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Chuỗi triển lãm quốc tế tại Hà Nội tạo động lực chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp sản xuất

Gia Hân

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14:52 | 01/07/2026
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Quy tụ hơn 400 doanh nghiệp từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, chuỗi triển lãm HanoiPlas 2026, HanoiPrintPack 2026 và Intelligent Asia Hanoi 2026 được kỳ vọng thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên sản xuất thông minh.
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Ngày 1/7, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad phối hợp với Công ty TNHH Yorkers Trade & Marketing Service cùng các đối tác trong và ngoài nước khai mạc chuỗi triển lãm quốc tế gồm HanoiPlas 2026, HanoiPrintPack 2026 và Intelligent Asia Hanoi 2026.

Chuỗi triển lãm quốc tế tại Hà Nội tạo động lực chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp sản xuất
HanoiPlas 2026, HanoiPrintPack và Intelligent Asia Hanoi quy tụ hơn 400 doanh nghiệp quốc tế.

Sự kiện quy tụ hơn 400 doanh nghiệp và thương hiệu đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Ý và Tây Ban Nha. Với tổng diện tích trưng bày hơn 15.000 m², đây được đánh giá là một trong những sự kiện công nghiệp quốc tế quy mô lớn nhất khu vực phía Bắc trong năm 2026.

Hình thành hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh

Điểm đặc biệt của chuỗi triển lãm năm nay là lần đầu tiên ba lĩnh vực nhựa - cao su, in ấn - bao bì và sản xuất thông minh được tổ chức trong cùng một không gian triển lãm.

Theo Ban tổ chức, mô hình này phản ánh xu hướng hội tụ của ngành sản xuất hiện đại khi doanh nghiệp không còn tìm kiếm các giải pháp đơn lẻ mà hướng tới chuỗi giá trị tích hợp, từ nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, công nghệ in ấn, bao bì đến tự động hóa, điện tử, cơ khí chính xác và nhà máy thông minh.

Chuỗi triển lãm quốc tế tại Hà Nội tạo động lực chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp sản xuất
Ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phát biểu khai mạc triển lãm.

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư sản xuất nhờ môi trường kinh doanh ổn định, vị trí chiến lược và khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nhu cầu đổi mới công nghệ, số hóa và tự động hóa ngày càng trở thành yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong đó, phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và sản xuất thông minh được xác định là động lực quan trọng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và tăng cường khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại nhấn mạnh, hoạt động xúc tiến thương mại hiện nay không chỉ dừng ở kết nối giao thương và mở rộng thị trường mà còn góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận những xu hướng phát triển mới của ngành công nghiệp thế giới.

Đánh giá về mô hình tổ chức đồng thời ba triển lãm, lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại cho rằng đây là mô hình có ý nghĩa khi tạo nên sự liên kết xuyên suốt của hệ sinh thái sản xuất hiện đại, từ nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, công nghệ in ấn, bao bì đến tự động hóa, điện tử, cơ khí chính xác và các giải pháp nhà máy thông minh.

Chuỗi triển lãm quốc tế tại Hà Nội tạo động lực chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp sản xuất
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

"Mô hình này phản ánh đúng xu hướng phát triển của công nghiệp thế giới, nơi doanh nghiệp hướng tới chuỗi giá trị tích hợp, thông minh và bền vững", ông Bùi Quang Hưng nhận định.

Đồng thời, ông đánh giá cao nỗ lực của Ban tổ chức trong việc xây dựng chuỗi triển lãm quy mô quốc tế, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, thông minh và bền vững.

Ngành nhựa Việt Nam tăng tốc chuyển đổi xanh

Phát biểu tại lễ khai mạc HanoiPlas 2026, ông Đinh Đức Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam, cho biết trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chuyển dịch mạnh sang đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, ngành nhựa và cao su tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp.Từ bao bì, hàng tiêu dùng, điện - điện tử, ô tô, y tế, xây dựng đến nông nghiệp, sản phẩm nhựa và cao su hiện diện trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống và sản xuất.

Chuỗi triển lãm quốc tế tại Hà Nội tạo động lực chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp sản xuất
Ông Đinh Đức Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc.

Hiện nay, ngành nhựa Việt Nam có hơn 6.000 doanh nghiệp, tạo việc làm cho trên 300.000 lao động. Năm 2025, doanh thu toàn ngành ước đạt khoảng 34,3 tỷ USD, tăng gần 10% so với năm trước; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 10 tỷ USD và sản phẩm đã có mặt tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam, trước yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn, các doanh nghiệp trong ngành đang tích cực đầu tư công nghệ hiện đại, nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm phát thải và tăng năng lực cạnh tranh.

Ông Đinh Đức Thắng đánh giá HanoiPlas 2026 là diễn đàn quan trọng để doanh nghiệp giới thiệu công nghệ, thiết bị và nguyên phụ liệu tiên tiến, đồng thời mở rộng hợp tác đầu tư, tìm kiếm đối tác và phát triển thị trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Hiệp hội Nhựa Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, góp ý chính sách, thúc đẩy đổi mới công nghệ, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Intelligent Asia Hanoi lần đầu tổ chức tại Việt Nam

Một trong những điểm nhấn của chuỗi triển lãm là Intelligent Asia Hanoi 2026 - thương hiệu triển lãm sản xuất thông minh hàng đầu châu Á lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Sự kiện đánh dấu bước mở rộng của Intelligent Asia sau nhiều năm phát triển thành công tại Đài Loan và Thái Lan, đồng thời phản ánh xu hướng dịch chuyển các hoạt động kết nối công nghệ đến những thị trường sản xuất năng động trong khu vực Đông Nam Á.

Theo Ban tổ chức, Intelligent Asia Hanoi 2026 tập trung vào ba lĩnh vực trọng điểm gồm tự động hóa thông minh, sản xuất điện tử và PCB, cùng gia công cơ khí chính xác. Đây đều là những ngành đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi mô hình sản xuất của Việt Nam, đặc biệt khi nhu cầu ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu và sản xuất sản phẩm cơ khí tinh xảo ngày càng gia tăng.

Chuỗi triển lãm quốc tế tại Hà Nội tạo động lực chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp sản xuất

Triển lãm sẽ giới thiệu nhiều giải pháp phục vụ quá trình xây dựng nhà máy thông minh như camera giám sát công nghiệp, hệ thống điều khiển tự động, cảm biến thông minh, và các giải pháp tối ưu vận hành. Việc tích hợp các công nghệ này không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, giảm chi phí vận hành mà còn tăng khả năng thích ứng trước những biến động của thị trường và yêu cầu ngày càng cao từ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đáng chú ý, khu gian hàng Taiwan Select Pavilion do Hiệp hội Máy móc Thành phố Đài Bắc tổ chức quy tụ 58 doanh nghiệp với 65 gian hàng cùng nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực tự động hóa, điện tử và sản xuất thông minh.

Nhiều công nghệ xanh và hội thảo chuyên sâu

Bên cạnh khu vực trưng bày, chuỗi triển lãm sẽ đồng thời tổ chức nhiều tọa đàm chuyên ngành với sự tham gia của các hiệp hội, chuyên gia và doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Các phiên tọa đàm tập trung vào nhiều chủ đề đang được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm như Kiến tạo độ trong hoàn hảo cho nhựa PP – Tối ưu độ thẩm mỹ, gia tăng giá trị và lợi thế cạnh tranh sản phẩm nhựa; Từ cạnh tranh bằng giá đến cạnh tranh bằng chuẩn con đường hội nhập của ngành in Việt Nam; Kỷ nguyên bao bì xanh 2026: tối ưu chi phí vật liệu, đáp ứng tiêu chuẩn EPR & chinh phục chuỗi cung ứng FDI; Chuyển đổi số và Sản xuất thông minh ngành Điện tử Việt Nam: Từ tự động hóa đến nhà máy thông minh trong kỷ nguyên AI. Đây sẽ là diễn đàn để doanh nghiệp cập nhật xu hướng công nghệ mới, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và trao đổi trực tiếp với các chuyên gia cũng như các nhà cung cấp giải pháp hàng đầu.

