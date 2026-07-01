Chuỗi triển lãm quốc tế tại Hà Nội tạo động lực chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp sản xuất

Ngày 1/7, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad phối hợp với Công ty TNHH Yorkers Trade & Marketing Service cùng các đối tác trong và ngoài nước khai mạc chuỗi triển lãm quốc tế gồm HanoiPlas 2026, HanoiPrintPack 2026 và Intelligent Asia Hanoi 2026.

HanoiPlas 2026, HanoiPrintPack và Intelligent Asia Hanoi quy tụ hơn 400 doanh nghiệp quốc tế.

Sự kiện quy tụ hơn 400 doanh nghiệp và thương hiệu đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Ý và Tây Ban Nha. Với tổng diện tích trưng bày hơn 15.000 m², đây được đánh giá là một trong những sự kiện công nghiệp quốc tế quy mô lớn nhất khu vực phía Bắc trong năm 2026.

Hình thành hệ sinh thái công nghiệp hoàn chỉnh

Điểm đặc biệt của chuỗi triển lãm năm nay là lần đầu tiên ba lĩnh vực nhựa - cao su, in ấn - bao bì và sản xuất thông minh được tổ chức trong cùng một không gian triển lãm.

Theo Ban tổ chức, mô hình này phản ánh xu hướng hội tụ của ngành sản xuất hiện đại khi doanh nghiệp không còn tìm kiếm các giải pháp đơn lẻ mà hướng tới chuỗi giá trị tích hợp, từ nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, công nghệ in ấn, bao bì đến tự động hóa, điện tử, cơ khí chính xác và nhà máy thông minh.

Ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phát biểu khai mạc triển lãm.

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư sản xuất nhờ môi trường kinh doanh ổn định, vị trí chiến lược và khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nhu cầu đổi mới công nghệ, số hóa và tự động hóa ngày càng trở thành yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong đó, phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và sản xuất thông minh được xác định là động lực quan trọng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và tăng cường khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại nhấn mạnh, hoạt động xúc tiến thương mại hiện nay không chỉ dừng ở kết nối giao thương và mở rộng thị trường mà còn góp phần thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận những xu hướng phát triển mới của ngành công nghiệp thế giới.

Đánh giá về mô hình tổ chức đồng thời ba triển lãm, lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại cho rằng đây là mô hình có ý nghĩa khi tạo nên sự liên kết xuyên suốt của hệ sinh thái sản xuất hiện đại, từ nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, công nghệ in ấn, bao bì đến tự động hóa, điện tử, cơ khí chính xác và các giải pháp nhà máy thông minh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

"Mô hình này phản ánh đúng xu hướng phát triển của công nghiệp thế giới, nơi doanh nghiệp hướng tới chuỗi giá trị tích hợp, thông minh và bền vững", ông Bùi Quang Hưng nhận định.

Đồng thời, ông đánh giá cao nỗ lực của Ban tổ chức trong việc xây dựng chuỗi triển lãm quy mô quốc tế, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, thông minh và bền vững.

Ngành nhựa Việt Nam tăng tốc chuyển đổi xanh

Phát biểu tại lễ khai mạc HanoiPlas 2026, ông Đinh Đức Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam, cho biết trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chuyển dịch mạnh sang đổi mới công nghệ, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, ngành nhựa và cao su tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp.Từ bao bì, hàng tiêu dùng, điện - điện tử, ô tô, y tế, xây dựng đến nông nghiệp, sản phẩm nhựa và cao su hiện diện trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống và sản xuất.

Ông Đinh Đức Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc.

Hiện nay, ngành nhựa Việt Nam có hơn 6.000 doanh nghiệp, tạo việc làm cho trên 300.000 lao động. Năm 2025, doanh thu toàn ngành ước đạt khoảng 34,3 tỷ USD, tăng gần 10% so với năm trước; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 10 tỷ USD và sản phẩm đã có mặt tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Nhựa Việt Nam, trước yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn, các doanh nghiệp trong ngành đang tích cực đầu tư công nghệ hiện đại, nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm phát thải và tăng năng lực cạnh tranh.

