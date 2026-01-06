Điện tử tiêu dùng

Bên trong sự kiện Samsung The First Look 2026 có gì?

Hồng Nhung

Hồng Nhung

23:03 | 06/01/2026
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Tại đây, trong không gian riêng của mình, Samsung đã dẫn dắt người xem khám phá cách AI có thể nâng tầm sự tiện nghi và trải nghiệm giải trí hằng ngày, hỗ trợ sức khỏe và an toàn ra sao. Thông qua các khu trưng bày, Samsung đã cho thấy quá trình phát triển những trải nghiệm AI Companion được trải rộng từ giải trí, ngôi nhà thông minh đến chăm sóc cá nhân.
CES 2026: Samsung ra mắt AI Vision đồng phát triển cùng Google Gemini CES 2026: Samsung công bố tầm nhìn 'Your Companion to AI Living' Samsung ra mắt mẫu TV Micro RGB 130 inch đẹp như tranh

Samsung The First Look 2026 có gì?

Khách tham quan từ khắp thế giới tại khu triển lãm

AI Gallery Zone được xem là lời chào giàu tính nghệ thuật cho kỷ nguyên AI Living

Samsung The First Look 2026 có gì?
Samsung The First Look 2026 có gì?

AI Gallery Zone được xem là lời chào giàu tính nghệ thuật

Khu vực này chào đón khách tham quan bằng các tác phẩm hội họa mang tính biểu tượng của cả phương Đông và phương Tây, được tích hợp liền mạch vào không gian triển lãm. Các tác phẩm nổi bật bao gồm “Starry Night Over the Rhône” của Vincent van Gogh cùng nhiều tuyệt tác từ Lee Kun-Hee Collection (bộ sưu tập do cố Chủ tịch Samsung hiến tặng cho các tổ chức công) hiện đang có trên Samsung Art Store như “Clearing After Rain on Mount Inwang” của Jeong Seon và bức tranh thời Joseon “Sun, Moon, and Five Peaks - Nhật Nguyệt Ngũ Phong.”

Tại khu vực Entertainment Companion nơi mà mọi khoảnh khắc nghe nhìn đều được thăng hoa

Samsung The First Look 2026 có gì?
Samsung The First Look 2026 có gì?

Đây cũng là khu vực lớn nhất triển lãm nơi Samsung trình diễn nhiều sản phẩm màn hình và thiết bị âm thanh

Đây cũng là khu vực lớn nhất triển lãm, nơi được Samsung mang tới trình diễn rất nhiều sản phẩm màn hình hiển thị và thiết bị âm thanh. Trong đó, tâm điểm chú ý chính là chiếc TV Micro RGB 130 inch, sản phẩm lần đầu tiên ra mắt và đã giành được giải thưởng CES Innovation Awards 2026 – Best of Innovation.

Samsung The First Look 2026 có gì?
Trình diễn Vision AI

Màn trình diễn Vision AI tập trung vào khả năng tương tác tiện lợi. Thông qua điều khiển bằng giọng nói, khách tham quan có thể tra cứu dự đoán trận đấu, tìm công thức nấu ăn hay phát nhạc – minh họa cách chiếc TV vận hành đúng nghĩa như một người bạn đồng hành giải trí thực thụ.

Samsung The First Look 2026 có gì?
Samsung The First Look 2026 có gì?

Các sản phẩm loa âm thanh

Bên cạnh công nghệ, Samsung cũng nhấn mạnh triết lý thiết kế mới cân bằng giữa sự tối giản và vẻ đẹp tinh tế. Tại đây, các mẫu sản phẩm bao gồm loa Wi-Fi Music Studio 5 và Music Studio 7 phát triển cùng nhà thiết kế Pháp Erwan Bouroullec; AI Beauty Mirror cho chăm sóc sắc đẹp cá nhân hóa; Sound Tower tích hợp hệ thống ánh sáng tối ưu cho xem thể thao; Transparent Micro LED (thiết bị audio hình ảnh nổi, tái hiện nét hoài niệm của đĩa than viny) được xuất hiện trong một diện mạo rất mới, hiện đại hơn.

Samsung The First Look 2026 có gì?
Samsung The First Look 2026 có gì?

Khu vực chơi game và trải nghiệm màn hình Odyssey 3D 32 inch

Samsung The First Look 2026 có gì?
Samsung The First Look 2026 có gì?

Với Transparent Micro LED và Spatial Signage

Cuối cùng là Spatial Signage, mẫu màn hình tương tác có thể chuyển động theo thời gian thực cùng người dùng, kết hợp độ rõ của hình ảnh 2D với chiều sâu biểu đạt 3D.

Khu vực Home Companion sẽ mang đến trải nghiệm thêm thư thái mỗi ngày cùng các thiết bị gia dụng hàng đầu.