Chuỗi triển lãm quốc tế tại Hà Nội tạo động lực chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp sản xuất

Khách tham quan triển lãm.

Với quy mô hơn 15.000 m², sự tham gia của hơn 400 doanh nghiệp đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, chuỗi triển lãm không chỉ mở rộng cơ hội giao thương mà còn phản ánh xu hướng phát triển của ngành công nghiệp theo hướng tự động hóa, số hóa và phát triển bền vững. Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, việc quy tụ các doanh nghiệp, hiệp hội và chuyên gia quốc tế tại cùng một sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho quá trình chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư và thúc đẩy hiện đại hóa nền sản xuất trong nước.

Chuỗi triển lãm HanoiPlas 2026, HanoiPrintPack 2026 và Intelligent Asia Hanoi 2026 sẽ diễn ra từ 01–04/7/2026 tại Hall 1 & Hall 2, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.

triển lãm HanoiPlas 2026 chuyển giao công nghệ

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Quảng Bình

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Thứ ba, 07/07/2026 18:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 14,840
Kim TT/AVPL 14,540 14,840
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,540 14,840
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 14,300
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 14,230
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,400 148,400
Hà Nội - PNJ 145,400 148,400
Đà Nẵng - PNJ 145,400 148,400
Miền Tây - PNJ 145,400 148,400
Tây Nguyên - PNJ 145,400 148,400
Đông Nam Bộ - PNJ 145,400 148,400
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,540 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 14,843
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,453 1,483
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,453 1,484
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,433 1,468
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,347 145,347
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,761 110,261
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,484 99,984
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,207 89,707
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,243 85,743
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,872 61,372
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
Ngoại tệ Mua Bán
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Ngân hàng TCB
AUD 17599 17872 18451
CAD 17971 18246 18865
CHF 31978 32360 33009
CNY 0 3831 3924
EUR 29365 29585 30666
GBP 34244 34635 35573
HKD 0 3221 3423
JPY 156 160 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14623 15210
SGD 19779 20061 20631
THB 704 767 821
USD (1,2) 26023 0 0
USD (5,10,20) 26064 0 0
USD (50,100) 26093 26107 26465
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
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USD 26,105 26,105 26,465
USD(1-2-5) 25,061 - -
USD(10-20) 25,061 - -
EUR 29,429 29,453 30,832
JPY 157.44 157.72 167.09
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CNY - 3,797 3,939
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THB 752.86 762.16 815.3
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SEK - 2,658 2,750
DKK - 3,937 4,072
NOK - 2,606 2,697
LAK - 0.89 1.24
MYR 6,011.44 - 6,783.89
TWD 744.16 - 900.75
SAR - 6,886.19 7,247.34
KWD - 83,139 88,385
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
Ngoại tệ Mua Bán
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USD 26,085 26,105 26,465
EUR 29,362 29,480 30,671
GBP 34,296 34,434 35,460
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CHF 31,944 32,072 32,997
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AUD 17,781 17,852 18,444
SGD 19,946 20,026 20,611
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CAD 18,166 18,239 18,806
NZD 14,676 15,212
KRW 16.22 17.82
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
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USD 26091 26091 26465
AUD 17803 17903 18825
CAD 18169 18269 19280
CHF 32253 32283 33865
CNY 3812 3837 3972.5
CZK 0 1190 0
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Cập nhật: 03/07/2026 02:00
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Cập nhật: 03/07/2026 02:00

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