Theo thông tin công bố tại cuộc họp báo do Informa Markets (đơn vị tổ chức triển lãm thương mại hàng đầu thế giới) phối hợp với các đơn vị tổ chức vào sáng ngày 25/6, từ ngày 13 - 15/10/2026, Informa Markets Việt Nam sẽ chính thức tổ chức ProPak Hanoi 2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Các đại biểu tham dự họp báo.

ProPak Hanoi 2026 diễn ra được kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối công nghệ, tri thức và cơ hội kinh doanh hàng đầu dành cho ngành chế biến, đóng gói, thực phẩm, đồ uống, dược phẩm và logistics tại khu vực phía Bắc Việt Nam. Đây cũng được coi là dấu mốc quan trọng khi thương hiệu ProPak lần đầu tiên mở rộng hoạt động ra thị trường miền Bắc Việt Nam sau gần hai thập kỷ phát triển thành công tại TP. Hồ Chí Minh.

Những năm gần đây, Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm sản xuất mới của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, miền Bắc đang nổi lên như một cực tăng trưởng công nghiệp quan trọng nhờ sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp, trung tâm sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu. Các địa phương như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Phú Thọ đang thu hút ngày càng nhiều dự án đầu tư quy mô lớn trong các lĩnh vực điện tử, thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, logistics và hàng tiêu dùng.

Ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) phát biểu tại họp báo.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong quý I năm 2026 đạt khoảng 15,2 tỷ USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, khẳng định vai trò động lực của sản xuất trong tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Đặc biệt, khu vực phía Bắc tiếp tục dẫn đầu về thu hút đầu tư công nghiệp. Bắc Ninh ghi nhận gần 1,9 tỷ USD vốn FDI trong quý I/2025, dẫn đầu cả nước và tiếp tục nằm trong nhóm địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất Việt Nam.

Sự phát triển mạnh mẽ của các ngành sản xuất và chế biến đang tạo ra nhu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp công nghệ tiên tiến trong chế biến, đóng gói, tự động hóa, kiểm nghiệm chất lượng, logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Ông Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực, Thực phẩm Việt Nam.

ProPak Hanoi 2026 được tổ chức nhằm mang đến một nền tảng chuyên ngành quy mô quốc tế, nơi doanh nghiệp có thể tiếp cận công nghệ tiên tiến, cập nhật xu hướng thị trường, tìm kiếm đối tác chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.

Đồng hành cùng ProPak Hanoi 2026 là các tổ chức và hiệp hội chuyên ngành uy tín trong nước và quốc tế, bao gồm Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA), Viện Bao bì Úc (Australasian Institute of Packaging - AIP), Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực - Thực phẩm Việt Nam (VAFoST) và Trung tâm Tư vấn Phát triển Công nghệ Nông nghiệp và Môi trường. Sự tham gia của các tổ chức này góp phần mang đến những góc nhìn chuyên sâu, thông tin cập nhật và giá trị thực tiễn cho cộng đồng doanh nghiệp tham dự.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) cho biết, ngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam là một ngành sản xuất có mối liên hệ chặt chẽ với nhiều lĩnh vực khác trong nền kinh tế, từ nông nghiệp nguyên liệu, công nghiệp chế biến, bao bì, logistics, phân phối cho đến thương mại và tiêu dùng. Vì vậy, sự phát triển của ngành không chỉ nằm ở năng lực sản xuất, mà còn phụ thuộc rất lớn vào trình độ công nghệ, chất lượng quản trị chuỗi cung ứng và khả năng thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường.

Bà Annie Trần , Quản lý Dự án Cấp cao Informa Markets Việt Nam phát biểu tại họp báo.

Với lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, ProPak Hanoi 2026 có ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng doanh nghiệp phía Bắc. Triển lãm sẽ tạo thêm một điểm gặp gỡ chuyên ngành, nơi các doanh nghiệp có thể tiếp cận trực tiếp với công nghệ, thiết bị, giải pháp đóng gói, tự động hóa, kiểm soát chất lượng và các xu hướng mới từ thị trường trong nước cũng như quốc tế.

“Từ góc nhìn của Hiệp hội, chúng tôi cho rằng việc hình thành thêm các nền tảng kết nối chuyên ngành tại miền Bắc là rất cần thiết. Khu vực phía Bắc hiện đang phát triển mạnh về công nghiệp, sản xuất, logistics và chuỗi cung ứng. Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực đồ uống, thực phẩm, dược phẩm, hàng tiêu dùng và bao bì đang có nhu cầu tiếp cận công nghệ mới, tìm kiếm đối tác phù hợp và chuẩn bị cho các bước đầu tư dài hạn”, ông Nguyễn Văn Việt khẳng định.

Theo ông Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực, Thực phẩm Việt Nam, ProPak Hanoi 2026 là một diễn đàn quan trọng để kết nối doanh nghiệp với các nhà cung cấp công nghệ, các cơ sở nghiên cứu và đào tạo.

“Chúng tôi cũng kỳ vọng triển lãm sẽ thu hút đông đảo doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và thế hệ kỹ sư trẻ tham gia trao đổi, học hỏi và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Đây là một điều rất cần thiết đối với quá trình đổi mới công nghệ của ngành lương thực, thực phẩm Việt Nam”, ông Nguyễn Duy Lâm cho biết.

Quang cảnh họp báo.

Với quy mô dự kiến hơn 4.000m², ProPak Hanoi hứa hẹn quy tụ hàng loạt những công nghệ và giải pháp mới nhất trong các lĩnh vực công nghệ chế biến thực phẩm và đồ uống, công nghệ đóng gói và bao bì, vật liệu bao bì, công nghệ in ấn - mã hóa - ghi nhãn, dược phẩm, kiểm nghiệm và phòng thí nghiệm, kho vận - logistics - chuỗi lạnh, tự động hóa và nhà máy thông minh.

Không chỉ là nơi trưng bày công nghệ, ProPak Hanoi 2026 còn được định hướng trở thành nền tảng cập nhật tri thức và kết nối chuyên môn cho ngành thông qua chuỗi hội thảo, diễn đàn và chương trình đào tạo chuyên ngành. Nội dung chương trình dự kiến tập trung vào những chủ đề đang định hình tương lai ngành sản xuất như chuyển đổi số trong nhà máy, tự động hóa và sản xuất thông minh, công nghệ đồ uống và bao bì bền vững, kinh tế tuần hoàn, ESG trong chuỗi cung ứng, công nghệ đồ uống thế hệ mới, an toàn thực phẩm, logistics và chuỗi lạnh, cùng các tiêu chuẩn quốc tế phục vụ xuất khẩu và mở rộng thị trường.