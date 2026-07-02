Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Sự kiện có sự tham dự của các lãnh đạo: Ông Quách Quang Đông, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương; Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh; Ông Cha Ji Ho, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Trung tâm Mua hàng Samsung Việt Nam; Ông Kim Yong Sup, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đối ngoại Samsung Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, ban quản lý các khu công nghiệp và đông đảo doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các địa phương khác.

Trong giai đoạn 2020–2025, chương trình hợp tác giữa Bộ Công Thương, UBND tỉnh Bắc Ninh và Samsung Việt Nam đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh thông qua các chương trình tư vấn cải tiến doanh nghiệp, phát triển nhà máy thông minh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Những sáng kiến này đã góp phần nâng cao năng lực nội tại, tăng cường sức cạnh tranh và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp Việt Nam.

Samsung thúc đẩy nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt

Thông qua việc cử các chuyên gia giàu kinh nghiệm trực tiếp tư vấn tại doanh nghiệp, Samsung đã đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ lỗi trong sản xuất, đồng thời tối ưu hóa hoạt động vận hành. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đã từng bước ứng dụng thành công hệ thống IoT trong thu thập và phân tích dữ liệu theo thời gian thực, qua đó nâng cao khả năng giám sát, điều hành và ra quyết định dựa trên dữ liệu. Đặc biệt, chương trình không chỉ mang lại những cải thiện về mặt kỹ thuật mà còn góp phần thay đổi tư duy quản trị sản xuất của đội ngũ lãnh đạo và cán bộ doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ phương thức quản lý thủ công sang mô hình quản trị hiện đại, minh bạch và dựa trên dữ liệu. Đây là yếu tố then chốt giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

UBND tỉnh Bắc Ninh và Samsung Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2030

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu đã đến thăm Công ty Cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bao bì Thăng Long, doanh nghiệp tiêu biểu đã tham gia chương trình tư vấn cải tiến. Đây là một trong những trường hợp điển hình trong việc ứng dụng các giải pháp cải tiến sản xuất và chuyển đổi mô hình quản trị theo hướng thông minh, hiệu quả.

Tại hội nghị, các bên đã cùng tổng kết những kết quả đạt được và các bài học thực tiễn sau 5 năm triển khai, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đặc biệt, UBND tỉnh Bắc Ninh và Samsung Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2030 nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững.

Theo khuôn khổ hợp tác mới, các chương trình tư vấn cải tiến doanh nghiệp, tư vấn phát triển nhà máy thông minh, tư vấn khuôn mẫu thông minh và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ tiếp tục được triển khai. Các chương trình này được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp Bắc Ninh nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy nhanh chuyển đổi số và tăng cường khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Cha Ji Ho, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Trung tâm Mua hàng Samsung Việt Nam, phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, ông Cha Ji Ho, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Trung tâm Mua hàng Samsung Việt Nam, cho biết: “Trong hơn 5 năm qua, Samsung Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và tỉnh Bắc Ninh để hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực quản trị và khả năng đáp ứng yêu cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu. Chúng tôi rất vui mừng khi nhiều doanh nghiệp không chỉ cải thiện hiệu quả sản xuất mà còn củng cố năng lực nội tại cho sự phát triển bền vững. Thông qua thỏa thuận hợp tác mới giai đoạn 2026–2030, Samsung Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Bắc Ninh và cộng đồng doanh nghiệp trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Chúng tôi tin rằng sự phát triển của doanh nghiệp địa phương là nền tảng quan trọng cho một hệ sinh thái sản xuất vững mạnh và bền vững hơn tại Việt Nam.”

Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, phát biểu tại sự kiện

Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, cho biết: “Với những kết quả đã đạt được của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020 – 2025, cùng quyết tâm của tỉnh Bắc Ninh, sự chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời của Bộ Công Thương, đồng hành của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp, tôi tin tưởng rằng Chương trình hợp tác giai đoạn 2026 – 2030 tiếp tục đạt nhiều thành công hơn nữa, góp phần xây dựng đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam ngày càng lớn mạnh, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương hiện tại cũng như trong thời gian tới.”

Tiếp tục đồng hành phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn mới

Cùng dự án hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tại tỉnh Bắc Ninh, Samsung đã và đang không ngừng nỗ lực triển khai các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa trên khắp Việt Nam, bao gồm việc tổ chức các hội thảo công nghiệp hỗ trợ để kết nối các nhà cung ứng Việt Nam có tiềm năng; thực hiện chương trình tư vấn cải tiến doanh nghiệp với sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia giàu kinh nghiệm từ Hàn Quốc. Tính đến nay, đã có tổng cộng 379 doanh nghiệp Việt Nam được hỗ trợ tư vấn, tạo nên những cải tiến cụ thể ngay tại hiện trường sản xuất; 406 chuyên gia được đào tạo, bồi dưỡng, trở thành lực lượng nòng cốt thúc đẩy đổi mới tại hiện trường sản xuất. Bên cạnh đó, Samsung hỗ trợ đào tạo 209 chuyên gia Việt Nam trong lĩnh vực khuôn mẫu – kỹ thuật trụ cột quyết định chất lượng và năng suất cho toàn bộ nền sản xuất. Về chương trình phát triển nhà máy thông minh, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 82 doanh nghiệp trên toàn quốc nhận được hỗ trợ tư vấn và 201 chuyên gia được đào tạo. Những chuyển biến này đang góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của ngành sản xuất tại Việt Nam, giúp các doanh nghiệp Việt đạt được năng suất cao hơn và củng cố năng lực cạnh tranh về chất lượng một cách ổn định hơn.

Đại biểu chụp ảnh cùng các doanh nghiệp tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tại Bắc Ninh năm 2026

Trong thời gian tới, Samsung Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan trung ương và địa phương để triển khai các chương trình hỗ trợ phù hợp với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ và hệ sinh thái sản xuất tại Việt Nam. Thông qua việc tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, Samsung Việt Nam khẳng định cam kết lâu dài trong việc hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.