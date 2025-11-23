Chuyển đổi số
'Biến ý tưởng thành hiện thực' tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Hoàng Trà

Hoàng Trà

21:36 | 23/11/2025
Trong ngày khởi tranh vòng Bán kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 (VEDC 2025), 27 đội thi đã trình bày các dự án và sản phẩm demo, tập trung vào tiếp cận và giải quyết các bài toán trong thực tiễn ở nhiều lĩnh vực.
Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh
PTIT dẫn đầu với 4 đội vào bán kết Cuộc thi Thiết kế điện tử Việt Nam 2025 PTIT dẫn đầu với 4 đội vào bán kết Cuộc thi Thiết kế điện tử Việt Nam 2025
Cuộc thi Cuộc thi 'Thiết kế điện tử Việt Nam 2025': Y tế dẫn đầu với 29 đội dự thi, vượt trội so với các lĩnh vực khác
‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025
Ban tổ chức và các đội thi góp mặt tại vòng bán kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 khu vực miền Bắc.

Sáng 23/11/2025, vòng Bán kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh. 27 đội thi trên toàn quốc đã tham gia tranh tài với các phần thi sôi nổi và sáng tạo tại 3 khu vực.

Theo TS. Trần Đức Lai - Chủ tịch Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam chia sẻ: Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 là một trong những hoạt động trọng điểm của Hội nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực điện tử - viễn thông khi Nghị quyết 57 mang lại luồng gió mới, tạo động lực cho các trường đại học tăng cường hoạt động đổi mới sáng tạo trong các ngành công nghệ chiến lược.

Ông nhấn mạnh: "Cuộc thi vừa là nơi để sinh viên thể hiện tư duy sáng tạo, vừa là bệ phóng giúp các em biến ý tưởng thành sản phẩm công nghệ có giá trị thực tiễn. Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao đóng vai trò vô cùng quan trọng. Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành với các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhằm tạo ra hệ sinh thái hỗ trợ, kết nối, lan tỏa những mô hình, sản phẩm và tài năng công nghệ trẻ."

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025
Dự án "Ứng dụng IoT trong giám sát, kiểm tra chất lượng thi công lu lèn đường bộ" của đội TBĐ1-UTC-K62 đến từ Trường Đại học Giao thông vận tải.

Các dự án năm nay tập trung vào chủ đề hệ thống nhúng và công nghệ AIoT, hướng tới giải quyết các bài toán trong thực tiễn ở nhiều lĩnh vực: Công nghiệp, Nông nghiệp, Y tế, Giáo dục, Giao thông, Đô thị thông minh.

Trong vòng Bán kết, các đội thi lần lượt thuyết trình nội dung dự án, trình bày nguyên lý vận hành, giới thiệu và chạy demo mô hình sản phẩm, cuối cùng là trả lời các câu hỏi từ Hội đồng giám khảo, gồm các chuyên gia, giảng viên, khách mời doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực kỹ thuật điện tử.

Sinh viên Nguyễn Văn Bằng, thành viên nhóm Whoami - Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ: Tiếp cận vấn đề thực tế là xe tự hành trong môi trường logistics, điểm nổi bật trong dự án của chúng mình là hệ thống định vị thông minh Ultra Wideband (UWB), đây cũng là vấn đề rất mới và là nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh chuyển đổi số của các doanh nghiệp.

Đội thi Whoami - Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, với giảng viên hướng dẫn PGS.TS Đinh Thị Thái Mai, Phó chủ nhiệm phụ trách bộ môn Hệ thống viễn thông, Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đội thi Whoami - Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng giảng viên hướng dẫn PGS.TS Đinh Thị Thái Mai, Phó chủ nhiệm phụ trách bộ môn Hệ thống viễn thông, Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các đội thi đã mang đến những phần trình bày cho thấy tư duy sáng tạo trong cách tiếp cận các vấn đề thực tiễn, và khả năng phân tích, giải quyết vấn đề logic. Bên cạnh đó, hội đồng giám khảo cũng đặt ra những câu hỏi chuyên môn sâu và nhận xét khách quan, trực tiếp, góp phần tạo nên không khí học thuật sôi nổi tại vòng Bán kết.

