc nhìn đa ngành. Sự kết hợp này được nâng tầm bởi năng lực hạ tầng AI đẳng cấp quốc tế từ G42 - tập đoàn đa ngành về trí tuệ nhân tạo có trụ sở tại Abu Dhabi.

Tập đoàn FPT, Việt Thái Group và G42 thỏa thuận hợp tác chiến lược
Tập đoàn FPT, Việt Thái Group và G42 thỏa thuận hợp tác chiến lược

Theo thỏa thuận, các bên sẽ triển khai hạ tầng điện toán đám mây quy mô lớn tại ba trung tâm dữ liệu trọng điểm ở Việt Nam, cung cấp các dịch vụ AI và đám mây hiệu năng cao nhằm hỗ trợ vận hành các hệ thống cho cả khu vực công và tư nhân.

“Thỏa thuận Khung này đại diện cho một phương thức tiếp cận mới trong công cuộc chuyển đổi AI quốc gia - một mô hình được xây dựng trên nền tảng chủ quyền, quan hệ đối tác và mục tiêu chiến lược. Chúng tôi trân trọng cảm ơn Chính phủ Việt Nam vì tầm nhìn lãnh đạo sâu sắc, cũng như các đối tác FPT và Việt Thái Group vì cam kết xây dựng hạ tầng giúp Việt Nam khai thác trọn vẹn tiềm năng AI, đồng thời bảo đảm chủ quyền dữ liệu quốc gia và sự độc lập số”. Ông Ali Al Amine, Giám đốc Thương mại của G42 International phát biểu.

"Việt Nam nhận thức rất rõ rằng chúng ta không thể tiến bước một mình. Trong các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tao, điện toán đám mây, dữ liệu lớn và an ninh mạng, chúng ta cần các liên minh chiến lược với những đối tác đáng tin cậy. Các nhà lãnh đạo đã thể hiện cam kết mạnh mẽ và xây dựng được niềm tin lẫn nhau, và đây là thời điểm để chúng ta hiện thực hóa những cam kết đó thành các hành động và triển khai cụ thể," tiến sĩ Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT, chia sẻ.

"Sáng kiến này giúp Việt Nam nắm giữ vị thế dẫn đầu trong công cuộc phát triển kinh tế dựa trên AI tại châu Á, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mở rộng tầng lớp trung lưu trong nước. Mối quan hệ hợp tác giữa chúng tôi với các tập đoàn G42 và FPT sẽ kiến tạo nền móng hạ tầng vững chắc cho sự tăng trưởng dài hạn cũng như các hoạt động đổi mới sáng tạo trên nhiều lĩnh vực", ông David Thái, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Việt Thái Group nói.

Ngay sau lễ ký kết Thỏa thuận Khung, liên danh cùng G42 sẽ bước sang giai đoạn triển khai tiếp theo, bao gồm: hoàn tất phân bổ khối lượng công việc giữa khu vực công và tư nhân, thực hiện các thủ tục phê duyệt pháp lý để triển khai điện toán đám mây công cộng, và bắt đầu xây dựng mặt bằng cho hạ tầng trung tâm dữ liệu. Sáng kiến này được kỳ vọng sẽ tạo ra tác động kinh tế sâu rộng thông qua việc đầu tư trực tiếp vào hạ tầng, tạo thêm nhiều việc làm, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam là trung tâm công nghệ chiến lược của khu vực.

Việt Thái Group FPT

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
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Cập nhật: 31/07/2026 05:45
SJC Giá mua Giá bán
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