Samsung The First Look 2026 có gì?
Samsung The First Look 2026 có gì?
Samsung The First Look 2026 có gì?

Nơi trình diễn các thiết bị gia dụng AI bao gồm tủ lạnh Bespoke AI Family Hub và Tủ chăm sóc quần áo Bespoke AI AirDresser cùng máy giặt sấy Bespoke AI Laundry Combo

Với tên gọi Home Companion (Tạm dịch: “Người bạn đồng hành trong ngôi nhà thông minh) Samsung đã thể hiện bước tiến mới của hệ sinh thái thiết bị gia dụng, hướng tới xóa bỏ hoàn toàn việc nhà. Ngay ở lối vào, ba thiết bị chủ lực bao gồm tủ lạnh Bespoke AI Family Hub 32”, máy giặt sấy Bespoke AI Laundry Combo và robot hút bụi lau nhà Bespoke AI Jet Bot Combo trình diễn cách camera, màn hình và giọng nói phối hợp để hỗ trợ đời sống hằng ngày.

Tủ lạnh minh họa khả năng quản lý thực phẩm thông minh nhờ AI Vision cùng điều khiển rảnh tay bằng nhận diện giọng nói, mang lại sự chủ động và thoải mái hơn trong gian bếp.

Một bộ sưu tập thiết bị bếp dành cho người dùng Bắc Mỹ cũng được công bố rộng rãi lần đầu tại sự kiện, thu hút nhiều sự quan tâm.

Triển lãm cho thấy ngôi nhà zero-housework đang dần trở thành hiện thực với kết nối mạnh mẽ giữa máy giặt, máy sấy, hệ thống chăm sóc quần áo và năng lực AI ngày càng hoàn thiện của robot hút bụi.

Khu vực Care Companion là nơi chúng ta sống an toàn và khỏe mạnh hơn mỗi ngày

Samsung The First Look 2026 có gì?
Samsung The First Look 2026 có gì?

Toàn cảnh khu vực Care Companion và trình diễn môi trường ngủ

Đó là nơi mà Samsung giới thiệu cách các form factor Galaxy mới – đặc biệt là Galaxy Z TriFold – kết nối điện thoại, thiết bị đeo và đồ gia dụng để trở thành trung tâm của đời sống AI.

Khu vực trình diễn cách Samsung Health cải thiện môi trường ngủ bằng việc điều khiển điều hòa, máy lọc không khí, ánh sáng và cảm biến. Chương trình huấn luyện sức khỏe não bộ cho người dùng quan tâm tới nhận thức cũng xuất hiện, cùng các tính năng: phân tích chỉ số sức khỏe qua thiết bị kết nối nhằm nhận diện sớm dấu hiệu bệnh mạn tính; coaching luyện tập – giấc ngủ; gợi ý món ăn theo nguyên liệu trong tủ lạnh.

Samsung The First Look 2026 có gì?
SKhu Family Care (Chăm sóc gia đình)

Samsung cũng nhấn mạnh hệ thống Pet Care giúp phát hiện vấn đề sức khỏe ở thú cưng và dịch vụ Home Care/SmartThings Safe có thể yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp khi cần.

“Điều khiến tôi ấn tượng nhất là mọi thứ đều được kết nối. Triển lãm cho thấy hệ sinh thái Samsung đang mở rộng rất rõ ràng và tác động thực tế của nó.” Nhà sáng tạo nội dung tại Los Angeles Maxence Fleury chia sẻ.

“Samsung một lần nữa không làm chúng tôi thất vọng. Tôi đặc biệt thích cách AI hòa vào đời sống rất tự nhiên. Những sản phẩm kết nối này cuối cùng giúp cuộc sống dễ chịu và thoải mái hơn.” Lucy Hedges, người dẫn chương trình The Travel Show của BBC nói.

Là một triển lãm độc lập diễn ra trong khuôn khổ CES 2026, The First Look 2026 đã mang đến danh mục sản phẩm và trải nghiệm AI mở rộng, tiên tiến nhất từ trước tới nay của Samsung, đồng thời thể hiện tầm nhìn của hãng về AI, nơi AI như một bạn đồng hành đáng tin cậy trong đời sống thường nhật của con người.

CES 2026 Samsung Samsung The First Look 2026 Your Companion to AI Living Bạn đồng hành cho cuộc sống AI kỷ nguyên AI Living AI Gallery Zone Entertainment Companion Micro RGB 130 inch Màn hình Odyssey 3D 32 inch Transparent Micro LED Spatial Signage Home Companion tủ lạnh Bespoke AI Family Hub 32” máy giặt sấy Bespoke AI Laundry Combo Care Companion hệ thống Pet Care

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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Cập nhật: 30/06/2026 06:00

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Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

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VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

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YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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