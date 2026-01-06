Bên trong sự kiện Samsung The First Look 2026 có gì?

Khách tham quan từ khắp thế giới tại khu triển lãm

AI Gallery Zone được xem là lời chào giàu tính nghệ thuật cho kỷ nguyên AI Living

AI Gallery Zone được xem là lời chào giàu tính nghệ thuật

Khu vực này chào đón khách tham quan bằng các tác phẩm hội họa mang tính biểu tượng của cả phương Đông và phương Tây, được tích hợp liền mạch vào không gian triển lãm. Các tác phẩm nổi bật bao gồm “Starry Night Over the Rhône” của Vincent van Gogh cùng nhiều tuyệt tác từ Lee Kun-Hee Collection (bộ sưu tập do cố Chủ tịch Samsung hiến tặng cho các tổ chức công) hiện đang có trên Samsung Art Store như “Clearing After Rain on Mount Inwang” của Jeong Seon và bức tranh thời Joseon “Sun, Moon, and Five Peaks - Nhật Nguyệt Ngũ Phong.”

Tại khu vực Entertainment Companion nơi mà mọi khoảnh khắc nghe nhìn đều được thăng hoa

Đây cũng là khu vực lớn nhất triển lãm nơi Samsung trình diễn nhiều sản phẩm màn hình và thiết bị âm thanh

Đây cũng là khu vực lớn nhất triển lãm, nơi được Samsung mang tới trình diễn rất nhiều sản phẩm màn hình hiển thị và thiết bị âm thanh. Trong đó, tâm điểm chú ý chính là chiếc TV Micro RGB 130 inch, sản phẩm lần đầu tiên ra mắt và đã giành được giải thưởng CES Innovation Awards 2026 – Best of Innovation.

Trình diễn Vision AI

Màn trình diễn Vision AI tập trung vào khả năng tương tác tiện lợi. Thông qua điều khiển bằng giọng nói, khách tham quan có thể tra cứu dự đoán trận đấu, tìm công thức nấu ăn hay phát nhạc – minh họa cách chiếc TV vận hành đúng nghĩa như một người bạn đồng hành giải trí thực thụ.

Các sản phẩm loa âm thanh

Bên cạnh công nghệ, Samsung cũng nhấn mạnh triết lý thiết kế mới cân bằng giữa sự tối giản và vẻ đẹp tinh tế. Tại đây, các mẫu sản phẩm bao gồm loa Wi-Fi Music Studio 5 và Music Studio 7 phát triển cùng nhà thiết kế Pháp Erwan Bouroullec; AI Beauty Mirror cho chăm sóc sắc đẹp cá nhân hóa; Sound Tower tích hợp hệ thống ánh sáng tối ưu cho xem thể thao; Transparent Micro LED (thiết bị audio hình ảnh nổi, tái hiện nét hoài niệm của đĩa than viny) được xuất hiện trong một diện mạo rất mới, hiện đại hơn.

Khu vực chơi game và trải nghiệm màn hình Odyssey 3D 32 inch

Với Transparent Micro LED và Spatial Signage

Cuối cùng là Spatial Signage, mẫu màn hình tương tác có thể chuyển động theo thời gian thực cùng người dùng, kết hợp độ rõ của hình ảnh 2D với chiều sâu biểu đạt 3D.

Khu vực Home Companion sẽ mang đến trải nghiệm thêm thư thái mỗi ngày cùng các thiết bị gia dụng hàng đầu.

Nơi trình diễn các thiết bị gia dụng AI bao gồm tủ lạnh Bespoke AI Family Hub và Tủ chăm sóc quần áo Bespoke AI AirDresser cùng máy giặt sấy Bespoke AI Laundry Combo

Với tên gọi Home Companion (Tạm dịch: “Người bạn đồng hành trong ngôi nhà thông minh) Samsung đã thể hiện bước tiến mới của hệ sinh thái thiết bị gia dụng, hướng tới xóa bỏ hoàn toàn việc nhà. Ngay ở lối vào, ba thiết bị chủ lực bao gồm tủ lạnh Bespoke AI Family Hub 32”, máy giặt sấy Bespoke AI Laundry Combo và robot hút bụi lau nhà Bespoke AI Jet Bot Combo trình diễn cách camera, màn hình và giọng nói phối hợp để hỗ trợ đời sống hằng ngày.

Tủ lạnh minh họa khả năng quản lý thực phẩm thông minh nhờ AI Vision cùng điều khiển rảnh tay bằng nhận diện giọng nói, mang lại sự chủ động và thoải mái hơn trong gian bếp.

Một bộ sưu tập thiết bị bếp dành cho người dùng Bắc Mỹ cũng được công bố rộng rãi lần đầu tại sự kiện, thu hút nhiều sự quan tâm.

Triển lãm cho thấy ngôi nhà zero-housework đang dần trở thành hiện thực với kết nối mạnh mẽ giữa máy giặt, máy sấy, hệ thống chăm sóc quần áo và năng lực AI ngày càng hoàn thiện của robot hút bụi.

Khu vực Care Companion là nơi chúng ta sống an toàn và khỏe mạnh hơn mỗi ngày

Toàn cảnh khu vực Care Companion và trình diễn môi trường ngủ

Đó là nơi mà Samsung giới thiệu cách các form factor Galaxy mới – đặc biệt là Galaxy Z TriFold – kết nối điện thoại, thiết bị đeo và đồ gia dụng để trở thành trung tâm của đời sống AI.

Khu vực trình diễn cách Samsung Health cải thiện môi trường ngủ bằng việc điều khiển điều hòa, máy lọc không khí, ánh sáng và cảm biến. Chương trình huấn luyện sức khỏe não bộ cho người dùng quan tâm tới nhận thức cũng xuất hiện, cùng các tính năng: phân tích chỉ số sức khỏe qua thiết bị kết nối nhằm nhận diện sớm dấu hiệu bệnh mạn tính; coaching luyện tập – giấc ngủ; gợi ý món ăn theo nguyên liệu trong tủ lạnh.

SKhu Family Care (Chăm sóc gia đình)

Samsung cũng nhấn mạnh hệ thống Pet Care giúp phát hiện vấn đề sức khỏe ở thú cưng và dịch vụ Home Care/SmartThings Safe có thể yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp khi cần.

“Điều khiến tôi ấn tượng nhất là mọi thứ đều được kết nối. Triển lãm cho thấy hệ sinh thái Samsung đang mở rộng rất rõ ràng và tác động thực tế của nó.” Nhà sáng tạo nội dung tại Los Angeles Maxence Fleury chia sẻ.

“Samsung một lần nữa không làm chúng tôi thất vọng. Tôi đặc biệt thích cách AI hòa vào đời sống rất tự nhiên. Những sản phẩm kết nối này cuối cùng giúp cuộc sống dễ chịu và thoải mái hơn.” Lucy Hedges, người dẫn chương trình The Travel Show của BBC nói.

Là một triển lãm độc lập diễn ra trong khuôn khổ CES 2026, The First Look 2026 đã mang đến danh mục sản phẩm và trải nghiệm AI mở rộng, tiên tiến nhất từ trước tới nay của Samsung, đồng thời thể hiện tầm nhìn của hãng về AI, nơi AI như một bạn đồng hành đáng tin cậy trong đời sống thường nhật của con người.