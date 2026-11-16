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AIROC 2026: Học sinh dùng robot giải bài toán ô nhiễm trong đô thị thông minh

Lê Giang
Lê Giang
11:17 | 16/11/2026
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700 học sinh từ gần 50 trường học tham gia vòng chung kết khu vực miền Bắc, thử sức với các nhiệm vụ lập trình robot mô phỏng xử lý ô nhiễm môi trường.
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Ngày 15/11, tại Trường THCS New School (Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội), Vòng Chung kết Toàn quốc Cuộc thi Robotics Quốc tế AIROC 2026 khu vực miền Bắc diễn ra với sự tham gia của 700 học sinh, tranh tài ở bốn bảng đấu gồm Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp và Ưu tú.

AIROC 2026: Học sinh dùng robot giải bài toán ô nhiễm trong đô thị thông minh
700 học sinh từ gần 50 trường học tham gia vòng chung kết khu vực miền Bắc, thử sức với các nhiệm vụ lập trình robot mô phỏng xử lý ô nhiễm môi trường.

Được phát động cách đây bốn tháng, Cuộc thi Robotics Quốc tế AIROC 2026 dành cho học sinh từ 6 đến 18 tuổi trên phạm vi cả nước. Theo Ban Tổ chức, cuộc thi đã thu hút khoảng 2.000 thí sinh đăng ký tham dự, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh đối với lĩnh vực robotics, lập trình và công nghệ.

Đưa bài toán môi trường vào thử thách lập trình robot

Khác với những bài thi chỉ tập trung vào tốc độ di chuyển, AIROC 2026 xây dựng hệ thống nhiệm vụ theo chủ đề "Synapse City", lấy cảm hứng từ một thành phố thông minh trong tương lai đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường.

Trên sa bàn mô phỏng đô thị, các đội tuyển phải thiết lập chương trình để robot nhận diện và khoanh vùng những khu vực bị ô nhiễm, vận chuyển vật liệu trung hòa đến các điểm cần xử lý, đồng thời thu gom những khối ô nhiễm đưa về phòng thí nghiệm phục vụ phân tích.

AIROC 2026: Học sinh dùng robot giải bài toán ô nhiễm trong đô thị thông minh

Để hoàn thành các yêu cầu này, thí sinh phải tính toán đường đi, điều chỉnh hướng di chuyển và lựa chọn phương án vận hành phù hợp. Việc xử lý đồng thời nhiều nhiệm vụ trong thời gian giới hạn đòi hỏi các đội không chỉ nắm vững kỹ thuật lập trình mà còn biết phân chia công việc và phối hợp hiệu quả.

Các đội tham gia hai lượt thi với quy trình từ tiếp nhận nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kiểm thử đến bàn giao robot và thực hiện phần thi chính thức. Kết quả được xác nhận dưới sự giám sát của tổ trọng tài.

Tùy theo độ tuổi và bảng đấu, thí sinh sử dụng các phiên bản robot Leanbot cùng những ngôn ngữ lập trình như Blockly, Python hoặc C++. Ở các cấp độ cao hơn, học sinh được tiếp cận những yêu cầu kỹ thuật phức tạp hơn, gắn với khả năng vận hành và xử lý tình huống của robot.

Đáng chú ý, cuộc thi kết hợp robot vật lý với công nghệ Digital Twin và nền tảng mô phỏng Pythaverse. Thông qua môi trường số, học sinh có thể thử nghiệm phương án điều khiển, phát hiện lỗi và cải thiện thuật toán trước khi áp dụng trên mô hình thực tế.

Hai tuần luyện tập để tìm phương án vận hành tối ưu

Không khí cạnh tranh tại vòng chung kết thể hiện qua từng lượt robot di chuyển trên sa bàn. Mỗi đội có cách tiếp cận riêng, từ lựa chọn lộ trình an toàn đến tìm kiếm những đoạn đường ngắn nhằm tiết kiệm thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Em Ngô Đông Quyền, học sinh lớp 9 Trường THCS Thanh Miếu (Phú Thọ), chia sẻ: “Đội em đã dành hai tuần chuẩn bị cho vòng chung kết. Trong tuần đầu tiên, các thành viên tập trung hiệu chỉnh góc quay và khả năng di chuyển của robot. Tuần tiếp theo được dành cho việc luyện giải đề, thử nghiệm chiến thuật và cải thiện tốc độ hoàn thành nhiệm vụ”.

Theo Quyền, nhóm lựa chọn kết hợp hai phương pháp di chuyển: cho robot bám theo vạch dẫn đường tại những đoạn phù hợp và sử dụng các tuyến đi tắt ở những vị trí có thể tối ưu quãng đường.

AIROC 2026: Học sinh dùng robot giải bài toán ô nhiễm trong đô thị thông minh

Dù kết quả phần thi thực tế chưa đạt mức điểm tuyệt đối như mong đợi do áp lực tâm lý, nam sinh vẫn đánh giá cao những trải nghiệm có được. Việc trực tiếp đối mặt với các tình huống phát sinh giúp các thành viên hiểu rõ hơn tầm quan trọng của sự chuẩn bị, khả năng xử lý lỗi và phối hợp trong quá trình lập trình.

