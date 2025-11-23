‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Ban tổ chức và các đội thi góp mặt tại vòng bán kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 khu vực miền Bắc.

Sáng 23/11/2025, vòng Bán kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh. 27 đội thi trên toàn quốc đã tham gia tranh tài với các phần thi sôi nổi và sáng tạo tại 3 khu vực.

Theo TS. Trần Đức Lai - Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam chia sẻ: Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 là một trong những hoạt động trọng điểm của Hội nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực điện tử - viễn thông khi Nghị quyết 57 mang lại luồng gió mới, tạo động lực cho các trường đại học tăng cường hoạt động đổi mới sáng tạo trong các ngành công nghệ chiến lược.

Ông nhấn mạnh: "Cuộc thi vừa là nơi để sinh viên thể hiện tư duy sáng tạo, vừa là bệ phóng giúp các em biến ý tưởng thành sản phẩm công nghệ có giá trị thực tiễn. Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao đóng vai trò vô cùng quan trọng. Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành với các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhằm tạo ra hệ sinh thái hỗ trợ, kết nối, lan tỏa những mô hình, sản phẩm và tài năng công nghệ trẻ."

Dự án "Ứng dụng IoT trong giám sát, kiểm tra chất lượng thi công lu lèn đường bộ" của đội TBĐ1-UTC-K62 đến từ Trường Đại học Giao thông vận tải.

Các dự án năm nay tập trung vào chủ đề hệ thống nhúng và công nghệ AIoT, hướng tới giải quyết các bài toán trong thực tiễn ở nhiều lĩnh vực: Công nghiệp, Nông nghiệp, Y tế, Giáo dục, Giao thông, Đô thị thông minh.

Trong vòng Bán kết, các đội thi lần lượt thuyết trình nội dung dự án, trình bày nguyên lý vận hành, giới thiệu và chạy demo mô hình sản phẩm, cuối cùng là trả lời các câu hỏi từ Hội đồng giám khảo, gồm các chuyên gia, giảng viên, khách mời doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử.

Sinh viên Nguyễn Văn Bằng, thành viên nhóm Whoami - Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ: Tiếp cận vấn đề thực tế là xe tự hành trong môi trường logistics, điểm nổi bật trong dự án của chúng mình là hệ thống định vị thông minh Ultra Wideband (UWB), đây cũng là vấn đề rất mới và là nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh chuyển đổi số của các doanh nghiệp.

Đội thi Whoami - Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng giảng viên hướng dẫn PGS.TS Đinh Thị Thái Mai, Phó chủ nhiệm phụ trách bộ môn Hệ thống viễn thông, Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các đội thi đã mang đến những phần trình bày cho thấy tư duy sáng tạo trong cách tiếp cận các vấn đề thực tiễn, và khả năng phân tích, giải quyết vấn đề logic. Bên cạnh đó, hội đồng giám khảo cũng đặt ra những câu hỏi chuyên môn sâu và nhận xét khách quan, trực tiếp, góp phần tạo nên không khí học thuật sôi nổi tại vòng Bán kết.

Nhóm Pixel to peel - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) với đề tài “Nghiên cứu và phát triển hệ thống cân tích hợp mô hình học sâu hỗ trợ thanh toán nhanh”. Ảnh: Ban tổ chức VEDC 2025.

Sinh viên Đặng Hữu Thắng, nhóm trưởng nhóm Pixel to peel - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) chia sẻ: Qua nhận xét của các thầy, nhóm mình học hỏi được nhiều kiến thức, góc nhìn mới và những điểm cần cải thiện thêm trong dự án, như các khối nguồn, tệp dữ liệu trên Cloud. Mình rất hy vọng đề tài của nhóm có thể phát triển hơn sau này.

Cuộc thi còn thu hút sự quan tâm, dõi theo của đông đảo sinh viên. Hà Anh Khôi, sinh viên năm nhất ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cho biết: Đây là lần đầu tiên mình tới xem cuộc thi. Mình rất ấn tượng với các phần thi, đặc biệt là dự án “Thiết kế, chế tạo hệ thống báo động khẩn cấp sự cố tàu du lịch chở khách thăm quan trên sông, cửa biển” của nhóm OPEN WORKSHOP FEE1. Theo dõi các đội tranh tài cũng tạo động lực tham gia cuộc thi vào năm sau cho mình.

Dự án "Thiết kế, chế tạo hệ thống báo động khẩn cấp sự cố tàu du lịch chở khách thăm quan trên sông, cửa biển" của nhóm OPEN WORKSHOP FEE1. Ảnh: Ban tổ chức VEDC 2025.

Năm nay, điểm nổi bật của nhiều đề tài là khả năng kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) với Internet vạn vật (IoT) nhằm tạo ra các hệ thống có khả năng tự thu thập dữ liệu, phân tích theo thời gian thực, đưa ra cảnh báo hoặc ra quyết định tự động. Nhờ tích hợp mô hình học sâu, cảm biến thông minh và điện toán biên, các giải pháp vừa tăng độ chính xác, vừa rút ngắn thời gian phản hồi, đồng thời mở ra nhiều ứng dụng thực tiễn như: giám sát an toàn, hỗ trợ y tế, phát hiện xâm nhập, cảnh báo thiên tai, quản lý giao thông, du lịch hay tự động hóa sản xuất. Đây là xu hướng nổi bật của công nghệ hiện nay khi AIoT được xem như xương sống cho nhiều hệ thống thông minh thế hệ mới.

Một số hình ảnh nổi bật của vòng Bán kết tại 3 điểm cầu:

Phần trình bày của nhóm Pixel to peel với dự án “Nghiên cứu và phát triển hệ thống cân tích hợp mô hình học sâu hỗ trợ thanh toán nhanh”. Ảnh: Ban tổ chức VEDC 2025.

Mô hình của dự án "Hệ thống định vị và dẫn đường thông minh cho xe tự hành trong môi trường nhà xưởng" của nhóm Whoami. Ảnh: Ban tổ chức VEDC 2025.

Phần trình bày của nhóm IDS PTIT với dự án "Thiết kế và xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) cho các thiết bị IoT sử dụng mô hình học sâu". Ảnh: Ban tổ chức VEDC 2025.

Phần thi của nhóm IAE-DTU tại điểm cầu Đà Nẵng với dự án "Nghiên cứu thiết kế mạch tích hợp điều khiển thiết bị bay không người lái dựa trên nhận dạng giọng nói bằng công nghệ AI (IAE-SFC-25)". Ảnh: Ban tổ chức VEDC 2025.

Vòng thi Bán kết tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Ban tổ chức VEDC 2025.

Kết quả của vòng Bán kết sẽ lựa chọn 10 đội xuất sắc nhất trên toàn quốc tham dự Vòng Chung kết VEDC 2025 tại Hà Nội vào tháng 12/2025.