RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

Đây là sáng kiến phát triển các giải pháp ứng dụng AI nhằm xây dựng môi trường làm việc hòa nhập hơn.

Cuộc thi thiết kế ADC năm nay trở lại với hình thức mới - hackathon kéo dài ba ngày, quy tụ sinh viên từ khắp cả nước cùng giải quyết những thách thức thực tế về khả năng tiếp cận thông qua trí tuệ nhân tạo (AI), thiết kế toàn diện và hợp tác liên ngành.

Năm nay, ADC quy tụ 195 sinh viên đến từ 28 trường đại học trên cả nước trong hackathon kéo dài ba ngày.

Cuộc thi thu hút tổng cộng 190 đội đăng ký tham gia, với 65 đội đến từ 28 trường đại học vượt qua vòng tuyển chọn để bước vào vòng hackathon. Trong đó, 62 đội đã nộp giải pháp hoàn chỉnh để tranh tài tại vòng sơ khảo và chung kết.

Với chủ đề “AI và năng lực nghề nghiệp”, các đội được yêu cầu phát triển giải pháp cho bốn nhóm chính gồm người khiếm thị, người điếc hoặc khiếm thính, người gặp khó khăn về khả năng vận động và người đa dạng thần kinh. Trong ba ngày, các đội làm việc cùng cố vấn đến từ doanh nghiệp và người dùng cuối để tìm hiểu những thách thức về khả năng tiếp cận, phát triển và thử nghiệm ý tưởng, và thuyết trình giải pháp trước ban giám khảo.

Bà Manuela Spiga, Giám đốc bộ phận Hướng nghiệp, Cựu sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp RMIT, cho biết hackathon không chỉ là nơi để các đội trình bày ý tưởng mà còn được trải nghiệm và trưởng thành qua hành trình thi.

“Mọi hoạt động chúng tôi thiết kế cho ba ngày này đều gắn mục tiêu bồi đắp năng lực làm việc cho tân cử nhân – những năng lực mà các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm”, bà Spiga chia sẻ.

Các đội tham gia được đánh giá dựa trên tính đổi mới sáng tạo và tác động, thiết kế hướng đến người dùng và khả năng tiếp cận, mức độ khả thi, cách ứng dụng AI và kỹ năng giao tiếp. Bà Spiga nhận định, đây là những yếu tố khắc họa chân dung một cử nhân đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường lao động.

Cố vấn doanh nghiệp đến từ những tổ chức như Vulcan Labs, GoTymeX, Katalon, Ogilvy và ACFC đã đồng hành cùng các đội trong suốt hackathon, giúp sinh viên kiểm chứng ý tưởng từ góc nhìn và những giới hạn thực tế.

Cuộc thi cũng khuyến khích sinh viên sử dụng AI như một công cụ, song vẫn phát huy khả năng phán đoán, sự sáng tạo và đồng cảm của con người.

Nhóm Phúc Lộc Thọ (Đại học Greenwich Việt Nam).

Bà Spiga chia sẻ: “Doanh nghiệp có thể đào tạo kỹ năng chuyên môn, nhưng sự đồng cảm tại nơi làm việc hiếm có hơn nhiều, và đó chính là nền tảng tạo nên những đội ngũ và nhà lãnh đạo xuất sắc”.

Đội Phúc Lộc Thọ từ Đại học Greenwich Việt Nam đã xuất sắc giành giải Nhất với WordWing, giải pháp trợ lý số cho môi trường làm việc, được phát triển nhằm hỗ trợ giao tiếp hiệu quả hơn giữa các cá nhân có đặc điểm thần kinh đa dạng với đồng nghiệp của họ.

Giải pháp kết hợp một hệ sinh thái ứng dụng web với tiện ích mở rộng trên Google Chrome, trong đó linh vật thân thiện – chú chim Pip đóng vai trò như một “trình phiên dịch ngôn ngữ toàn cầu” hai chiều, hoạt động không đồng bộ. Thay vì thay đổi ý định thực sự và nguyên bản của người dùng, WordWing hướng đến việc giúp đồng nghiệp hiểu rõ hơn những phong cách giao tiếp khác nhau tại nơi làm việc.

Nhóm HLN (Đại học RMIT Việt Nam).

