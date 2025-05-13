UBCKNN xử phạt công ty Cổ phần Sức khỏe Hồi sinh Việt Nam 367,5 triệu đồng

Công ty Cổ phần Sức khỏe Hồi sinh Việt Nam (NHV) hoạt động chính trong lĩnh vực liên quan đến dược - mỹ phẩm, chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp và thực phẩm.

Vi phạm về công bố thông tin

Công ty bị UBCKNN phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu báo cáo tình hình quản trị năm 2022, 2023 và bán niên năm 2024; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, 2023; Báo cáo thường niên năm 2022, 2023; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 2024.

Ngoài ra, công ty cũng bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch trong Báo cáo tình hình quản trị năm 2020. Cụ thể, trong báo cáo tài chính năm 2020, công ty có giao dịch với bên liên quan là việc thu hồi khoản tạm ứng 18 tỷ đồng của Tổng giám đốc ông Lưu Quang Thịnh chuyển sang cho bà Phan Thị Thanh Huyền vay. Tuy nhiên, trong báo cáo quản trị năm 2020, mục "Giao dịch giữa công ty với người có liên quan" lại ghi là "không có".

Vi phạm về quản trị doanh nghiệp

Công ty bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp. Cụ thể, ngày 19/5/2021, công ty đã chi tạm ứng cho ông Lưu Quang Thịnh - Tổng giám đốc để thực hiện đầu tư tài chính với giá trị 54,16 tỷ đồng, chiếm 95,6% tổng tài sản nhưng chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại thời điểm chi tạm ứng.

Việc vi phạm các quy định về công bố thông tin và quản trị doanh nghiệp không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của công ty mà còn tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư. UBCKNN yêu cầu Công ty Cổ phần Sức khỏe Hồi sinh Việt Nam phải hủy bỏ hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Những vi phạm này là lời cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp niêm yết về tầm quan trọng của việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật trong hoạt động công bố thông tin và quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.