Nhóm Pixel to peel - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) với đề tài “Nghiên cứu và phát triển hệ thống cân tích hợp mô hình học sâu hỗ trợ thanh toán nhanh”
Nhóm Pixel to peel - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) với đề tài “Nghiên cứu và phát triển hệ thống cân tích hợp mô hình học sâu hỗ trợ thanh toán nhanh”. Ảnh: Ban tổ chức VEDC 2025.

Sinh viên Đặng Hữu Thắng, nhóm trưởng nhóm Pixel to peel - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) chia sẻ: Qua nhận xét của các thầy, nhóm mình học hỏi được nhiều kiến thức, góc nhìn mới và những điểm cần cải thiện thêm trong dự án, như các khối nguồn, tệp dữ liệu trên Cloud. Mình rất hy vọng đề tài của nhóm có thể phát triển hơn sau này.

Cuộc thi còn thu hút sự quan tâm, dõi theo của đông đảo sinh viên. Hà Anh Khôi, sinh viên năm nhất ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, cho biết: Đây là lần đầu tiên mình tới xem cuộc thi. Mình rất ấn tượng với các phần thi, đặc biệt là dự án “Thiết kế, chế tạo hệ thống báo động khẩn cấp sự cố tàu du lịch chở khách thăm quan trên sông, cửa biển” của nhóm OPEN WORKSHOP FEE1. Theo dõi các đội tranh tài cũng tạo động lực tham gia cuộc thi vào năm sau cho mình.

Thiết kế, chế tạo hệ thống báo động khẩn cấp sự cố tàu du lịch chở khách thăm quan trên sông, cửa biển
Dự án "Thiết kế, chế tạo hệ thống báo động khẩn cấp sự cố tàu du lịch chở khách thăm quan trên sông, cửa biển" của nhóm OPEN WORKSHOP FEE1. Ảnh: Ban tổ chức VEDC 2025.

Năm nay, điểm nổi bật của nhiều đề tài là khả năng kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) với Internet vạn vật (IoT) nhằm tạo ra các hệ thống có khả năng tự thu thập dữ liệu, phân tích theo thời gian thực, đưa ra cảnh báo hoặc ra quyết định tự động. Nhờ tích hợp mô hình học sâu, cảm biến thông minh và điện toán biên, các giải pháp vừa tăng độ chính xác, vừa rút ngắn thời gian phản hồi, đồng thời mở ra nhiều ứng dụng thực tiễn như: giám sát an toàn, hỗ trợ y tế, phát hiện xâm nhập, cảnh báo thiên tai, quản lý giao thông, du lịch hay tự động hóa sản xuất. Đây là xu hướng nổi bật của công nghệ hiện nay khi AIoT được xem như xương sống cho nhiều hệ thống thông minh thế hệ mới.

Một số hình ảnh nổi bật của vòng Bán kết tại 3 điểm cầu:

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025
Phần trình bày của nhóm Pixel to peel với dự án “Nghiên cứu và phát triển hệ thống cân tích hợp mô hình học sâu hỗ trợ thanh toán nhanh”. Ảnh: Ban tổ chức VEDC 2025.
‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025
Mô hình của dự án "Hệ thống định vị và dẫn đường thông minh cho xe tự hành trong môi trường nhà xưởng" của nhóm Whoami. Ảnh: Ban tổ chức VEDC 2025.
‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025
Phần trình bày của nhóm IDS PTIT với dự án "Thiết kế và xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) cho các thiết bị IoT sử dụng mô hình học sâu". Ảnh: Ban tổ chức VEDC 2025.
‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025
Phần thi của nhóm IAE-DTU tại điểm cầu Đà Nẵng với dự án "Nghiên cứu thiết kế mạch tích hợp điều khiển thiết bị bay không người lái dựa trên nhận dạng giọng nói bằng công nghệ AI (IAE-SFC-25)". Ảnh: Ban tổ chức VEDC 2025.
‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025
Vòng thi Bán kết tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Ban tổ chức VEDC 2025.

