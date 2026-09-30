Khởi động chương trình cố vấn và đấu tập Robotics 2026 cho học sinh

Nền tảng kiến thức vững chắc cùng chuyên gia hàng đầu

American Center Hanoi phối hợp cùng Liên minh Thúc đẩy Giáo dục STEM (SEPA) và đội SWITCH chính thức phát động Chương trình Cố vấn và Đấu tập Robotics 2026. Sự kiện hứa hẹn mở ra một sân chơi thực tế quy mô và hấp dẫn, giúp học sinh cùng các bạn trẻ đam mê công nghệ được tiếp cận, học hỏi và trực tiếp thử sức trong lĩnh vực Robotics.

Theo ban tổ chức, chương trình được thiết kế bài bản nhằm trang bị cho người tham gia nền tảng kiến thức vững chắc về kỹ thuật lắp ráp và lập trình robot. Điểm nhấn đặc biệt của chuỗi hoạt động lần này là chương trình cố vấn 1:1 (Mentor 1:1).

Theo đó, các học sinh sẽ được các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực STEM cố vấn trực tiếp. Đội ngũ cố vấn là những nhân tố dày dặn kinh nghiệm, từng 3 năm liên tiếp dẫn dắt các đội tuyển vô địch quốc gia và đạt ngôi vương tại Division thuộc đấu trường Robotics thế giới - VEX Worlds.

Không chỉ dừng lại ở kiến thức chuyên môn, chương trình còn tạo môi trường làm việc nhóm thực tế, giúp các học sinh rèn luyện tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề phức tạp và chuẩn bị hành trang vững chắc để chinh phục các giải đấu Robotics lớn trong nước lẫn quốc tế.

Lịch trình và thông tin chi tiết sự kiện

Các hoạt động chính của chương trình diễn ra theo lịch trình cụ thể: