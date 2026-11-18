Tham dự ngày hội có ông Nguyễn Như Hiển, Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám; đại diện Phòng Văn hóa – Xã hội phường, các Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố cùng đại diện Ban Cha mẹ học sinh nhà trường.

Phát biểu khai mạc, nhà giáo Nguyễn Thị Thu Thủy, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt nhấn mạnh, ngày hội năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong không khí cả nước hướng tới lần đầu tiên chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Thủy, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt phát biểu khai mạc ngày hội.

Theo nhà giáo Nguyễn Thị Thu Thủy, cách đây tròn 80 năm, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất ngày 24/11/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định chân lý: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Việc lựa chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ nhằm tôn vinh các giá trị cội nguồn mà còn khẳng định sức sống của văn hóa dân tộc trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, Trường Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt tọa lạc trên địa bàn phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, vùng đất gắn với truyền thống hiếu học của Thăng Long – Hà Nội. Ngày hội diễn ra trong dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076–2026), càng góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hiến và tinh thần tôn sư trọng đạo.

Đưa văn hóa truyền thống vào các hoạt động trải nghiệm

Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ do học sinh nhà trường biểu diễn. Những màn múa của học sinh lớp 9A2 và khối Tiểu học mang đến không khí sôi nổi, thể hiện sự tự tin, năng động và tinh thần tập thể.

Bên cạnh đó, màn trình diễn thời trang áo dài của học sinh Tiểu học góp phần tôn vinh vẻ đẹp trang phục truyền thống Việt Nam. Phần trình diễn tâng bóng của đội bóng rổ cũng tạo điểm nhấn, lan tỏa tinh thần thể thao và sự khéo léo của học sinh.

Điểm nổi bật của ngày hội là các không gian trải nghiệm văn hóa được tổ chức ngay tại sân trường. Tại khu vực nhảy sạp, học sinh trực tiếp tham gia trò chơi dân gian, phối hợp nhịp nhàng theo tiếng tre, qua đó cảm nhận không khí vui tươi và tinh thần cộng đồng.

Ở góc ông đồ, các em được tìm hiểu nghệ thuật thư pháp, trải nghiệm xin chữ và khám phá nét đẹp truyền thống gắn với tinh thần hiếu học, sự trân trọng tri thức. Không gian đọc sách với nhiều đầu sách về lịch sử, con người, phong tục và văn hóa dân tộc cũng tạo cơ hội để học sinh mở rộng hiểu biết về cội nguồn.

Các học sinh hào hứng tìm hiểu về nghệ thuật thư pháp cũng các nghệ nhân.

Đặc biệt, phần thi kéo co giữa các thầy cô giáo nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của học sinh. Hoạt động không chỉ mang đến không khí vui tươi mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, phối hợp và gắn bó trong tập thể nhà trường.

Bồi đắp tình yêu văn hóa Việt từ những điều gần gũi

Chia sẻ tại lễ khai mạc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt bày tỏ mong muốn mỗi góc sân trường, mỗi không gian trải nghiệm trong ngày hội sẽ trở thành một “lớp học mở”, giúp học sinh đưa kiến thức từ trang sách vào đời sống thực tế.

Thông qua các hoạt động, học sinh có cơ hội hiểu sâu sắc hơn về lịch sử nghìn năm văn hiến của Thăng Long – Hà Nội, di sản Quốc Tử Giám; thêm yêu tiếng nói dân tộc, trân trọng những câu ca dao, tục ngữ và ý nghĩa của từng nét chữ ông đồ. Đồng thời, các em được rèn luyện cách ứng xử chuẩn mực, lễ phép và nhân ái.

Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Thủy cũng gửi gắm tới học sinh thông điệp: “Hiểu cội nguồn và giữ bản sắc; sống thanh lịch – ứng xử văn minh”. Theo đó, mỗi học sinh cần nuôi dưỡng nét đẹp người Tràng An từ những việc làm hằng ngày như biết chào hỏi lễ phép, nói lời hay ý đẹp, đoàn kết và thân ái với bạn bè.

Thông qua Ngày hội Văn hóa Việt Nam năm 2026, Trường Tiểu học và THCS Lý Thường Kiệt hướng tới đổi mới hình thức giáo dục truyền thống, giúp học sinh không chỉ tìm hiểu mà còn trực tiếp cảm nhận, trải nghiệm và thực hành các giá trị văn hóa dân tộc.

Ngày hội cũng góp phần tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương trong giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học đường giàu bản sắc, nơi các giá trị văn hóa Việt được gìn giữ và tiếp nối qua từng thế hệ học sinh.