Kết quả của vòng Bán kết sẽ lựa chọn 10 đội xuất sắc nhất trên toàn quốc tham dự Vòng Chung kết VEDC 2025 tại Hà Nội vào tháng 12/2025.

Cuộc thi Thiết kế Điện tử Toàn quốc 2025, cuộc thi được tổ chức thường niên nhằm tạo môi trường để sinh viên toàn quốc thể hiện năng lực nghiên cứu, tư duy thiết kế, chế tạo sản phẩm điện tử – IoT – AIoT. Bên cạnh giá trị học thuật, cuộc thi còn đưa các đội thi tiếp cận với doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ và các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp.

Để đảm bảo tính khách quan và minh bạch trong quá trình chấm giải, Ban tổ chức Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 sẽ căn cứ vào các tiêu chí cụ thể của từng vòng thi và tình hình đội dự thi để quyết định thành phần Ban giám khảo.

Ban giám khảo sẽ không bao gồm thành viên đến từ các trường có sinh viên tham gia. Đồng thời, Ban tổ chức sẽ mời thêm đại diện từ doanh nghiệp tham gia chấm thi nhằm tăng tính đa dạng và khách quan trong quá trình đánh giá.
Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 VEDC 2025 Bán kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 AIoT

Y tế số
Từ ngày 21-23/11, Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học lần thứ 21 do Liên đoàn Hiệp hội Trung y dược thế giới và Hội Nam y Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. Diễn đàn tập trung thảo luận và trao đổi về những tiến triển mới nhất trong các lĩnh vực tim mạch, não, nội tiết, hô hấp, chống lão hóa, ung thư.
Thúc đẩy cơ sở pháp lý đối với mua bán, sáp nhập trong ngành Y tế

Thúc đẩy cơ sở pháp lý đối với mua bán, sáp nhập trong ngành Y tế

Chuyển đổi số
Ngày 21/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị quốc tế về Mua bán và Sáp nhập (M&A) trong ngành Y tế Việt Nam 2025.
Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

RevNews
Sáng nay 23/11/2025, vòng bán kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 (VEDC 2025) với chủ đề “Hệ thống nhúng và Công nghệ IoT” đã diễn ra sôi nổi đồng loạt tại ba miền Bắc - Trung - Nam.
Tám thập kỷ Nhân Văn: Khi truyền thống nâng đỡ tương lai

Tám thập kỷ Nhân Văn: Khi truyền thống nâng đỡ tương lai

Giáo dục số
Từ những lớp học giữa tiếng còi báo động năm 1945 đến giảng đường đón 14.000 sinh viên trong nước và quốc tế hôm nay, tám thập kỷ Nhân Văn đã chứng minh một chân lý: tri thức nhân văn mạnh mẽ nhất khi các thế hệ nối tiếp nhau gìn giữ và phát triển.
GEIMS Việt Nam 2025 - Khởi nguồn làn sóng sản xuất thông minh của ngành điện tử

GEIMS Việt Nam 2025 - Khởi nguồn làn sóng sản xuất thông minh của ngành điện tử

Chuyển đổi số
Triển lãm Quốc tế Linh kiện Điện tử và Sản xuất Thông minh tại Việt Nam (GEIMS Việt Nam 2025) đã khai mạc vào sáng ngày 20/11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội. Sự kiện do Global Sources tổ chức và diễn ra trong 3 ngày (từ 20-22/11), quy tụ hơn 150 doanh nghiệp với 200 gian hàng tham gia trưng bày sản phẩm.