Ông Đinh Đức Thắng đánh giá HanoiPlas 2026 là diễn đàn quan trọng để doanh nghiệp giới thiệu công nghệ, thiết bị và nguyên phụ liệu tiên tiến, đồng thời mở rộng hợp tác đầu tư, tìm kiếm đối tác và phát triển thị trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Hiệp hội Nhựa Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, góp ý chính sách, thúc đẩy đổi mới công nghệ, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Intelligent Asia Hanoi lần đầu tổ chức tại Việt Nam

Một trong những điểm nhấn của chuỗi triển lãm là Intelligent Asia Hanoi 2026 - thương hiệu triển lãm sản xuất thông minh hàng đầu châu Á lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Sự kiện đánh dấu bước mở rộng của Intelligent Asia sau nhiều năm phát triển thành công tại Đài Loan và Thái Lan, đồng thời phản ánh xu hướng dịch chuyển các hoạt động kết nối công nghệ đến những thị trường sản xuất năng động trong khu vực Đông Nam Á.

Theo Ban tổ chức, Intelligent Asia Hanoi 2026 tập trung vào ba lĩnh vực trọng điểm gồm tự động hóa thông minh, sản xuất điện tử và PCB, cùng gia công cơ khí chính xác. Đây đều là những ngành đóng vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi mô hình sản xuất của Việt Nam, đặc biệt khi nhu cầu ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu và sản xuất sản phẩm cơ khí tinh xảo ngày càng gia tăng.

Triển lãm sẽ giới thiệu nhiều giải pháp phục vụ quá trình xây dựng nhà máy thông minh như camera giám sát công nghiệp, hệ thống điều khiển tự động, cảm biến thông minh, và các giải pháp tối ưu vận hành. Việc tích hợp các công nghệ này không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, giảm chi phí vận hành mà còn tăng khả năng thích ứng trước những biến động của thị trường và yêu cầu ngày càng cao từ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đáng chú ý, khu gian hàng Taiwan Select Pavilion do Hiệp hội Máy móc Thành phố Đài Bắc tổ chức quy tụ 58 doanh nghiệp với 65 gian hàng cùng nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực tự động hóa, điện tử và sản xuất thông minh.

Nhiều công nghệ xanh và hội thảo chuyên sâu

Bên cạnh khu vực trưng bày, chuỗi triển lãm sẽ đồng thời tổ chức nhiều tọa đàm chuyên ngành với sự tham gia của các hiệp hội, chuyên gia và doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Các phiên tọa đàm tập trung vào nhiều chủ đề đang được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm như Kiến tạo độ trong hoàn hảo cho nhựa PP – Tối ưu độ thẩm mỹ, gia tăng giá trị và lợi thế cạnh tranh sản phẩm nhựa; Từ cạnh tranh bằng giá đến cạnh tranh bằng chuẩn con đường hội nhập của ngành in Việt Nam; Kỷ nguyên bao bì xanh 2026: tối ưu chi phí vật liệu, đáp ứng tiêu chuẩn EPR & chinh phục chuỗi cung ứng FDI; Chuyển đổi số và Sản xuất thông minh ngành Điện tử Việt Nam: Từ tự động hóa đến nhà máy thông minh trong kỷ nguyên AI. Đây sẽ là diễn đàn để doanh nghiệp cập nhật xu hướng công nghệ mới, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và trao đổi trực tiếp với các chuyên gia cũng như các nhà cung cấp giải pháp hàng đầu.

Khách tham quan triển lãm.

Với quy mô hơn 15.000 m², sự tham gia của hơn 400 doanh nghiệp đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ, chuỗi triển lãm không chỉ mở rộng cơ hội giao thương mà còn phản ánh xu hướng phát triển của ngành công nghiệp theo hướng tự động hóa, số hóa và phát triển bền vững. Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, việc quy tụ các doanh nghiệp, hiệp hội và chuyên gia quốc tế tại cùng một sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho quá trình chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư và thúc đẩy hiện đại hóa nền sản xuất trong nước.

Chuỗi triển lãm HanoiPlas 2026, HanoiPrintPack 2026 và Intelligent Asia Hanoi 2026 sẽ diễn ra từ 01–04/7/2026 tại Hall 1 & Hall 2, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.