Đối với nhiều thí sinh, cuộc thi cũng là dịp để kiểm nghiệm kiến thức đã học trên lớp, đồng thời tiếp cận cách giải quyết vấn đề bằng công nghệ thay vì chỉ tìm hiểu các nguyên lý qua sách vở.

Kết thúc các lượt tranh tài, Ban Tổ chức tiến hành tổng hợp kết quả và trao giải cho những đội tuyển đạt thành tích nổi bật.

Ở bảng Sơ cấp (Explorer), Giải Nhất thuộc về hai thí sinh Nguyễn Phúc Khang và Nguyễn Minh Khôi đến từ Hải Phòng.

Tại bảng Trung cấp (Creator), hai đại diện Hải Phòng là Vũ Đức Anh và Nguyễn Nhật Minh giành vị trí cao nhất.

Trong khi đó, bảng Cao cấp (Innovator) chứng kiến thành tích nổi bật của đội Trường THCS Thanh Miếu (Phú Thọ), gồm Ngô Đông Quyền, Nguyễn Minh Sang và Hoàng Tú Linh, với Giải Nhất chung cuộc.

Ở bảng Ưu tú (Master), Giải Nhất được trao cho nhóm thí sinh Nguyễn Trần Gia Hưng, Nguyễn Lương Trung Hiếu và Hoàng Nguyên Khôi đến từ Hải Phòng.

Ngoài các giải cao nhất, Ban Tổ chức còn trao nhiều giải Nhì cho những đội có thành tích tốt đến từ Hà Nội, Hải Phòng và Phú Thọ, ghi nhận sự nỗ lực và khả năng ứng dụng công nghệ của các thí sinh tại vòng chung kết.

Rèn luyện tư duy công nghệ từ những vấn đề thực tiễn

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Viết Khiêm, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban Tổ chức AIROC 2026, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và tự động hóa ngày càng có vai trò quan trọng.

AIROC 2026: Học sinh dùng robot giải bài toán ô nhiễm trong đô thị thông minh

Theo ông Khiêm, bên cạnh việc tiếp thu kiến thức, học sinh cần được tạo điều kiện để phát triển khả năng tư duy độc lập, sáng tạo và thích ứng với sự thay đổi của công nghệ.

Đặc biệt, ông đề cập bốn nhóm năng lực cần được chú trọng gồm kiến thức lập trình AI căn bản, tư duy hệ thống, kỹ năng hợp tác và xử lý sự cố, cùng tư duy phát triển bền vững.

Thông qua các thử thách tại AIROC, những năng lực này được rèn luyện trong quá trình học sinh chủ động thiết kế giải pháp, nhận diện nguyên nhân gây lỗi và điều chỉnh chương trình để robot hoạt động hiệu quả hơn.

Theo đại diện Ban Tổ chức, thành tích thi đấu không phải thước đo duy nhất cho giá trị của cuộc thi. Quan trọng hơn là những trải nghiệm giúp học sinh hình thành sự kiên trì, khả năng giải quyết vấn đề và tinh thần hợp tác, tạo nền tảng để tiếp tục khám phá lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Sau vòng chung kết khu vực miền Bắc, các đội tuyển đáp ứng điều kiện tuyển chọn sẽ tiếp tục chuẩn bị cho Vòng Chung kết Quốc tế AIROC 2026, dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 11 tại Phú Thọ.

AIROC 2026: Học sinh dùng robot giải bài toán ô nhiễm trong đô thị thông minh
AIROC 2026: Học sinh dùng robot giải bài toán ô nhiễm trong đô thị thông minh

Sự kiện được kỳ vọng tạo cơ hội để học sinh Việt Nam giao lưu với các đội tuyển quốc tế, trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận những phương pháp ứng dụng robotics trong giáo dục.

Với việc đưa các vấn đề môi trường và quản trị đô thị vào nội dung thi đấu, AIROC 2026 góp phần mở rộng cách tiếp cận giáo dục STEM, khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức liên ngành nhằm giải quyết những bài toán cụ thể.

Cuộc thi đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào học tập khoa học, công nghệ trong nhà trường và khơi dậy niềm yêu thích nghiên cứu, sáng tạo ở học sinh phổ thông.

cuộc thi Robotics Quốc tế AIROC 2026

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 136,900
Hà Nội - PNJ 132,700 136,900
Đà Nẵng - PNJ 132,700 136,900
Miền Tây - PNJ 132,700 136,900
Tây Nguyên - PNJ 132,700 136,900
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 136,900
Cập nhật: 16/11/2026 13:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 13,750
Miếng SJC Nghệ An 13,450 13,750
Miếng SJC Thái Bình 13,450 13,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 13,730
Trang sức 99.9 13,010 13,610
Trang sức 99.99 13,020 13,620
Vàng 99.9 12,550
Vàng 99.99 12,700
Cập nhật: 16/11/2026 13:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 13,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 13,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,333 1,373
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,333 1,374
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,316 1,363
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,795 13,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,585 102,385
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,043 92,843
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,501 83,301
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,821 79,621
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,193 56,993
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cập nhật: 16/11/2026 13:00
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Cập nhật: 16/11/2026 13:00
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Cập nhật: 16/11/2026 13:00
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Cập nhật: 16/11/2026 13:00

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