UBCKNN xử phạt công ty Cổ phần Sức khỏe Hồi sinh Việt Nam 367,5 triệu đồng

Công ty Cổ phần Sức khỏe Hồi sinh Việt Nam (NHV) hoạt động chính trong lĩnh vực liên quan đến dược - mỹ phẩm, chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp và thực phẩm.
Vi phạm về công bố thông tin
Công ty bị UBCKNN phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định đối với các tài liệu báo cáo tình hình quản trị năm 2022, 2023 và bán niên năm 2024; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, 2023; Báo cáo thường niên năm 2022, 2023; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 2024.
Ngoài ra, công ty cũng bị phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch trong Báo cáo tình hình quản trị năm 2020. Cụ thể, trong báo cáo tài chính năm 2020, công ty có giao dịch với bên liên quan là việc thu hồi khoản tạm ứng 18 tỷ đồng của Tổng giám đốc ông Lưu Quang Thịnh chuyển sang cho bà Phan Thị Thanh Huyền vay. Tuy nhiên, trong báo cáo quản trị năm 2020, mục "Giao dịch giữa công ty với người có liên quan" lại ghi là "không có".
Vi phạm về quản trị doanh nghiệp
Công ty bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp. Cụ thể, ngày 19/5/2021, công ty đã chi tạm ứng cho ông Lưu Quang Thịnh - Tổng giám đốc để thực hiện đầu tư tài chính với giá trị 54,16 tỷ đồng, chiếm 95,6% tổng tài sản nhưng chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại thời điểm chi tạm ứng.
Việc vi phạm các quy định về công bố thông tin và quản trị doanh nghiệp không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của công ty mà còn tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư. UBCKNN yêu cầu Công ty Cổ phần Sức khỏe Hồi sinh Việt Nam phải hủy bỏ hoặc cải chính thông tin đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.
Những vi phạm này là lời cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp niêm yết về tầm quan trọng của việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật trong hoạt động công bố thông tin và quản trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.
|Công ty Cổ phần Sức khỏe Hồi sinh Việt Nam (NHV) có tiền thân là Công ty Cổ phần Nam Hà Việt Thái, được thành lập vào năm 2009. Số vốn điều lệ ban đầu là 5 tỷ đồng. Đơn vị hoạt động chính là cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, dịch vận tải hàng hóa bằng đường bộ nội địa và cho thuê kho bãi, mua bán thiết bị máy tính và linh kiện điện tử, viễn thông. Trong cơ cấu cổ đông, Tổng giám đốc Lưu Quang Thịnh nắm giữ nhiều cổ phần nhất với 157.000 cổ phiếu NHV, chiếm 4,87% vốn điều lệ. Sau 13 năm hoạt động, Đầu tư NHV tăng vốn 2 lần, hiện vốn điều lệ doanh nghiệp là 54,8 tỷ đồng.
NHV đang quản lý và vận hành Nhà máy sản xuất khuôn mẫu và phụ tùng xe máy với công suất 30.000 chiếc tay dắt sau xe máy/năm, 4.000 chiếc máy cày mini/năm. Bên cạnh đó, Công ty đang khai thác mỏ đá vôi Làng mới tại xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Công ty đã triển khai Dự án nhà máy sản xuất kim loại Iminhit và gia công tuyển luyện than cục tại Xóm 6, xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên và Dự án nhà máy vật liệu que hàn Thái Nguyên tại Xóm Bún 1+2, xã Phấn Mễ, Phú Lương, Thái Nguyên. NHV đã giao dịch trên thị trường UPCOM từ ngày 14/06/2017.
Ở thời điểm hiện tại NHV Nắm bắt được nhu cầu thị trường trong điều kiện mới, NHV đang định hướng nguồn lực trong tương lai về đầu tư cho các sản phẩm liên quan đến dược - mỹ phẩm, chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp và thực phẩm hướng tới hệ sinh thái hoàn chỉnh, phục vụ tệp khách hàng là các gia đình có điều kiện trung lưu nhằm đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ và tận dụng thông minh các cơ hội, nâng cao tỷ suất sinh lời cho các nhà đầu tư.