Ý tưởng được hình thành từ chính trải nghiệm của thành viên đội Phúc Lộc Thọ. Một số thành viên từng gặp khó khăn do rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) chưa được chẩn đoán, trong khi những người khác vấp phải rào cản giao tiếp từ thuở nhỏ. Nhóm nhận ra những thách thức này có thể tiếp tục diễn ra ở nơi làm việc khi giao tiếp với quản lý và đồng nghiệp có thể khiến người lao động lo lắng vì sợ bị hiểu sai, làm phật ý người khác hoặc cảm thấy bị cho ra rìa.

Điều này thúc đẩy nhóm tìm hiểu cách công nghệ có thể giúp giảm lo âu trong giao tiếp và hỗ trợ xây dựng môi trường làm việc hòa nhập hơn.

Ba ngày hackathon đầy thách thức khi không thành viên nào có kinh nghiệm trước đó về công nghệ thông tin, lập trình hoặc kỹ thuật, trong khi nhóm lại tham vọng muốn xây dựng một công cụ hỗ trợ nhiều nhu cầu đa dạng về thần kinh nên việc xác định quy mô phù hợp khá khó khăn.

Chưa kể, nhóm còn muốn bảo đảm giải pháp được xây dựng dựa trên nghiên cứu đáng tin cậy, thay vì những giả định về trải nghiệm của người có sự đa dạng thần kinh.

Các cố vấn doanh nghiệp đã giúp nhóm thu hẹp trọng tâm, ưu tiên những tính năng có ý nghĩa nhất và cân bằng tham vọng với các giới hạn kỹ thuật của một dự án hackathon.

Đội vô địch kỳ vọng phát triển WordWing thành một tiện ích mở rộng trình duyệt web có tính ứng dụng thực tế. Đội lên kế hoạch khám phá thêm các tính năng hỗ trợ khả năng tiếp cận như hỗ trợ đọc cho người mắc chứng khó đọc và các công cụ giúp người dùng giao tiếp hiệu quả hơn với quản lý và bộ phận nhân sự. Trong tương lai, giải pháp có thể bổ sung tính năng kiểm tra sức khỏe tinh thần hoặc cập nhật tiến độ công việc, trên cơ sở có sự đồng ý của người dùng và bảo đảm các yêu cầu về quyền riêng tư.

Đội HLN đến từ RMIT Việt Nam giành giải Nhì với Foti, một nền tảng không gian làm việc số được cá nhân hóa nhằm hỗ trợ người lao động đa dạng thần kinh, đặc biệt là những người mắc ADHD. Thay vì dựa vào các bộ đếm thời gian cứng nhắc và liên tục theo dõi năng suất, Foti tập trung hỗ trợ người dùng quản lý nhịp độ công việc hằng ngày theo cách thúc đẩy hiệu suất bền vững và giảm nguy cơ kiệt sức.

Nhóm Aura Farmers (Đại học RMIT Việt Nam).

Đội Aura Farmers đến từ RMIT Việt Nam giành giải Ba với Between, một hệ thống thiết bị đeo và phần mềm được thiết kế nhằm hỗ trợ giao tiếp hai chiều giữa ứng viên điếc và nhà tuyển dụng trong các buổi phỏng vấn việc làm.

Bà Vanessa Ventura, Giám đốc nhân sự Ogilvy khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Giám đốc nhân sự Ogilvy Việt Nam, cho biết: “Nhìn sinh viên tham gia hackathon, tôi có thể thấy các bạn đã học được giá trị của sự kiên trì trong kỷ nguyên AI hiện nay. Đây là kỹ năng quan trọng mà chúng ta cần trong cuộc sống hằng ngày – điều mà AI không thể làm thay”.

Bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Chủ nhiệm dự án ADC Hackathon 2026 và chuyên viên tư vấn phát triển nghề nghiệp sinh viên thuộc bộ phận Hướng nghiệp, Cựu sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp RMIT, nhận định:

“Tôi đặc biệt ấn tượng với cách các đội thi xây dựng giải pháp dựa trên những trải nghiệm thực tế được người khuyết tật chia sẻ trong các phiên trò chuyện chuyên đề. Các sản phẩm không chỉ thể hiện sự thấu cảm chân thành mà còn cho thấy cam kết mạnh mẽ trong việc thiết kế ra đổi mới thực sự đáp ứng nhu cầu của người dùng”.